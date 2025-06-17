Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Куала-Лумпуром: Чайнатаун, пещеры Бату, Гентинг
А ещё даосские храмы, индуистские легенды, буддийский ад и казино на вершине тропиков
17 июн в 09:30
20 июн в 09:30
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Влюбиться в Малайзию за 1 день
Яркий Куала-Лумпур, величественные пещеры Бату и волшебная река светлячков
23 июн в 14:00
24 июн в 14:30
от €350 за человека
Групповая
День вне времени: культура Мах Мери и дворец султана
Проведите день среди зелёных холмов и деревень коренных народов. Посетите дворец султана и узнайте о древних обрядах и традициях
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
18 июн в 08:00
19 июн в 08:00
€170 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Куала-Лумпуру в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Куала-Лумпуре
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Куала-Лумпуру в июне 2025
Сейчас в Куала-Лумпуре в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 350.
Экскурсии на русском языке в Куала-Лумпуре (Малайзия 🇲🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Малайзии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август