В Малакку, в колониальное прошлое Малайзии

Поездка из Куала-Лумпура в город португальцев, голландцев и китайских кварталов
Малакка — место, где переплелись культуры и эпохи.

За один день вы увидите колониальную архитектуру, старинные храмы разных религий и атмосферные улицы китайского квартала.

Мы прогуляемся по Старому городу, поговорим о влиянии португальцев, голландцев и британцев и обсудим культуру перанакан — уникальное смешение китайских и малайских традиций.
Описание экскурсии

Исторический центр Малакки

Мы начнём прогулку со Старого города — места, где сохранились главные символы колониальной эпохи. Вы увидите знаменитую Красную площадь с голландской архитектурой и узнаете, почему именно Малакка стала одним из важнейших торговых портов региона.

Колониальное наследие города

  • Xолм Афамоса — место, где сохранились остатки португальской крепости
  • Pатушa Стадтхёйс (Stadthuys) — один из старейших голландских административных комплексов в Азии
  • Kатолическaя церковь Христа — символ голландского периода Малакки

Кварталы разных культур

  • Улицa муралов — яркий район с уличным искусством
  • Kитайский храм — важный центр духовной жизни китайской общины
  • Индуистский храм — один из старейших в городе
  • Mечеть — пример малайской исламской архитектуры

Джонкер-стрит — сердце китайского квартала

Мы прогуляемся по знаменитой улице Джонкер, где сохранились старинные дома, антикварные лавки, сувенирные магазины и уютные кафе. Здесь особенно хорошо ощущается атмосфера старой Малакки.

Перанаканская кухня

После прогулки можно пообедать в кафе с блюдами перанаканской кухни — необычного гастрономического сочетания китайских и малайских традиций.

По желанию — прогулка по реке Малакке

Если захотите, можно прокатиться на речном трамвайчике по реке Малакке. С воды город выглядит по-другому: набережные украшены муралами, а старые дома отражаются в спокойной воде реки.

Примерный план поездки

13:00 — выезд из Куала-Лумпура
15:00 — холм Афамоса
15:20 — ратуша Стадтхёйс (Stadthuys)
15:40 — церковь Христа
16:00 — улица муралов
16:15 — китайский храм
16:40 — индуистский храм
17:00 — мечеть
17:20 — Джонкер-стрит
17:30 — кафе с перанаканской кухней
18:45 — речной круиз по реке Малакке (по желанию)
19:40–20:00 — выезд в Куала-Лумпур
22:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • В автомобиле для вас всегда есть солнцезащитный крем, зонты и питьевая вода
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Oбед — гости оплачивают также обед гида
  • Прогулка на речном трамвайчике по реке Малакка (по желанию, ~$15)
  • Bходные билеты в музеи — при посещении

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 178 туристов
С 2013 года я живу в этой прекрасной стране и обожаю этот город за его многогранность и контрасты. Я жил в разных странах, но Малайзия всегда была и остаётся для меня первым домом. Здесь я строю семью и карьеру, меня многое связывает с этой страной, и я с радостью поделюсь с вами её красотой и уникальной атмосферой!

