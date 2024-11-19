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По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения

Полюбоваться красотой семи островов, заглянуть в подводный мир океана и поплавать в лазурной воде
В нашем путешествии вас ждут живописные острова с голубыми лагунами и песчаными пляжами, тёплые воды Индийского океана и увлекательные активности. Вы поныряете с масками и посмотрите на рыбок-эндемиков. Увидите акул,
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морских черепах и огромных мант. Желающие пройдут инструктаж и погрузятся с аквалангом. Будем нежиться на белоснежных пляжах, общаться с местными жителями и пробовать экзотические фрукты.

Один день проведём на роскошном острове-резорте и познакомимся с достопримечательностями столицы — Мале.

5
7 отзывов
По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения
По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения
По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения

Описание тура

Организационные детали

Лучший сезон для посещения — ноябрь — апрель.

Программа тура по дням

1 день

Переезд до Маафуши, отдых на океане, прогулка по острову

Сразу из аэропорта на скоростном катере отправляемся на один из самых больших и популярных локальных островов атолла Каафу — Маафуши. Время в пути — 45 минут.

По прибытии разместимся в отеле, познакомимся и пойдём купаться в тёплом океане, отдыхать на бикини-пляже и рассматривать кораллы и разноцветных рыбок под водой. Потом пообедаем традиционными мальдивскими блюдами и прогуляемся по острову: познакомимся с жителями острова на фруктовом рынке и полюбуемся закатом с набережной, на которую местные женщины вечером приходят порыбачить.

Переезд до Маафуши, отдых на океане, прогулка по островуПереезд до Маафуши, отдых на океане, прогулка по островуПереезд до Маафуши, отдых на океане, прогулка по острову
2 день

День на острове-резорте

Сегодня вас ждёт поездка на целый день на остров-резорт, куда за полчаса нас домчит скоростной катер. Это небольшой остров с единственным отелем, пышной растительностью и шикарными пляжами. В вашем распоряжении будет вся инфраструктура курорта, включая шведский стол в обед. Займём шезлонги и пойдём купаться. Полюбуемся рыбками у красивейшего кораллового кольца, желающие смогут заняться активностями в местном спортивном клубе или погулять по острову, разглядывая необычные растения. На острове также есть бар с алкогольными напитками. После отдыха насладимся красками заката и вернёмся на остров Маафуши.

День на острове-резортеДень на острове-резортеДень на острове-резорте
3 день

День водных активностей

После завтрака, вооружившись масками, ластами и трубками, отправимся исследовать местный подводный мир, который по многим параметрам считается уникальным. Вы поныряете у кораллового рифа и посмотрите на рыб-эндемиков. В прозрачной воде бирюзовых лагун можно встретить стаи больших черепах и даже китовых акул. Не волнуйтесь, они совершенно безобидны!

Во второй половине вас ждёт рыбалка на донку с лодки и барбекю из свежепойманной рыбы в кафе. На обратном пути с рыбалки, если повезёт, нас будут сопровождать дельфины. А перед сном соберёмся в лобби отеля, поделимся впечатлениями и обсудим планы на следующий день.

День водных активностейДень водных активностейДень водных активностейДень водных активностей
4 день

Свободный день, развлечения на выбор, праздничный ужин

Сегодня запланирован свободный день, вы можете самостоятельно выбрать развлечения по душе: экскурсии, пляжный отдых, каякинг, виндсёрфинг, дайвинг, морскую рыбалку. Можно отправиться на люксовый отдых по системе «всё включено» на разнообразные резорты, среди которых — 5-звёздочный «Anantara» с подводным рестораном и популярный отель с деревяными бунгало над водной гладью — настоящая визитная карточка Мальдив. Наш инструктор поможет договориться о любой экскурсии или сопроводит вас в мальдивских приключениях.

А вечером соберёмся за последним в этом гостевом доме ужином. Если повезёт, для нас организуют праздничное музыкально-танцевальное шоу с барабанами боде-беру, сохранившее традиции африканских корней.

Свободный день, развлечения на выбор, праздничный ужинСвободный день, развлечения на выбор, праздничный ужинСвободный день, развлечения на выбор, праздничный ужин
5 день

Путь на остров Тодду, знакомство с местностью и отдых

Встанем пораньше, позавтракаем и на спидботе отправимся на большой по мальдивским меркам остров Тодду в самом крупном атолле мальдивского архипелага — Ари. Из-за более сильного течения животный мир атолла Ари существенно отличается от Каафу: здесь водятся огромные «морские дьяволы» — манты и рифовые акулы, тунец и мурены, рыбы-наполеоны длиной в 2,5 метра, а также летающие рыбы, которые выпрыгивают из воды, пугаясь звука приближающегося мотора. Есть на атолле и несколько заповедников.

