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Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено)

Поплавать с черепахами, мантами и акулами, поймать себе ужин и послушать бодуберу
Мальдивы — это не только расслабленный пляжный отдых, и в этом туре вы сможете в этом убедиться. Мы исследуем острова на багги и велосипедах, а океанские просторы — на лодках
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и сапах.

Займёмся снорклингом и дайвингом, поплаваем с черепахами, мантами и акулами, посмотрим зажигательные танцы под барабанную музыку бодуберу и поймаем себе ужин во время ночной рыбалки — яркие эмоции! Останется время и для безмятежного релакса.

Будем много загорать и купаться, отдохнём на роскошном острове-резорте и проведём вечер на побережье со светящимся планктоном.

Ни о чём не беспокойтесь: мы включили в стоимость проживание у океана, питание со свежими дарами моря и все активности. Уверены, эти тропические каникулы запомнятся надолго!

5
2 отзыва
Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено)
Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено)
Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 3+

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Мальдивы

Встретимся у аэропорта Мале и на скоростном катере доберёмся к локальному острову Тодду. На нём много кокосовых пальм и фруктовых плантаций, а у домашнего рифа обитают черепахи.

По прибытии пересядем на багги и поедем в гостевой дом. По пути вы увидите дома местных жителей, мечети, аутентичные магазинчики и кафе. После размещения в номерах будет время немного отдохнуть.

Затем отправимся на пляж с идеально белым песком. По дороге гид расскажет об острове и познакомит вас с основной инфраструктурой. В оставшееся время будем загорать и купаться в Индийском океане.

Вечером поужинаем в кафе, познакомимся поближе и составим план на ближайшую неделю. После прогуляемся по острову и устроим небольшой шопинг в сувенирных лавках.

Прибытие на МальдивыПрибытие на МальдивыПрибытие на МальдивыПрибытие на МальдивыПрибытие на МальдивыПрибытие на Мальдивы
2 день

Прогулки на багги, снорклинг

Встанем пораньше и отправимся на пляж для утренней зарядки (по желанию). После завтрака изучим подводный мир Мальдив, устроив снорклинг у домашнего рифа. Обязательно встретим разноцветных рыбок и черепах и, возможно, — скатов и небольших акул.

Пообедаем, позагораем на белоснежном песке. Затем на багги поедем исследовать Тодду. Рассмотрим плантации маракуйи и папайи, пальмовые аллеи и пляжи, понаблюдаем, как тут живут люди. К ужину вернёмся в отель, а вечером можем поиграть в настольные игры.

Прогулки на багги, снорклингПрогулки на багги, снорклингПрогулки на багги, снорклингПрогулки на багги, снорклинг
3 день

Дайвинг, прогулка на велосипедах, ночная рыбалка

Снова проснёмся с первыми лучами солнца, потренируемся, а потом в сопровождении сертифицированных инструкторов отправимся на дайвинг. Изучим океанские глубины у домашнего рифа, понаблюдаем за стайками рыб, молотоголовыми акулами и мантами.

После обеда вдоволь понежимся на белоснежном пляже. А на закате объедем весь остров на велосипедах. Но и это ещё не всё — впереди ночная рыбалка! Вместе с опытными рыбаками на катере отправимся в океан и поймаем себе ужин, который нам приготовят по возвращении на берег.

Дайвинг, прогулка на велосипедах, ночная рыбалкаДайвинг, прогулка на велосипедах, ночная рыбалкаДайвинг, прогулка на велосипедах, ночная рыбалкаДайвинг, прогулка на велосипедах, ночная рыбалка
4 день

Встречи с мантами и акулами

Начнём день ещё до рассвета и на лодке доберёмся к острову Расду. У его берегов собирается множество морских дьяволов — огромных и безопасных для человека скатов. У вас будет невероятная возможность поплавать среди этих великанов.

Следующая встреча будет ещё более впечатляющей — мы поснорклим в месте обитания акул-нянек. Бояться не стоит: они неагрессивны и иногда дают себя погладить. Чтобы собрать как можно большую стаю, капитан будет бросать в воду лакомые кусочки тунца.

Получив дозу ярких впечатлений, перекусим и отдохнём на песчаной косе. Затем вернёмся на Тодду и устроим полный релакс: расслабимся на пляже под пальмами, послушаем шум прибоя. Перед ужином насладимся впечатляющим закатом, а после — полюбуемся светящимся планктоном.

