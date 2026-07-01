Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск
Насладиться пляжным отдыхом, поплавать с акулами-няньками и исследовать затонувший корабль
Начало: Мале, 9:20
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
$1200 за человека
Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено)
Поплавать с черепахами, мантами и акулами, поймать себе ужин и послушать бодуберу
Начало: Аэропорт Мале, трансфер к локальному острову в 10:...
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
175 500 ₽ за человека
Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
28 сен в 10:00
26 ноя в 10:00
$1705 за человека
По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения
Полюбоваться красотой семи островов, заглянуть в подводный мир океана и поплавать в лазурной воде
Начало: Мале, аэропорт, до 13:00
4 ноя в 08:00
205 000 ₽ за человека
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Поплавать с акулами и скатами, поучиться плести из листьев, порыбачить и увидеть коралловый риф
Начало: Аэропорт Мале, 10:00
13 авг в 08:00
$1300 за человека
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле
Насладиться солнцем и океаном, поплавать с черепахами и скатами и поймать рыбу себе на ужин
Начало: Мале, аэропорт, рекомендуем прилёт до 9:00, послед...
1 ноя в 15:00
165 000 ₽ за человека
Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)
Поплавать с морским дьяволом, увидеть затонувший корабль и китовую акулу
Начало: Аэропорт Мале, встреча до 13:00 (точное время и ме...
19 сен в 08:00
25 окт в 08:00
210 000 ₽ за человека
Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии
Понырять с морскими обитателями, стать героем подводной фотосъёмки и насладиться бирюзовым океаном
Начало: Мале, 9:00 (возможна встреча в другое время по дог...
14 сен в 09:00
$990 за человека
Перезагрузка на Мальдивах: океан, снорклинг и фитнес
Укрепить тело, поучаствовать в экваториальной рыбалке и поплавать со скатами-манта
Начало: Мале, аэропорт, 11:00
125 000 ₽ за человека
Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками
Посетить какао-церемонию, попробовать йогу на сапах и исследовать себя
Начало: Аэропорт Мале, до 14:30
129 557 ₽ за человека
Женский ретрит на Тодду с йогой, лекциями и другими практиками в мини-группе
Отдохнуть и перезагрузиться на острове, создать мандалу, разобраться в себе и получить поддержку
Начало: Аэропорт Мале, до 14:30
$1440 за человека
Подводный мир, день в роскошном резорте, пляжный отдых и развлечения: «всё включено» на Мальдивах
Насладиться бирюзой океана и мягким песком, поплавать со скатами и прокатиться на скутере
Начало: Мале, 9:00
$3000 за человека
На Мальдивы в женской мини-группе с проживанием в отеле 5*: баланс отдыха и впечатлений
Понежиться на мягком песочке, поплавать с акулами, покормить скатов и провести день на люкс-резорте
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
15 ноя в 08:00
165 000 ₽ за человека
Остров Дигура: тур со снорклингом, морской прогулкой и отелем в 100 метрах от океана
Рассмотреть подводный мир, поплавать со скатами, попробовать традиционные блюда и отдохнуть на пляже
Начало: Мале, аэропорт Ибрагима Насира, 9:30
21 фев в 09:30
$2150 за человека
Яхт-тур «всё включено» по Мальдивам с дайвингом и снорклингом
Посетить разные атоллы, исследовать подводный мир во время ночного погружения и позагорать на палубе
Начало: Аэропорт Мале, 12:00
$1950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Комбинированные»
Самые популярные туры этой рубрики в Мале
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 15:
- Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск;
- Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено);
- Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа);
- По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения;
- Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру.
Сколько стоит тур в Мале в июле 2026
Сейчас в Мале в категории "Комбинированные" можно забронировать 15 авторских туров от 990 до 210 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Туры на русском языке в Мале (Мальдивы 🇲🇻) – у нас можно купить 15 туров на 2026 год по теме «Комбинированные», 36 ⭐ отзывов, цены от $990. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь