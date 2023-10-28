Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы

Большой тур по Куала-Лумпур

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Ответы на вопросы
Куала-Лумпур — крупнейший центр Малайзии, столица культурных и архитектурных контрастов.

Здесь вы встретите древние китайские храмы, Французскую деревню и современные небоскребы-близнецы Петронас.

За пределами мегаполиса мы прогуляемся по тропикам, полюбуемся ландшафтами гор и поднимемся на лучшие смотровые площадки.
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
Большой тур по Куала-Лумпур: город - пригород - горы
Ближайшие даты:
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Город:
  • Близнецы Петронас фото-стоп
  • Бутит-Бинтанг
  • Старый город и лабиринты Чайна-тауна
  • Площадь Независимости
  • Храмы Тянь-Хоу
  • Шри Марьяман
  • Мечеть Джамек
  • Национальная мечеть
  • Пригород:
  • Храмовый комплекс в пещерах Бату
  • Храмы индийских богов Шивы, Муругана, Ганеша
  • Монумент бога Муруган и бога Хануман
  • Горы:
  • Нагорье Фрейзер Хилл
  • Гентинг хайлэндс
  • Французская деревня
  • Японский чайный домик
  • Китайский храм Чен- Сви и Пагода
  • Канатная дорога до парка аттракционов, аутлетов, ресторанов, гостиничных комплексов
  • Казино пика Гос-Тонг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Яркое путешествие впечатляющих масштабовВас ожидает насыщенный день с богатым разнообразием контрастных архитектурных сооружений современного мегаполиса, а также переплетающимися переулками исторического старого города, где первые поселенцы Куала-Лумпура основали свои поселения.
В окрестностях расположены пригороды и горные местности, которые добавляют приятный акцент в виде яркого тропического ландшафта. На протяжении многих столетий постепенное смешение культур индусов, китайцев и коренных малайцев оказало влияние на территории Куала-Лумпур.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Вода
  • Билеты на канатную дорогу
  • Зонты (при необходимости)
Что не входит
  • По желанию дополнительные расходы
  • Смотровые площадки Петронас, Телебашни
  • Билеты в музей
  • В горах билеты на парк аттракционов
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид забирает из отеля или с любого места
Завершение: Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Ночные
На весь день
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