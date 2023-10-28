Большой тур по Куала-Лумпур
Куала-Лумпур — крупнейший центр Малайзии, столица культурных и архитектурных контрастов.
Здесь вы встретите древние китайские храмы, Французскую деревню и современные небоскребы-близнецы Петронас.
За пределами мегаполиса мы прогуляемся по тропикам, полюбуемся ландшафтами гор и поднимемся на лучшие смотровые площадки.
Здесь вы встретите древние китайские храмы, Французскую деревню и современные небоскребы-близнецы Петронас.
За пределами мегаполиса мы прогуляемся по тропикам, полюбуемся ландшафтами гор и поднимемся на лучшие смотровые площадки.
Ближайшие даты:
28
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29
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окт
30
окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Город:
- Близнецы Петронас фото-стоп
- Бутит-Бинтанг
- Старый город и лабиринты Чайна-тауна
- Площадь Независимости
- Храмы Тянь-Хоу
- Шри Марьяман
- Мечеть Джамек
- Национальная мечеть
- Пригород:
- Храмовый комплекс в пещерах Бату
- Храмы индийских богов Шивы, Муругана, Ганеша
- Монумент бога Муруган и бога Хануман
- Горы:
- Нагорье Фрейзер Хилл
- Гентинг хайлэндс
- Французская деревня
- Японский чайный домик
- Китайский храм Чен- Сви и Пагода
- Канатная дорога до парка аттракционов, аутлетов, ресторанов, гостиничных комплексов
- Казино пика Гос-Тонг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Яркое путешествие впечатляющих масштабовВас ожидает насыщенный день с богатым разнообразием контрастных архитектурных сооружений современного мегаполиса, а также переплетающимися переулками исторического старого города, где первые поселенцы Куала-Лумпура основали свои поселения.
В окрестностях расположены пригороды и горные местности, которые добавляют приятный акцент в виде яркого тропического ландшафта. На протяжении многих столетий постепенное смешение культур индусов, китайцев и коренных малайцев оказало влияние на территории Куала-Лумпур.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Вода
- Билеты на канатную дорогу
- Зонты (при необходимости)
- Что не входит
- По желанию дополнительные расходы
- Смотровые площадки Петронас, Телебашни
- Билеты в музей
- В горах билеты на парк аттракционов
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Гид забирает из отеля или с любого местаЗавершение: Отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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