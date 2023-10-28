Яркое путешествие впечатляющих масштабовВас ожидает насыщенный день с богатым разнообразием контрастных архитектурных сооружений современного мегаполиса, а также переплетающимися переулками исторического старого города, где первые поселенцы Куала-Лумпура основали свои поселения.

В окрестностях расположены пригороды и горные местности, которые добавляют приятный акцент в виде яркого тропического ландшафта. На протяжении многих столетий постепенное смешение культур индусов, китайцев и коренных малайцев оказало влияние на территории Куала-Лумпур.