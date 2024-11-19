читать дальше уменьшить

пока не готова;) Но думаю, скоро созрею) Попросили написать отзыв, пишу, может кто-то тоже хочет попробовать новый формат отдыха, но боится)))

В первый день прилетала чуть позже рекомендованного времени, с табличкой ждал инструктор Артур и ещё 2 участника из нашей группы. На тот момент я ещё не знала, что это будет самое клевое путешествие в моей жизни. Оказалось, что меня уже как 40 минут ждёт спидбот и остальные участники группы. Мы бегом и на такси домчали до группы, отправились на первый по программе остров Маафуши. На спидботе были только мы, гид предложил всем познакомиться, так как в поездке мы должны стать единым организмом. Сначала я не верила, что мы подружимся, люди все разные и все такое. Ооо, как я ошибалась) в итоге мы все общаемся, и потихоньку собираемся нашей группой в Исландию. Маафуши- это самый популярный остров среди бюджетных туристов, заселились мы в отель в 7 минутах пешком от пляжа, нас встретили прямо у пирса с тележками для багажа. По букингу отель четырёхзвёздочный, забыла название, но по факту скорее трешка. Жили там 3 дня, ездили на ночную рыбалку в «рыбное» место, но никто ничего не поймал, отдыхали на острове-резорте, обследовали все части острова, в том числе ок, где тюрьма, сплавали на каяках на необитаемые острова и каждый вечер трусили на баре отеля. Несколько раз отключали горячую воду в отеле, перебои с водой на Мальдивах не редкость.

Следующая точка локации - это остров Тодду, вот он больше похож на Мальдивы с картинки, диковатый, на нем живут местные жители. Заселили нас в отель, один из самых приличных на острове. В отеле был русскоговорящий персонал и жили группы дайвингистов. На второй день на острове инструктор договорился о моем дайвинге с черепахами со скидкой. Это что-то, лучше один раз увидеть!

С точки зрения организации все было четко за исключением некоторых косяков по таймингу с утра (часто опаздывали), опозданий самих участников и опоздания лодки на обратном пути! Думаю теперь попробовать более экстремальный отпуск - в Исландии, но только с Артуром!

"