Причалим к острову, который славится чистейшим песочным пляжем, красивым домашним рифом, небольшими дикими островками и фруктовыми плантациями. Разместимся в отеле и пойдём изучать окрестности. Познакомимся с местным укладом жизни трудящихся на плантациях папайи и арбузов. Прогуляемся по деревеньке с магазинчиками и кафе для туристов и посетим известный пляж с мальдивскими гамаками. Отдохнём на острове, желающие выберут экскурсию в дайвинг-центре, где новички смогут научиться пользоваться снаряжением для предстоящего завтрашнего погружения.

Вечером, в кафе недалеко от пристани, полюбуемся закатом и летучими лисицами, ворующими фрукты с плантаций.

Путь на остров Тодду, знакомство с местностью и отдыхПуть на остров Тодду, знакомство с местностью и отдыхПуть на остров Тодду, знакомство с местностью и отдых
6 день

Пляжный отдых или дайвинг у атолла Алиф-Алиф

В этот день поделимся на тех, кто хочет отдохнуть на райском пляже Тодду, и любителей острых ощущений. Отважные покорители подводного мира вместе с инструктором отправятся на дайвинг на границу атолла Алиф-Алиф. Сюда приплывают 7-метровые манты, безопасные, несмотря на грозный вид, и питающиеся планктоном. Подводные фотографии с «морскими дьяволами» получаются супер крутые, поэтому возьмите с собой водонепроницаемую технику. Тут же встречаются 3-метровые мраморные скаты и мурены, которые приплывают погреться на солнышке. Вечером соберёмся за ужином в отеле.

Пляжный отдых или дайвинг у атолла Алиф-АлифПляжный отдых или дайвинг у атолла Алиф-АлифПляжный отдых или дайвинг у атолла Алиф-Алиф
7 день

Поездка на остров Расду и косу-остров Мадивару

Сегодня отправляемся в путешествие на остров Расду — столицу атолла с развитой инфраструктурой. Прогуляемся по острову и на моторной лодке переедем на песчаную косу-остров Мадивару, куда привозят на фотосессии молодожёнов. Устроим здесь пикник и исследуем риф, обрамляющий живописный необитаемый остров.

К вечеру вернёмся на Тодду, и вы ещё успеете искупаться на пляже под заходящим солнцем.

Поездка на остров Расду и косу-остров МадиваруПоездка на остров Расду и косу-остров МадиваруПоездка на остров Расду и косу-остров Мадивару
8 день

Переезд в Мале, знакомство с местными достопримечательностями

Утром встретим рассвет на соседнем пляже, искупаемся в океане и попрощаемся с островом Тодду и атоллом Ари. Держим путь в Мале, столицу республики и один из самых густонаселенных городов мира. Вы сможете ощутить яркий контраст малообитаемых островов с высокоэтажными зданиями, автомагистралями и ритмом жизни Мале. Заглянем за сувенирами, фруктами и морепродуктами для заключительного ужина на центральный рынок.

После переедем на искусственный остров-аэропорт, где разместимся в отеле и пойдём знакомиться с местными достопримечательностями. Посмотрим на старую мечеть, главную улицу с банками и супермаркетами и искусственный пляж, откуда интересно наблюдать за взлетающими водными самолётами гидропланами. Вечером за ужином поделимся впечатлениями от путешествия и рассмотрим фотографии.

Переезд в Мале, знакомство с местными достопримечательностямиПереезд в Мале, знакомство с местными достопримечательностямиПереезд в Мале, знакомство с местными достопримечательностями
9 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. По желанию можно остаться ещё на несколько дней.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник205 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях и гостевых домах
  • Завтраки, ланчи на снорклинге и ужин после ночной рыбалки
  • Все трансферы на спидботах между атоллами по программе
  • Работа инструктора-переводчика
  • Экскурсии по программе, кроме самостоятельных и дайвинга
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мале и обратно (с пересадкой - от 35 000 руб. из Москвы и обратно, прямой - от 45 000 руб.)
  • Питание в кафе - от 5 до 20 $ в день
  • Экскурсии в свободные дни, дайвинг, массаж и т.д. (по желанию)
  • Дополнительное посещение мест, не указанных в программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мале, аэропорт, до 13:00
Завершение: Мале, аэропорт, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 222 туристов
В нашей команде работают опытные инструкторы, желающие поделиться своими знаниями и помогать всем участникам. Более 116 авторских путешествий. Мы сами разрабатываем и организовываем маршруты путешествий, исходя из своего опыта и разведочных поездок по всему миру.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
К
Мы с ребятами слетали на Мальдивы и мне невероятно понравилось)) Если вы просто хотите поваляться на пляже - это не совсем то, хотя я обычно так отдыхаю. Но если хочется
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чего-то необычного, красивого и интересного — то супер вариант. Я обычно не очень активный турист, но в этом путешествии с клубом полюбила более насыщенный отдых, все было продумано отлично)) Теперь меня привлекают только поездки с маршрутами, иначе быстро надоедает. В этом году лечу с ними на Шри-Ланку, надеюсь попробовать там настоящий цейлонский чай. Может даже попробую собрать его сама))

