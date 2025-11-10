Денис — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре

Провели экскурсии для 111 туристов

Меня зовут Денис. Живу в городе Куала-Лумпур больше 13 лет, объездил все места в Малайзии и странах вокруг. По образованию я историк, это очень помогает в работе. А чтобы быть в курсе всех дел, расспрашиваю местных о срочных и актуальных новостях. Провёл экскурсии для 10 000+ человек. Руковожу командой гидов — и жду вас в гости!