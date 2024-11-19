Описание тура
Организационные детали
Лучший сезон для посещения — ноябрь — апрель.
Программа тура по дням
Переезд до Маафуши, отдых на океане, прогулка по острову
Сразу из аэропорта на скоростном катере отправляемся на один из самых больших и популярных локальных островов атолла Каафу — Маафуши. Время в пути — 45 минут.
По прибытии разместимся в отеле, познакомимся и пойдём купаться в тёплом океане, отдыхать на бикини-пляже и рассматривать кораллы и разноцветных рыбок под водой. Потом пообедаем традиционными мальдивскими блюдами и прогуляемся по острову: познакомимся с жителями острова на фруктовом рынке и полюбуемся закатом с набережной, на которую местные женщины вечером приходят порыбачить.
День на острове-резорте
Сегодня вас ждёт поездка на целый день на остров-резорт, куда за полчаса нас домчит скоростной катер. Это небольшой остров с единственным отелем, пышной растительностью и шикарными пляжами. В вашем распоряжении будет вся инфраструктура курорта, включая шведский стол в обед. Займём шезлонги и пойдём купаться. Полюбуемся рыбками у красивейшего кораллового кольца, желающие смогут заняться активностями в местном спортивном клубе или погулять по острову, разглядывая необычные растения. На острове также есть бар с алкогольными напитками. После отдыха насладимся красками заката и вернёмся на остров Маафуши.
День водных активностей
После завтрака, вооружившись масками, ластами и трубками, отправимся исследовать местный подводный мир, который по многим параметрам считается уникальным. Вы поныряете у кораллового рифа и посмотрите на рыб-эндемиков. В прозрачной воде бирюзовых лагун можно встретить стаи больших черепах и даже китовых акул. Не волнуйтесь, они совершенно безобидны!
Во второй половине вас ждёт рыбалка на донку с лодки и барбекю из свежепойманной рыбы в кафе. На обратном пути с рыбалки, если повезёт, нас будут сопровождать дельфины. А перед сном соберёмся в лобби отеля, поделимся впечатлениями и обсудим планы на следующий день.
Свободный день, развлечения на выбор, праздничный ужин
Сегодня запланирован свободный день, вы можете самостоятельно выбрать развлечения по душе: экскурсии, пляжный отдых, каякинг, виндсёрфинг, дайвинг, морскую рыбалку. Можно отправиться на люксовый отдых по системе «всё включено» на разнообразные резорты, среди которых — 5-звёздочный «Anantara» с подводным рестораном и популярный отель с деревяными бунгало над водной гладью — настоящая визитная карточка Мальдив. Наш инструктор поможет договориться о любой экскурсии или сопроводит вас в мальдивских приключениях.
А вечером соберёмся за последним в этом гостевом доме ужином. Если повезёт, для нас организуют праздничное музыкально-танцевальное шоу с барабанами боде-беру, сохранившее традиции африканских корней.
Путь на остров Тодду, знакомство с местностью и отдых
Встанем пораньше, позавтракаем и на спидботе отправимся на большой по мальдивским меркам остров Тодду в самом крупном атолле мальдивского архипелага — Ари. Из-за более сильного течения животный мир атолла Ари существенно отличается от Каафу: здесь водятся огромные «морские дьяволы» — манты и рифовые акулы, тунец и мурены, рыбы-наполеоны длиной в 2,5 метра, а также летающие рыбы, которые выпрыгивают из воды, пугаясь звука приближающегося мотора. Есть на атолле и несколько заповедников.
Причалим к острову, который славится чистейшим песочным пляжем, красивым домашним рифом, небольшими дикими островками и фруктовыми плантациями. Разместимся в отеле и пойдём изучать окрестности. Познакомимся с местным укладом жизни трудящихся на плантациях папайи и арбузов. Прогуляемся по деревеньке с магазинчиками и кафе для туристов и посетим известный пляж с мальдивскими гамаками. Отдохнём на острове, желающие выберут экскурсию в дайвинг-центре, где новички смогут научиться пользоваться снаряжением для предстоящего завтрашнего погружения.
Вечером, в кафе недалеко от пристани, полюбуемся закатом и летучими лисицами, ворующими фрукты с плантаций.
Пляжный отдых или дайвинг у атолла Алиф-Алиф
В этот день поделимся на тех, кто хочет отдохнуть на райском пляже Тодду, и любителей острых ощущений. Отважные покорители подводного мира вместе с инструктором отправятся на дайвинг на границу атолла Алиф-Алиф. Сюда приплывают 7-метровые манты, безопасные, несмотря на грозный вид, и питающиеся планктоном. Подводные фотографии с «морскими дьяволами» получаются супер крутые, поэтому возьмите с собой водонепроницаемую технику. Тут же встречаются 3-метровые мраморные скаты и мурены, которые приплывают погреться на солнышке. Вечером соберёмся за ужином в отеле.
Поездка на остров Расду и косу-остров Мадивару
Сегодня отправляемся в путешествие на остров Расду — столицу атолла с развитой инфраструктурой. Прогуляемся по острову и на моторной лодке переедем на песчаную косу-остров Мадивару, куда привозят на фотосессии молодожёнов. Устроим здесь пикник и исследуем риф, обрамляющий живописный необитаемый остров.
К вечеру вернёмся на Тодду, и вы ещё успеете искупаться на пляже под заходящим солнцем.
Переезд в Мале, знакомство с местными достопримечательностями
Утром встретим рассвет на соседнем пляже, искупаемся в океане и попрощаемся с островом Тодду и атоллом Ари. Держим путь в Мале, столицу республики и один из самых густонаселенных городов мира. Вы сможете ощутить яркий контраст малообитаемых островов с высокоэтажными зданиями, автомагистралями и ритмом жизни Мале. Заглянем за сувенирами, фруктами и морепродуктами для заключительного ужина на центральный рынок.
После переедем на искусственный остров-аэропорт, где разместимся в отеле и пойдём знакомиться с местными достопримечательностями. Посмотрим на старую мечеть, главную улицу с банками и супермаркетами и искусственный пляж, откуда интересно наблюдать за взлетающими водными самолётами гидропланами. Вечером за ужином поделимся впечатлениями от путешествия и рассмотрим фотографии.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. По желанию можно остаться ещё на несколько дней.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|205 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях и гостевых домах
- Завтраки, ланчи на снорклинге и ужин после ночной рыбалки
- Все трансферы на спидботах между атоллами по программе
- Работа инструктора-переводчика
- Экскурсии по программе, кроме самостоятельных и дайвинга
Что не входит в цену
- Перелёт до Мале и обратно (с пересадкой - от 35 000 руб. из Москвы и обратно, прямой - от 45 000 руб.)
- Питание в кафе - от 5 до 20 $ в день
- Экскурсии в свободные дни, дайвинг, массаж и т.д. (по желанию)
- Дополнительное посещение мест, не указанных в программе