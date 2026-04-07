Малакка, бывший крупнейший торговый порт Юго-Восточной Азии, привлекала внимание португальцев, голландцев и британцев.
На экскурсии вы увидите архитектурные артефакты, такие как бастион Сантьяго, церковь Девы Марии, ратушу Стадтхёйс и англиканскую церковь Христа. Посетите китайский храм, антикварные лавки и кафе с малаккским кофе и португальскими паштейшами. Возможна прогулка на речном трамвайчике. Транспорт включён, входные билеты и еда оплачиваются отдельно
На экскурсии вы увидите архитектурные артефакты, такие как бастион Сантьяго, церковь Девы Марии, ратушу Стадтхёйс и англиканскую церковь Христа. Посетите китайский храм, антикварные лавки и кафе с малаккским кофе и португальскими паштейшами. Возможна прогулка на речном трамвайчике. Транспорт включён, входные билеты и еда оплачиваются отдельно
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🏯 Китайский храм с тремя доктринами
- 🛍️ Антикварные лавки
- ☕ Местная кухня и кофе
- 🚤 Прогулка на речном трамвайчике
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Малакку - с мая по август, когда погода более сухая и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без излишней жары и дождей. Март, апрель, октябрь и ноябрь также подходят для посещения, но возможны кратковременные дожди. В остальные месяцы, хотя и выпадает больше осадков, всё же можно наслаждаться культурными и историческими объектами, особенно если предпочесть осмотр в утренние часы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бастион Сантьяго
- Церковь Девы Марии
- Ратуша Стадтхёйс
- Англиканская церковь Христа
- Китайский храм
Описание экскурсии
Я покажу вам главные достопримечательности города: бастион Сантьяго, церковь Девы Марии 1521 года, ратушу Стадтхёйс и англиканскую церковь Христа. Кроме того, вы:
- Посетите китайский храм, практикующий сразу три доктрины: буддизм, даосизм и конфуцианство;
- Заглянете в колоритные антикварные лавки;
- Познакомитесь с культурой китайских мигрантов «перанакан»;
- Зайдёте в атмосферные кафе, где можно попробовать малаккский кофе и португальские паштейши;
- Прокатитесь на речном трамвайчике (по желанию);
И многое другое!
Организационные детали
- Малакка находится в 150 км. от Куала-Лумпура. Транспорт включён в стоимость.
- Все платные достопримечательности мы осматриваем снаружи. Если вы решите посетить какие-то из них, входные билеты оплачиваются дополнительно.
- Еда, напитки и речная прогулка (8$ с человека) не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Куала-Лумпуре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Куала-Лумпуре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 2648 туристов
«Малайзия — истинная Азия», и это неоспоримо верное утверждение. Здесь есть всё для уютного проживания, комфортного отдыха и приятного времяпрепровождения. Я живу в Куала-Лумпуре с 2008 года и готова поделиться
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 23 мар 2026
С нетерпением ждали экскурсию в Малакку. И ожидания нас не обманули. Поездка, состоявшаяся 23 марта 2026 года, оказалась великолепной. Юлия - гид знающий, умный и заботливый, по сути сделала эту
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Отличная и познавательная прогулка по интересному городу. Юлия провела все великолепно, оставив очень хорошее впечатление о Малакке. Отдельно хочется отметить доброжелателастьно, отзывчивость и пунктуальность Юлии. Юлия исходила из наших пожеланий.
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Очень яркий и красивый город. Стоит посетить обязательно, отличается от Куала-Лумпура.
Спасибо Юле большое за интересный рассказ, за яркие и интересные места
Спасибо Юле большое за интересный рассказ, за яркие и интересные места
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Ш
Юлия, спасибо за прекрасную экскурсию! Мы были рады посетить Малакку, прогуляться и узнать много интересного. Красивый старинный город. Очень понравилась ваша подача материала и речь. Спасибо за отличный день!
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М
Всем очень рекомендую, обращайтесь к Юлии. Профессионально, приятно, интересно, вкусно, познавательно. Много исторических деталей, общей информации, чуткий человеческий подход ❤️🤝
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Юлия! Иногда одна встреча полностью меняет представление о месте. Спасибо за то, что показали нам дышащую историей Малаку. Ваши рассказы, заставили меня задуматься о жизни людей в разные времена. Это был не тур, а путешествие во времени. Бесконечно благодарна!
+2
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