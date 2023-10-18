Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура

Посетить один из самых красивых городов Малайзии и прикоснуться к его богатой истории

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Ответы на вопросы
В своё время Малакка была крупнейшим торговым портом Юго-Восточной Азии, чем привлекла внимание португальцев, голландцев и британцев. Все они оставили после себя архитектурные артефакты — вы обязательно их увидите.

Вместе мы погуляем по очаровательному колониальному центру, заглянем в антикварные лавки и проникнемся мультикультурной атмосферой города.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я покажу вам главные достопримечательности города: бастион Сантьяго, церковь Девы Марии 1521 года, ратушу Стадтхёйс и англиканскую церковь Христа. Кроме того, вы:

  • Посетите китайский храм, практикующий сразу три доктрины: буддизм, даосизм и конфуцианство;
  • Заглянете в колоритные антикварные лавки;
  • Познакомитесь с культурой китайских мигрантов «перанакан»;
  • Зайдёте в атмосферные кафе, где можно попробовать малаккский кофе и португальские паштейши;
  • Прокатитесь на речном трамвайчике (по желанию);

И многое другое!

Организационные детали

  • Малакка находится в 150 км. от Куала-Лумпура. Транспорт включён в стоимость.
  • Все платные достопримечательности мы осматриваем снаружи. Если вы решите посетить какие-то из них, входные билеты оплачиваются дополнительно.
  • Еда, напитки и речная прогулка (8$ с человека) не включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Куала-Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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