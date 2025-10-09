Путраджая - современная столица Малайзии, расположенная всего в 30 минутах от аэропорта. Это идеальное место для короткой экскурсии между рейсами. Вы увидите смотровую площадку у Международного выставочного центра, мост Вавасан, розовую мечеть и дворец премьер-министра. Экскурсия проходит на комфортном автомобиле с кондиционером, а по дороге вас угостят традиционным малайзийским чаем «Тех Тарик». Подходит для путешественников с пересадкой от 4 до 5 часов

Описание экскурсии

Смотровая площадка у Международного выставочного центра, откуда открывается захватывающий вид на город и искусственное озеро. Само здание выставочного центра выполнено в форме летающей тарелки.

Мост Вавасан — один из самых фотогеничных мостов Путраджаи. Отсюда отлично видны главные символы города — розовую мечеть, дворец премьер-министра и султанскую резиденцию.

Мечеть Путра (розовая мечеть) — настоящая визитная карточка Путраджаи и один из самых узнаваемых религиозных объектов Малайзии. Мы сможем зайти внутрь, если посещение не совпадёт с молитвой.

Дворец премьер-министра — величественное здание на вершине холма, построенное в восточном стиле. Оно служит официальной резиденцией главы правительства и видно практически из любой точки города.

Центральная площадь перед резиденцией премьер-министра — место, где проходят государственные церемонии, парады и праздничные мероприятия.

Железная мечеть и Монумент тысячелетия, который часто называют аналогом Монумента Вашингтона в США.

Вы узнаете:

О Путраджае как уникальном градостроительном проекте, сочетающем исламскую архитектуру, футуризм и идеи устойчивого развития

Роли ислама в современной Малайзии и символике мечетей

Особенностях политической системы Малайзии: кто такой премьер-министр, кто — султан, и какую роль играет каждый

Повседневной жизни местных жителей — с акцентом на культурные контрасты

По дороге угостим вас настоящим малайзийским чаем «Тех Тарик», чтобы вы не только увидели, но и попробовали частичку местной культуры