Что понравилось:

— Все очень хорошо организовано — В стоимость входят трансферы (кроме авиа) и проживание — Программа реально насыщенная, успеваешь и посмотреть и побывать в разных местах — Цена приемлемая — Менеджеры молодцы, даже помогают найти дешевые авиабилеты

Что не понравилось: ничего не обнаружила

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О
Эх, вот и пролетело мое путешествие на Мальдивы. Очень благодарна за те волшебные моменты, что нам подарили. Для меня это было настоящее открытие Мальдив, и я снова убедилась что с
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этой командой можно увидеть страну совсем другой, не туристический вариант! Именно с ними поездка получилась такой необычной и запоминающейся. Остались только хорошие воспоминания о нашем активном отдыхе на Мальдивах! И кстати, наш гид Татьяна порадовала шикарными фото и видео — больше 250 снимков и около 50 минут видео за 8 дней, можно смело собрать классный фильм о поездке. От души желаю вам новых потрясающих путешествий впереди!

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М
Давно хотела попробовать что-то новое в своей жизни, подружек никуда не вытащила, поэтому был выбран отдых в группе. Из календаря выбор пал именно на Мальдивы, так как к палаткам морально
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пока не готова;) Но думаю, скоро созрею) Попросили написать отзыв, пишу, может кто-то тоже хочет попробовать новый формат отдыха, но боится)))
В первый день прилетала чуть позже рекомендованного времени, с табличкой ждал инструктор Артур и ещё 2 участника из нашей группы. На тот момент я ещё не знала, что это будет самое клевое путешествие в моей жизни. Оказалось, что меня уже как 40 минут ждёт спидбот и остальные участники группы. Мы бегом и на такси домчали до группы, отправились на первый по программе остров Маафуши. На спидботе были только мы, гид предложил всем познакомиться, так как в поездке мы должны стать единым организмом. Сначала я не верила, что мы подружимся, люди все разные и все такое. Ооо, как я ошибалась) в итоге мы все общаемся, и потихоньку собираемся нашей группой в Исландию. Маафуши- это самый популярный остров среди бюджетных туристов, заселились мы в отель в 7 минутах пешком от пляжа, нас встретили прямо у пирса с тележками для багажа. По букингу отель четырёхзвёздочный, забыла название, но по факту скорее трешка. Жили там 3 дня, ездили на ночную рыбалку в «рыбное» место, но никто ничего не поймал, отдыхали на острове-резорте, обследовали все части острова, в том числе ок, где тюрьма, сплавали на каяках на необитаемые острова и каждый вечер трусили на баре отеля. Несколько раз отключали горячую воду в отеле, перебои с водой на Мальдивах не редкость.
Следующая точка локации - это остров Тодду, вот он больше похож на Мальдивы с картинки, диковатый, на нем живут местные жители. Заселили нас в отель, один из самых приличных на острове. В отеле был русскоговорящий персонал и жили группы дайвингистов. На второй день на острове инструктор договорился о моем дайвинге с черепахами со скидкой. Это что-то, лучше один раз увидеть!
С точки зрения организации все было четко за исключением некоторых косяков по таймингу с утра (часто опаздывали), опозданий самих участников и опоздания лодки на обратном пути! Думаю теперь попробовать более экстремальный отпуск - в Исландии, но только с Артуром!
"

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Т
Эта поездка оставила массу впечатлений! Мальдивы просто фантастические! В туре есть классная возможность увидеть разные стороны этих островов и понять, что тебе ближе. Все запланированные активности прошли без проблем. И,
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главное, нам очень повезло с гидом — с Верой путешествовать одно удовольствие! Она всегда поддерживала, отвечала на любые вопросы и создавала тёплую, дружелюбную атмосферу в группе. Очень рекомендую! Вера — действительно особенный человек, с таким гидом поездка становится намного ярче. Вся наша компания была в полном восторге! Желаю удачи в организации таких путешествий!

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В
Я ездила с Вами два раза! Очень круто мне очень понравилось. На Мальдивах с нами был инструктор Юра, этот МЕГА- человек, настолько все было отработано, слажено, интересно, я действительно отдыхала
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и наслаждались Мальдивами! И команда у нас по добралась классная! Мы до сих пор общаемся!!! Это было очень круто!!!! Спасибо ему большое, тур действительно крутой, красивый, интересный, зажигательный, команда у нас была суперская, все как родные стали! Мне очень понравилось!!!

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Е
В марте съездила на Мальдивы и провела там почти десять дней — впечатлений море! Особенно хочу сказать спасибо инструктору Игорю — просто замечательный человек и настоящий профессионал. Вся команда, что нас сопровождала, тоже заслуживает уважения. Думаю, повторю подобное приключение, может даже выберу поездку в Норвегию.
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