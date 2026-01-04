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- это посещение самих Мальдив, а не роскошные виллы. Когда мы приехали, нас встретила организатор Зоя и очень дружелюбные и внимательные сотрудники отеля. Они помогли нам с багажом и быстро разместили нас в нашем номере.

Сам номер был очень уютным и комфортным. В нем было все необходимое для наших нужд: удобная кровать, телевизор, кондиционер, вай фай, чайник (пакетики чая, кофе и сахар). Пляж рядом с отелем был просто фантастическим! Белый песок, кристально чистая вода и много места для игр и развлечений. Мои дети проводили большую часть времени на пляже, строя замки из песка и купаясь в теплом океане.

Мы особенно полюбили местные фрукты, бананы, кокосы, папайя, маракуйя.



Остров один из популярных для бюджетного отдыха с большим количеством недорогих отелей и гестхаусов. Наш отель был ближайший к океану (имейте это ввиду при выборе тура).

Это небольшой локальный остров (его весь можно обойти примерно за час) без каких либо достопримечательностей и архитектурных шедевров, но с большим количеством (для такого размера острова) ресторанов и кафе с приемлемыми ценами, небольших продуктовых и сувенирных магазинчиков. И, вспоминая сейчас свое путешествие, я не могу сказать, что я была разочарованна своим отдыхом. А наоборот, мне все понравилось (у каждого свое представление об отдыхе и сколько это должно стоить). Но обо всем по порядку.

Каждое утро меняли полотенца и приносили бутылки с водой. Мы взяли питание - завтрак и ужин, так как я не хотела заморачиваться поиском приемлемых для меня блюд по ресторанам. В обед мы ели мороженое и фрукты, которые покупали в магазинчике недалеко от пляжа или свежевыжатый сок. Имейте в виду, что алкогольные напитки на Мальдивах запрещены, за исключением островов-резортов и на плавучих алко-барах, но будьте готовы, что цены там высокие.

Пляж был чистый с белоснежным песком. Вход в воду достаточно пологий, дно полностью песчаное и без кораллов, без сильного течения (что хорошо для купания детей). Меня все устроило наверное еще потому, что мы не лежали постоянно на нашем пляже. На Тодду есть множество развлечений, которые ты можешь забронировать через Зою: дайвинг, снорклинг, плавание с дельфинами, скатами, акулами, а также экскурсии на разные близлежащие острова.

Мы ездили на резорт, куда входили трансфер, полотенца, обед и безлимитный алкоголь (не все виды напитков, но ассортимент широкий). Мне понравилось, что часть береговой линии острова находилась под широкими листьями пальм и деревьев и можно было спокойно наслаждаться на лежаке около воды и не бояться обгореть. Так же там было интересно наблюдать за подводным миром в маске, рыб было достаточно много. Выбор блюд на обед был очень большой. Обязательно съездите на резорт, чтобы увидеть и такой отдых, и понять на сколько вам это нравиться, чтобы может быть следующий раз выбрать отдых на резорте. Для меня было достаточно отдыха на Тодду и однодневной поездки на резорт (может стоит посетит несколько резортов, но все время жить в резорте мне бы не понравилось).

Следующий раз мы отправились на морскую прогулку, которая включала в себя погружение с масками (у кого не было своей, можно было взять у Зои) около кораллового рифа, плавание с акулами и посещением песчаной косы. Я большая любительница поплавать, поэтому я получила большое удовольствие от наблюдения подводного мира около рифа, ну и, от пребывания в воде вместе с акулами. Не знаю, решилась ли бы я еще раз на такой эксперимент, но в тот момент я была переполнена эмоциями. Когда мы плавали с акулами (все туристы плавали с акулами по очереди, в воде находился один турист, рядом с ним в метре, а иногда и держал за руку один представитель команды, в двух метрах с другой стороны другой представитель команды, а с лодки все время смотрел за ситуацией третий) постоянно снимали видео и делали фото, которое потом можно было у них скачать себе на телефон или на флешку.

Мы были не самые активные туристы. Нам хотелось и немного просто полежать на пляже.

Мы отдыхали на Тодду в не самый пик сезона, поэтому мы не почувствовали, что там слишком много отдыхающих. Нам было комфортно и по количеству людей на пляже, и по погоде. В общем, наш отдых на Мальдивах с двумя детьми оцениваю на 5 с плюсом! И это было намного интереснее, чем обычный турецкий формат""all inclusive""