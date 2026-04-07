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Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура

Малакка - крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекающий архитектурными артефактами и мультикультурной атмосферой
Малакка, бывший крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекала внимание португальцев, голландцев и британцев.

На экскурсии вы увидите архитектурные артефакты, такие как бастион Сантьяго, церковь Девы Марии, ратушу Стадтхёйс и англиканскую церковь Христа. Посетите китайский храм, антикварные лавки и кафе с малаккским кофе и португальскими паштейшами. Возможна прогулка на речном трамвайчике. Транспорт включён, входные билеты и еда оплачиваются отдельно
5
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🏯 Китайский храм с тремя доктринами
  • 🛍️ Антикварные лавки
  • ☕ Местная кухня и кофе
  • 🚤 Прогулка на речном трамвайчике

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Малакку - с мая по август, когда погода более сухая и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары и дождей. Март, апрель, октябрь и ноябрь также подходят для посещения, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, хотя и выпадает больше осадков, всё же можно наслаждаться культурными и историческими объектами, особенно если предпочесть осмотр в утренние часы.
Сейчас август — это идеальное время.
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура
Яркая и колоритная Малакка из Куала-Лумпура

Что можно увидеть

  • Бастион Сантьяго
  • Церковь Девы Марии
  • Ратуша Стадтхёйс
  • Англиканская церковь Христа
  • Китайский храм

Описание экскурсии

Я покажу вам главные достопримечательности города: бастион Сантьяго, церковь Девы Марии 1521 года, ратушу Стадтхёйс и англиканскую церковь Христа. Кроме того, вы:

  • Посетите китайский храм, практикующий сразу три доктрины: буддизм, даосизм и конфуцианство;
  • Заглянете в колоритные антикварные лавки;
  • Познакомитесь с культурой китайских мигрантов «перанакан»;
  • Зайдёте в атмосферные кафе, где можно попробовать малаккский кофе и португальские паштейши;
  • Прокатитесь на речном трамвайчике (по желанию);

И многое другое!

Организационные детали

  • Малакка находится в 150 км. от Куала-Лумпура. Транспорт включён в стоимость.
  • Все платные достопримечательности мы осматриваем снаружи. Если вы решите посетить какие-то из них, входные билеты оплачиваются дополнительно.
  • Еда, напитки и речная прогулка (8$ с человека) не включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Куала-Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 2648 туристов
«Малайзия — истинная Азия», и это неоспоримо верное утверждение. Здесь есть всё для уютного проживания, комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. Я живу в Куала-Лумпуре с 2008 года и готова поделиться
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своими знаниями и опытом. Спектр экскурсий, которые можно предложить и организовать, может отличаться в зависимости от ваших предпочтений. Это могут быть экстремальные туры, поход в джунгли, поездка на пляжи, знакомство с городом и его особенностями, посещение парков развлечений и других мест. Малайзия — центр и удобный портом отправки в близлежащие страны Юго-Восточной Азии. Живя здесь, я смогла побывать во многих из них. По запросу помогу организовать их посещение (Сингапур, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка). От нашей экскурсии вы получите море информации, улыбок и позитива. В приятное путешествие, друзья!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1
Н
Дата посещения: 23 мар 2026
С нетерпением ждали экскурсию в Малакку. И ожидания нас не обманули. Поездка, состоявшаяся 23 марта 2026 года, оказалась великолепной. Юлия - гид знающий, умный и заботливый, по сути сделала эту
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поездку. Огромное количество интересных историй и красивейших мест в Малакке мы узнали от неё. А уж гастрономическая составляющая поездки просто сногсшибательная. Кажется мы попробовали все местные вкусняшки. Это очень украшало нашу экскурсию и нужный момент снимало усталость. Рекомендую эту поездку всем, кто окажется в Куала-Лумпуре и у Вас найдётся свободный денёк.

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Денис
Отличная и познавательная прогулка по интересному городу. Юлия провела все великолепно, оставив очень хорошее впечатление о Малакке. Отдельно хочется отметить доброжелателастьно, отзывчивость и пунктуальность Юлии. Юлия исходила из наших пожеланий.
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Нам удалось попробовать местные вкусности, заглянуть в интересные лавки. Все было вовремя, и в полном соответствии с описанием. Юлия охотно шла на контакт и отвечала на любые вопросы которые у нас возникали, про жизнь в Малазии и про Малакку. Экскурсия прошла замечательно, оставив приятные впечатления и яркие фотографии с хорошим настроением. Однозначно рекомендую.

Отличная и познавательная прогулка по интересному городу. Юлия провела все великолепно, оставив очень хорошее впечатление о
Отличная и познавательная прогулка по интересному городу. Юлия провела все великолепно, оставив очень хорошее впечатление о
Отличная и познавательная прогулка по интересному городу. Юлия провела все великолепно, оставив очень хорошее впечатление о
Отличная и познавательная прогулка по интересному городу. Юлия провела все великолепно, оставив очень хорошее впечатление о
Отличная и познавательная прогулка по интересному городу. Юлия провела все великолепно, оставив очень хорошее впечатление о
Отличная и познавательная прогулка по интересному городу. Юлия провела все великолепно, оставив очень хорошее впечатление о
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Алена
Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
Спасибо Юле большое за интересный рассказ, за яркие и интересные места
Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
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Ш
Юлия, спасибо за прекрасную экскурсию! Мы были рады посетить Малакку, прогуляться и узнать много интересного. Красивый старинный город. Очень понравилась ваша подача материала и речь. Спасибо за отличный день!
Юлия, спасибо за прекрасную экскурсию! Мы были рады посетить Малакку, прогуляться и узнать много интересного. Красивый
Юлия, спасибо за прекрасную экскурсию! Мы были рады посетить Малакку, прогуляться и узнать много интересного. Красивый
Юлия, спасибо за прекрасную экскурсию! Мы были рады посетить Малакку, прогуляться и узнать много интересного. Красивый
Юлия, спасибо за прекрасную экскурсию! Мы были рады посетить Малакку, прогуляться и узнать много интересного. Красивый
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М
Всем очень рекомендую, обращайтесь к Юлии. Профессионально, приятно, интересно, вкусно, познавательно. Много исторических деталей, общей информации, чуткий человеческий подход ❤️🤝
Всем очень рекомендую, обращайтесь к Юлии. Профессионально, приятно, интересно, вкусно, познавательно. Много исторических деталей, общей информации,
Всем очень рекомендую, обращайтесь к Юлии. Профессионально, приятно, интересно, вкусно, познавательно. Много исторических деталей, общей информации,
Всем очень рекомендую, обращайтесь к Юлии. Профессионально, приятно, интересно, вкусно, познавательно. Много исторических деталей, общей информации,
Всем очень рекомендую, обращайтесь к Юлии. Профессионально, приятно, интересно, вкусно, познавательно. Много исторических деталей, общей информации,
Всем очень рекомендую, обращайтесь к Юлии. Профессионально, приятно, интересно, вкусно, познавательно. Много исторических деталей, общей информации,
Всем очень рекомендую, обращайтесь к Юлии. Профессионально, приятно, интересно, вкусно, познавательно. Много исторических деталей, общей информации,
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Ирина
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую историей Малаку. Ваши рассказы, заставили меня задуматься о жизни людей в разные времена. Это был не тур, а путешествие во времени. Бесконечно благодарна!
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую+2
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую
Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую
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