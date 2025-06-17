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1 чел. По популярности На машине 7.5 часов Индивидуальная до 3 чел. Знакомство с Куала-Лумпуром: Чайнатаун, пещеры Бату, Гентинг А ещё даосские храмы, индуистские легенды, буддийский ад и казино на вершине тропиков €350 за всё до 3 чел. На машине 8 часов Индивидуальная Влюбиться в Малайзию за 1 день Яркий Куала-Лумпур, величественные пещеры Бату и волшебная река светлячков от €350 за человека На автобусе 9 часов Групповая День вне времени: культура Мах Мери и дворец султана Проведите день среди зелёных холмов и деревень коренных народов. Посетите дворец султана и узнайте о древних обрядах и традициях Начало: От вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 €170 за человека Другие экскурсии Куала-Лумпура

Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Нескучные экскурсии»

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