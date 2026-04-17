Наш водитель заберёт вас из любой точки Куала-Лумпура и доставит в любую гостиницу в центре Сингапура. Машина будет ожидать у входа в указанное время: вы не опоздаете и не будете волноваться о дороге.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Организационные детали
- Номер машины и контакт водителя из нашей команды мы предоставляем заранее — обычно за 1 день до поездки
- Автомобиль подбирается в зависимости от количества пассажиров и багажа
— 2–3 человека — кроссовер Perodua Aruz или минивэн с низкой крышей Alza
— 3–5 человек — минивэн с высокой крышей Toyota Vellfire
— 6–8 человек — минивэн с высокой крышей Hyundai Starex
— Бизнес-класс: легковой седан Toyota Camry, Toyota Alphard, Hyundai Staria
Важно
Для поездки в Сингапур очень часто нужна виза. Вы сами должны проверить визовые требования на официальном сайте, водитель не оказывает визовой поддержки или консультации.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€130
|Бизнес-класс
|€220
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 486 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием
Входит в следующие категории Куала-Лумпура