Встречи с мантами и акуламиВстречи с мантами и акуламиВстречи с мантами и акуламиВстречи с мантами и акулами
5 день

Релакс на острове-резорте, шоу барабанщиков

Продолжим расслабленный мальдивский отдых на роскошном острове-резорте с теми самыми домиками на воде. В течение дня вы можете пользоваться всей инфраструктурой отеля: снорклить у домашнего рифа, отдыхать у бассейна, пить коктейли. К ужину вернёмся на Тодду и посмотрим зажигательное шоу: национальные танцы под ритмы барабанной музыки бодуберу.

Релакс на острове-резорте, шоу барабанщиковРелакс на острове-резорте, шоу барабанщиковРелакс на острове-резорте, шоу барабанщиковРелакс на острове-резорте, шоу барабанщиков
6 день

Катание на сапах, снорклинг

Утром потренируемся, позавтракаем. Затем до обеда будем снорклить и обязательно сделаем подводные кадры. Остаток дня будет свободен. Рекомендуем устроить фотосессию, ведь на Мальдивах получаются потрясающие снимки!

Ближе к закату, когда спадёт жара, отправимся к рифу на сапах. По пути будем рассматривать рыбок и черепах, возможно, встретим мурен. Вернувшись в отель, поужинаем и устроим творческий вечер — немного порисуем.

Катание на сапах, снорклингКатание на сапах, снорклингКатание на сапах, снорклингКатание на сапах, снорклинг
7 день

Шопинг, снорклинг

После завтрака купим спелые фрукты или натуральный мальдивский десерт из кокоса и мёда, завёрнутый в банановый лист. Далее вдоволь поныряем у рифа, пообедаем и весь оставшийся день будем загорать и купаться. Поужинав, выберем на память сувениры и напоследок устроим прощальную прогулку по острову.

Шопинг, снорклингШопинг, снорклингШопинг, снорклингШопинг, снорклинг
8 день

Возвращение домой

Утром после завтрака багги доставит нас к порту, откуда мы на скоростном катере доберёмся к Мале. У аэропорта мы попрощаемся. На этом наше путешествие по тропическим островам завершено.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении (с сентября по декабрь)175 500 ₽
За одного при 2-местном размещении (новогодние даты)198 000 ₽
За одного при 2-местном размещении (с апреля по август)145 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Снорклинг с подводной съёмкой
  • Дайвинг
  • Ночная рыбалка
  • Аренда велосипедов
  • Прогулка на сапах со съёмкой с дрона
  • Поездка на остров-резорт
  • Шоу барабанщиков
Что не входит в цену
  • Перелёты до Мале и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 20 000 ₽
  • Обратите внимание, стоимость тура в новогодние даты (27 декабря-3 января, 3-10 января) составляет 195 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мале, трансфер к локальному острову в 10:30 или 16:00
Завершение: Аэропорт Мале, трансфер от локального острова в 7:00 или 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя
Зоя — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 14 туристов
Меня зовут Зоя. За 6 лет я помогла более 1000 женщин осуществить их заветную мечту — посетить Мальдивы. Это намного проще, чем может казаться. Место не случайно так манит к
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себе, и я покажу вам настоящие Мальдивы: белоснежные пляжи, голубые лагуны, сказочной красоты коралловые рифы с их многочисленными обитателями. Вас ждут экскурсии, местная кухня, снорклинг, йога, танцы на пляже, женские практики и компания единомышленников. Исполни свою мечту прямо сейчас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный, но в то же время гибкий тур. Мы отдыхали семьей я, супруг и дочь
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12 лет. Все активности для нас были интересны. Мы посмотрели все самое лучшее. 🦈🐠🏝️Чудесно провели новогодние каникулы. 🙏 Зоя и Оля знают все тонкости и особенности отдыха на Мальдивах, поэтому отдых качественный и комфортный. Мы смогли это оценить, когда остались еще на 5 дней после тура. Рекомендуем этот тур 🫶, для нашей семьи нет минусов, только яркие впечатления и слова благодарности 💖.

Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,+2
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,
Самое яркое путешествие для нашей семьи! Огромное спасибо 🫶 организаторам Зои и Оли за насыщенный, интересный,
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М
Хочу рассказать вам о своем отдыхе на Мальдивских островах. Мы остановили свой выбор на этом туре, потому что он был самым бюджетным из всего списка и для нас самое главное
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- это посещение самих Мальдив, а не роскошные виллы. Когда мы приехали, нас встретила организатор Зоя и очень дружелюбные и внимательные сотрудники отеля. Они помогли нам с багажом и быстро разместили нас в нашем номере.
Сам номер был очень уютным и комфортным. В нем было все необходимое для наших нужд: удобная кровать, телевизор, кондиционер, вай фай, чайник (пакетики чая, кофе и сахар). Пляж рядом с отелем был просто фантастическим! Белый песок, кристально чистая вода и много места для игр и развлечений. Мои дети проводили большую часть времени на пляже, строя замки из песка и купаясь в теплом океане.
Мы особенно полюбили местные фрукты, бананы, кокосы, папайя, маракуйя.

Остров один из популярных для бюджетного отдыха с большим количеством недорогих отелей и гестхаусов. Наш отель был ближайший к океану (имейте это ввиду при выборе тура).
Это небольшой локальный остров (его весь можно обойти примерно за час) без каких либо достопримечательностей и архитектурных шедевров, но с большим количеством (для такого размера острова) ресторанов и кафе с приемлемыми ценами, небольших продуктовых и сувенирных магазинчиков. И, вспоминая сейчас свое путешествие, я не могу сказать, что я была разочарованна своим отдыхом. А наоборот, мне все понравилось (у каждого свое представление об отдыхе и сколько это должно стоить). Но обо всем по порядку.
Каждое утро меняли полотенца и приносили бутылки с водой. Мы взяли питание - завтрак и ужин, так как я не хотела заморачиваться поиском приемлемых для меня блюд по ресторанам. В обед мы ели мороженое и фрукты, которые покупали в магазинчике недалеко от пляжа или свежевыжатый сок. Имейте в виду, что алкогольные напитки на Мальдивах запрещены, за исключением островов-резортов и на плавучих алко-барах, но будьте готовы, что цены там высокие.
Пляж был чистый с белоснежным песком. Вход в воду достаточно пологий, дно полностью песчаное и без кораллов, без сильного течения (что хорошо для купания детей). Меня все устроило наверное еще потому, что мы не лежали постоянно на нашем пляже. На Тодду есть множество развлечений, которые ты можешь забронировать через Зою: дайвинг, снорклинг, плавание с дельфинами, скатами, акулами, а также экскурсии на разные близлежащие острова.
Мы ездили на резорт, куда входили трансфер, полотенца, обед и безлимитный алкоголь (не все виды напитков, но ассортимент широкий). Мне понравилось, что часть береговой линии острова находилась под широкими листьями пальм и деревьев и можно было спокойно наслаждаться на лежаке около воды и не бояться обгореть. Так же там было интересно наблюдать за подводным миром в маске, рыб было достаточно много. Выбор блюд на обед был очень большой. Обязательно съездите на резорт, чтобы увидеть и такой отдых, и понять на сколько вам это нравиться, чтобы может быть следующий раз выбрать отдых на резорте. Для меня было достаточно отдыха на Тодду и однодневной поездки на резорт (может стоит посетит несколько резортов, но все время жить в резорте мне бы не понравилось).
Следующий раз мы отправились на морскую прогулку, которая включала в себя погружение с масками (у кого не было своей, можно было взять у Зои) около кораллового рифа, плавание с акулами и посещением песчаной косы. Я большая любительница поплавать, поэтому я получила большое удовольствие от наблюдения подводного мира около рифа, ну и, от пребывания в воде вместе с акулами. Не знаю, решилась ли бы я еще раз на такой эксперимент, но в тот момент я была переполнена эмоциями. Когда мы плавали с акулами (все туристы плавали с акулами по очереди, в воде находился один турист, рядом с ним в метре, а иногда и держал за руку один представитель команды, в двух метрах с другой стороны другой представитель команды, а с лодки все время смотрел за ситуацией третий) постоянно снимали видео и делали фото, которое потом можно было у них скачать себе на телефон или на флешку.
Мы были не самые активные туристы. Нам хотелось и немного просто полежать на пляже.
Мы отдыхали на Тодду в не самый пик сезона, поэтому мы не почувствовали, что там слишком много отдыхающих. Нам было комфортно и по количеству людей на пляже, и по погоде. В общем, наш отдых на Мальдивах с двумя детьми оцениваю на 5 с плюсом! И это было намного интереснее, чем обычный турецкий формат""all inclusive""

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