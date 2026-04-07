Малакка, бывший крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекала внимание португальцев, голландцев и британцев.



На экскурсии вы увидите архитектурные артефакты, такие как бастион Сантьяго, церковь Девы Марии, ратушу Стадтхёйс и англиканскую церковь Христа. Посетите китайский храм, антикварные лавки и кафе с малаккским кофе и португальскими паштейшами. Возможна прогулка на речном трамвайчике. Транспорт включён, входные билеты и еда оплачиваются отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Малакку - с мая по август, когда погода более сухая и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары и дождей. Март, апрель, октябрь и ноябрь также подходят для посещения, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, хотя и выпадает больше осадков, всё же можно наслаждаться культурными и историческими объектами, особенно если предпочесть осмотр в утренние часы.

Сейчас август — это идеальное время.