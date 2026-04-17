Трансфер из Куала-Лумпура в Сингапур

Выбрать подходящий автомобиль - и отправиться в путь
Наш водитель заберёт вас из любой точки Куала-Лумпура и доставит в любую гостиницу в центре Сингапура. Машина будет ожидать у входа в указанное время: вы не опоздаете и не будете волноваться о дороге.
Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Организационные детали

  • Номер машины и контакт водителя из нашей команды мы предоставляем заранее — обычно за 1 день до поездки
  • Автомобиль подбирается в зависимости от количества пассажиров и багажа
    — 2–3 человека — кроссовер Perodua Aruz или минивэн с низкой крышей Alza
    — 3–5 человек — минивэн с высокой крышей Toyota Vellfire
    — 6–8 человек — минивэн с высокой крышей Hyundai Starex
    — Бизнес-класс: легковой седан Toyota Camry, Toyota Alphard, Hyundai Staria

Важно

Для поездки в Сингапур очень часто нужна виза. Вы сами должны проверить визовые требования на официальном сайте, водитель не оказывает визовой поддержки или консультации.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный€130
Бизнес-класс€220
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 486 туристов
Я живу в Куала-Лумпуре и проникся невероятной страной — Малайзией. Передовые технологии, дикая природа, климат и люди, сочетание несочетаемого, буйство жизни и незыблемость природы — всё это Малайзия. С удовольствием
расскажу о стране, что знаю сам, а что-то мы с вами увидим вместе впервые в жизни! Если в какой-то из дней у меня уже будут заказы, мои коллеги и друзья-гиды в Куала-Лумпуре будут рады провести экскурсии для вас. Программа у нас согласована, и я рекомендую только лучших гидов, с которыми знаком лично и уверен в качестве их услуг.

Входит в следующие категории Куала-Лумпура

