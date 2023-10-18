Посетить один из самых красивых городов Малайзии и прикоснуться к его богатой истории
В своё время Малакка была крупнейшим торговым портом Юго-Восточной Азии, чем привлекла внимание португальцев, голландцев и британцев. Все они оставили после себя архитектурные артефакты — вы обязательно их увидите.
Вместе мы погуляем по очаровательному колониальному центру, заглянем в антикварные лавки и проникнемся мультикультурной атмосферой города.
Вместе мы погуляем по очаровательному колониальному центру, заглянем в антикварные лавки и проникнемся мультикультурной атмосферой города.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я покажу вам главные достопримечательности города: бастион Сантьяго, церковь Девы Марии 1521 года, ратушу Стадтхёйс и англиканскую церковь Христа. Кроме того, вы:
- Посетите китайский храм, практикующий сразу три доктрины: буддизм, даосизм и конфуцианство;
- Заглянете в колоритные антикварные лавки;
- Познакомитесь с культурой китайских мигрантов «перанакан»;
- Зайдёте в атмосферные кафе, где можно попробовать малаккский кофе и португальские паштейши;
- Прокатитесь на речном трамвайчике (по желанию);
И многое другое!
Организационные детали
- Малакка находится в 150 км. от Куала-Лумпура. Транспорт включён в стоимость.
- Все платные достопримечательности мы осматриваем снаружи. Если вы решите посетить какие-то из них, входные билеты оплачиваются дополнительно.
- Еда, напитки и речная прогулка (8$ с человека) не включены в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Куала-Лумпуре
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Yulia — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Провели экскурсии для 1020 туристов
«Малайзия — истинная Азия», и это неоспоримо верное утверждение. Здесь есть всё для уютного проживания, комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. Я живу в Куала-Лумпуре с 2008 года и готова поделиться своими знаниями и опытом. Спектр экскурсий, которые можно предложить и организовать, может отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Это могут быть экстремальные туры, поход в джунгли, поездка на пляжи, знакомство с городом и его особенностями, посещение парков развлечений и других мест. Малайзия — центр и удобный портом отправки в близлежащие страны Юго-Восточной Азии. Живя здесь, я смогла побывать во многих из них. По запросу помогу организовать их посещение (Сингапур, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка). От нашей экскурсии вы получите море информации, улыбок и позитива. В приятное путешествие, друзья!
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