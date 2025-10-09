Мои заказы

Между рейсами - в Путраджаю

Путешествие в Путраджаю между рейсами подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть Малайзию за короткое время
Путраджая - современная столица Малайзии, расположенная всего в 30 минутах от аэропорта. Это идеальное место для короткой экскурсии между рейсами.

Вы увидите смотровую площадку у Международного выставочного центра, мост Вавасан, розовую мечеть и дворец премьер-министра.

Экскурсия проходит на комфортном автомобиле с кондиционером, а по дороге вас угостят традиционным малайзийским чаем «Тех Тарик». Подходит для путешественников с пересадкой от 4 до 5 часов
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Захватывающие виды на Путраджаю
  • 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • ☕ Попробуйте малайзийский чай
  • 🕌 Узнайте о культуре и религии Малайзии
Между рейсами - в Путраджаю© Руслан

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка у Международного выставочного центра
  • Мост Вавасан
  • Мечеть Путра
  • Дворец премьер-министра
  • Центральная площадь
  • Железная мечеть
  • Монумент тысячелетия

Описание экскурсии

Смотровая площадка у Международного выставочного центра, откуда открывается захватывающий вид на город и искусственное озеро. Само здание выставочного центра выполнено в форме летающей тарелки.

Мост Вавасан — один из самых фотогеничных мостов Путраджаи. Отсюда отлично видны главные символы города — розовую мечеть, дворец премьер-министра и султанскую резиденцию.

Мечеть Путра (розовая мечеть) — настоящая визитная карточка Путраджаи и один из самых узнаваемых религиозных объектов Малайзии. Мы сможем зайти внутрь, если посещение не совпадёт с молитвой.

Дворец премьер-министра — величественное здание на вершине холма, построенное в восточном стиле. Оно служит официальной резиденцией главы правительства и видно практически из любой точки города.

Центральная площадь перед резиденцией премьер-министра — место, где проходят государственные церемонии, парады и праздничные мероприятия.

Железная мечеть и Монумент тысячелетия, который часто называют аналогом Монумента Вашингтона в США.

Вы узнаете:

  • О Путраджае как уникальном градостроительном проекте, сочетающем исламскую архитектуру, футуризм и идеи устойчивого развития
  • Роли ислама в современной Малайзии и символике мечетей
  • Особенностях политической системы Малайзии: кто такой премьер-министр, кто — султан, и какую роль играет каждый
  • Повседневной жизни местных жителей — с акцентом на культурные контрасты
  • По дороге угостим вас настоящим малайзийским чаем «Тех Тарик», чтобы вы не только увидели, но и попробовали частичку местной культуры

Организационные детали

  • Маршрут рассчитан на путешественников в транзите, у которых есть от 4 до 5 часов между рейсами
  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Mitsubishi Xpander с кондиционером. Мы встретим вас в аэропорту (KLIA или KLIA2) и возвратим обратно с достаточным запасом времени до вылета
  • Физическая нагрузка минимальная — мы в основном передвигаемся на машине, делая короткие остановки возле достопримечательностей

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 21 туриста
С 2013 года я живу в этой прекрасной стране и обожаю этот город за его многогранность и контрасты. Я жил в разных странах, но Малайзия всегда была и остаётся для меня первым домом. Здесь я строю семью и карьеру, меня многое связывает с этой страной, и я с радостью поделюсь с вами её красотой и уникальной атмосферой!

Геннадий
9 окт 2025
Вежливый, грамотный молодой человек! Очень приятный в общении! Экскурсия прошла в комфортной обстановке! Рекомендую … не пожалеете 👌

