Малакка — место, где переплелись культуры и эпохи. За один день вы увидите колониальную архитектуру, старинные храмы разных религий и атмосферные улицы китайского квартала. Мы прогуляемся по Старому городу, поговорим о влиянии португальцев, голландцев и британцев и обсудим культуру перанакан — уникальное смешение китайских и малайских традиций.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Исторический центр Малакки

Мы начнём прогулку со Старого города — места, где сохранились главные символы колониальной эпохи. Вы увидите знаменитую Красную площадь с голландской архитектурой и узнаете, почему именно Малакка стала одним из важнейших торговых портов региона.

Колониальное наследие города

Xолм Афамоса — место, где сохранились остатки португальской крепости

— место, где сохранились остатки португальской крепости Pатушa Стадтхёйс (Stadthuys) — один из старейших голландских административных комплексов в Азии

— один из старейших голландских административных комплексов в Азии Kатолическaя церковь Христа — символ голландского периода Малакки

Кварталы разных культур

Улицa муралов — яркий район с уличным искусством

— яркий район с уличным искусством Kитайский храм — важный центр духовной жизни китайской общины

— важный центр духовной жизни китайской общины Индуистский храм — один из старейших в городе

— один из старейших в городе Mечеть — пример малайской исламской архитектуры

Джонкер-стрит — сердце китайского квартала

Мы прогуляемся по знаменитой улице Джонкер, где сохранились старинные дома, антикварные лавки, сувенирные магазины и уютные кафе. Здесь особенно хорошо ощущается атмосфера старой Малакки.

Перанаканская кухня

После прогулки можно пообедать в кафе с блюдами перанаканской кухни — необычного гастрономического сочетания китайских и малайских традиций.

По желанию — прогулка по реке Малакке

Если захотите, можно прокатиться на речном трамвайчике по реке Малакке. С воды город выглядит по-другому: набережные украшены муралами, а старые дома отражаются в спокойной воде реки.

Примерный план поездки

13:00 — выезд из Куала-Лумпура

15:00 — холм Афамоса

15:20 — ратуша Стадтхёйс (Stadthuys)

15:40 — церковь Христа

16:00 — улица муралов

16:15 — китайский храм

16:40 — индуистский храм

17:00 — мечеть

17:20 — Джонкер-стрит

17:30 — кафе с перанаканской кухней

18:45 — речной круиз по реке Малакке (по желанию)

19:40–20:00 — выезд в Куала-Лумпур

22:00 — прибытие в город

Организационные детали

В автомобиле для вас всегда есть солнцезащитный крем, зонты и питьевая вода

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы