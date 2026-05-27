За один день вы увидите колониальную архитектуру, старинные храмы разных религий и атмосферные улицы китайского квартала.
Мы прогуляемся по Старому городу, поговорим о влиянии португальцев, голландцев и британцев и обсудим культуру перанакан — уникальное смешение китайских и малайских традиций.
Описание экскурсии
Исторический центр Малакки
Мы начнём прогулку со Старого города — места, где сохранились главные символы колониальной эпохи. Вы увидите знаменитую Красную площадь с голландской архитектурой и узнаете, почему именно Малакка стала одним из важнейших торговых портов региона.
Колониальное наследие города
- Xолм Афамоса — место, где сохранились остатки португальской крепости
- Pатушa Стадтхёйс (Stadthuys) — один из старейших голландских административных комплексов в Азии
- Kатолическaя церковь Христа — символ голландского периода Малакки
Кварталы разных культур
- Улицa муралов — яркий район с уличным искусством
- Kитайский храм — важный центр духовной жизни китайской общины
- Индуистский храм — один из старейших в городе
- Mечеть — пример малайской исламской архитектуры
Джонкер-стрит — сердце китайского квартала
Мы прогуляемся по знаменитой улице Джонкер, где сохранились старинные дома, антикварные лавки, сувенирные магазины и уютные кафе. Здесь особенно хорошо ощущается атмосфера старой Малакки.
Перанаканская кухня
После прогулки можно пообедать в кафе с блюдами перанаканской кухни — необычного гастрономического сочетания китайских и малайских традиций.
По желанию — прогулка по реке Малакке
Если захотите, можно прокатиться на речном трамвайчике по реке Малакке. С воды город выглядит по-другому: набережные украшены муралами, а старые дома отражаются в спокойной воде реки.
Примерный план поездки
13:00 — выезд из Куала-Лумпура
15:00 — холм Афамоса
15:20 — ратуша Стадтхёйс (Stadthuys)
15:40 — церковь Христа
16:00 — улица муралов
16:15 — китайский храм
16:40 — индуистский храм
17:00 — мечеть
17:20 — Джонкер-стрит
17:30 — кафе с перанаканской кухней
18:45 — речной круиз по реке Малакке (по желанию)
19:40–20:00 — выезд в Куала-Лумпур
22:00 — прибытие в город
Организационные детали
- В автомобиле для вас всегда есть солнцезащитный крем, зонты и питьевая вода
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Oбед — гости оплачивают также обед гида
- Прогулка на речном трамвайчике по реке Малакка (по желанию, ~$15)
- Bходные билеты в музеи — при посещении