Трансфер в Куала-Лумпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Трансфер» в Куала-Лумпуре на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
На машине
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
«Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту»
Сегодня в 19:00
30 ноя в 00:00
€45 за всё до 3 чел.
Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
На машине
На микроавтобусе
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Куала-Лумпуру
Индивидуальный трансфер и обзорная экскурсия по Куала-Лумпуру. Опытный водитель и гид, комфортный автомобиль, топовые достопримечательности
Начало: В аэропорту Куала-Лумпур
«Остальное время заложено на трансфер»
Завтра в 09:00
30 ноя в 09:00
€206 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта в Куала-Лумпур
На машине
1 час
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Куала-Лумпур
Комфортная поездка из аэропорта в любую точку города или обратно
  • Е
    Елена
    11 октября 2025
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Нам все очень понравилось. Интересно, структурировано, маршрут составлен исходя из наших пожеланий и дорожного трафика (какие-то достопримечательности поменяли просто местами к посещению, чтобы избежать пробок). Точно могу порекомендовать Артура как человека, разбирающегося в теме культуры страны и понимающего специфику изнутри.
  • Е
    Екатерина
    28 сентября 2025
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Большое спасибо организаторам, особенно Кириллу, за подробные инструкции. Заполнили онлайн форму регистрации по совету, сразу нашли встречающего. Но минус одна звезда за то, что минут 20, а то и больше, пришлось ждать машину. Доехали отлично, водитель общительный.
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2025
    Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
    Добрый день!
    Нас было 4 человека. Данную экскурсию рекомендую людям, которые не бояться подъемов по многочисленным лестницам, для нас это было
    не сложно)))
    В аэропорту нас встретил представитель с табличкой и вовремя, сопроводил к машине. Все отлично!
    Вот машина вообще не соответствовала нашим ожиданиям: промятые сиденья и металлические дуги на окнах создавали ощущение, что мы едем на тюремной машине…
    Было 3 маленьких зонтика, под дождем все практически насквозь промокли. Рекомендую организаторам готовить зонты на всех участников экскурсии, учитывая погоду в Куала-Лумпуре.
    Посетили красивые храмы и другие достопримечательности. Но осталось впечатление, что пробки помешали посмотреть все точки маршрута. Возможно не следует вообще проводить экскурсии в такие часы…
    Экскурсовод Илья порекомендовал интересные места к посещению и ресторан с красивым видом и вкусной едой, которые после посещения оставили приятное впечатление. Большое спасибо!
    Из-за описанных организационных минусов считаем цену завышенной.

  • А
    Андрей
    11 мая 2025
    Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
    Встретили в аэропорту с табличкой именем,отвезли до встречи с Ильей и мы поехали в увлекательный мир Куала Лумпур. Илья мега позитивный и любящий свою работу гид,однозначно 10 из 10
  • А
    Анна
    16 марта 2025
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Трансфер организован превосходно, все четко, постоянно были на связи! Ребята напомнили про оформление въезда в Малайзию и после приземления написали на какой багажной ленте забирать чемодан) такой заботы я не ожидала) в общем, очень довольна, воспользуюсь снова и буду рекомендовать!
  • А
    Анна
    9 февраля 2025
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Благодарю Кирилла,за организованный трансфер! Возникли небольшие сложности с оплатой,но мы нашли выход из ситуации. Кирилл всегда был на связи,отвечал на
    вопросы,которые часто возникали,как и у всех туристов. Накануне прилета в Куала-Лумпур Кирилл прислал подробную инструкцию по встрече,после приземления написал на какой ленте нам забирать багаж. По обратному трансферу оч хорошо обсудили время выезда из отеля. В общем,однозначно рекомендую!!!

  • М
    Марина
    8 января 2025
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Спасибо большое за организацию трансфера из аэропорта до отеля. Кирилл работает как швейцарские часы: точно, пунктуально. Всегда на связи, очень клиентоориентирован, проявляет интерес и заботу о клиенте/туристе.
  • Е
    Елена
    23 ноября 2024
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Отличный сервис. Рада, что воспользовалась трансфером. Спокойно доехали от аэропорта до отеля. Чистая машина, хороший водитель
  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2024
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Кирилл, спасибо Вам огромное за прекрасно организованный трансфер в Куала-Лумпур.
  • О
    Олег
    3 ноября 2024
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Всё отлично!
  • Н
    Наталья
    23 октября 2024
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Замечательная услуга,очень комфортно!
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2024
    Трансфер из аэропорта Куала-Лумпура в город или обратно
    Спасибо трипстеру! Доставили из аэропорта до отеля Быстро! Очень переживали как добраться т к не знали Английского языка 🙏
  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Куала-Лумпур: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия с посещением пещер Бату
    Все прошло отлично, забрали в аэропорту, довезли до города, там проехали по основным достопримечательностям. Время пролетело незаметно, хотя мы были довольно уставшие после бессонной ночи. Большое спасибо за экскурсию и ценные советы по городской среде!

