Как деревня на болотах, где добывали олово, выросла в ультрасовременный мегаполис с самыми высокими башнями-близнецами в мире? Представим, путешествуя по знаковым местам города.
Королевский дворец и китайский храм, площадь Независимости и Национальная мечеть, фабрика батика и шоколада — вы ощутите контрасты Куала-Лумпура и увидите, как удивительно здесь переплетается старое и новое.
Описание экскурсии
- Королевский дворец, возле которого мы поговорим о малайзийской монархии и её уникальной системе.
- Китайский храм, где вы узнаете о традициях китайской общины.
- Площадь Независимости — прогуляемся там, где зародилась современная Малайзия.
- Национальная мечеть. Сооружение вмещает 15 000 человек, а крыша — не просто купол! Выполненная в виде звезды, она символизирует 13 штатов страны и 5 столпов ислама.
- Башни-близнецы (Петронас). Повод сделать эффектные снимки и вспомнить путь города — от деревни до мегаполиса.
- Фабрика батика и шоколада. Здесь вы познакомитесь с древними ремёслами и продегустируете местные сладости.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе/минивэне.
- Дополнительные расходы: покупки на фабрике батика и шоколада, напитки или перекусы.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в четверг и воскресенье в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле Ибис КЛ
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 111 туристов
Меня зовут Денис. Живу в городе Куала-Лумпур больше 13 лет, объездил все места в Малайзии и странах вокруг. По образованию я историк, это очень помогает в работе. А чтобы быть в курсе всех дел, расспрашиваю местных о срочных и актуальных новостях. Провёл экскурсии для 10 000+ человек. Руковожу командой гидов — и жду вас в гости!Задать вопрос
