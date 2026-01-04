Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 3+
Программа тура по дням
Прибытие на Мальдивы
Встретимся у аэропорта Мале и на скоростном катере доберёмся к локальному острову Тодду. На нём много кокосовых пальм и фруктовых плантаций, а у домашнего рифа обитают черепахи.
По прибытии пересядем на багги и поедем в гостевой дом. По пути вы увидите дома местных жителей, мечети, аутентичные магазинчики и кафе. После размещения в номерах будет время немного отдохнуть.
Затем отправимся на пляж с идеально белым песком. По дороге гид расскажет об острове и познакомит вас с основной инфраструктурой. В оставшееся время будем загорать и купаться в Индийском океане.
Вечером поужинаем в кафе, познакомимся поближе и составим план на ближайшую неделю. После прогуляемся по острову и устроим небольшой шопинг в сувенирных лавках.
Прогулки на багги, снорклинг
Встанем пораньше и отправимся на пляж для утренней зарядки (по желанию). После завтрака изучим подводный мир Мальдив, устроив снорклинг у домашнего рифа. Обязательно встретим разноцветных рыбок и черепах и, возможно, — скатов и небольших акул.
Пообедаем, позагораем на белоснежном песке. Затем на багги поедем исследовать Тодду. Рассмотрим плантации маракуйи и папайи, пальмовые аллеи и пляжи, понаблюдаем, как тут живут люди. К ужину вернёмся в отель, а вечером можем поиграть в настольные игры.
Дайвинг, прогулка на велосипедах, ночная рыбалка
Снова проснёмся с первыми лучами солнца, потренируемся, а потом в сопровождении сертифицированных инструкторов отправимся на дайвинг. Изучим океанские глубины у домашнего рифа, понаблюдаем за стайками рыб, молотоголовыми акулами и мантами.
После обеда вдоволь понежимся на белоснежном пляже. А на закате объедем весь остров на велосипедах. Но и это ещё не всё — впереди ночная рыбалка! Вместе с опытными рыбаками на катере отправимся в океан и поймаем себе ужин, который нам приготовят по возвращении на берег.
Встречи с мантами и акулами
Начнём день ещё до рассвета и на лодке доберёмся к острову Расду. У его берегов собирается множество морских дьяволов — огромных и безопасных для человека скатов. У вас будет невероятная возможность поплавать среди этих великанов.
Следующая встреча будет ещё более впечатляющей — мы поснорклим в месте обитания акул-нянек. Бояться не стоит: они неагрессивны и иногда дают себя погладить. Чтобы собрать как можно большую стаю, капитан будет бросать в воду лакомые кусочки тунца.
Получив дозу ярких впечатлений, перекусим и отдохнём на песчаной косе. Затем вернёмся на Тодду и устроим полный релакс: расслабимся на пляже под пальмами, послушаем шум прибоя. Перед ужином насладимся впечатляющим закатом, а после — полюбуемся светящимся планктоном.
Релакс на острове-резорте, шоу барабанщиков
Продолжим расслабленный мальдивский отдых на роскошном острове-резорте с теми самыми домиками на воде. В течение дня вы можете пользоваться всей инфраструктурой отеля: снорклить у домашнего рифа, отдыхать у бассейна, пить коктейли. К ужину вернёмся на Тодду и посмотрим зажигательное шоу: национальные танцы под ритмы барабанной музыки бодуберу.
Катание на сапах, снорклинг
Утром потренируемся, позавтракаем. Затем до обеда будем снорклить и обязательно сделаем подводные кадры. Остаток дня будет свободен. Рекомендуем устроить фотосессию, ведь на Мальдивах получаются потрясающие снимки!
Ближе к закату, когда спадёт жара, отправимся к рифу на сапах. По пути будем рассматривать рыбок и черепах, возможно, встретим мурен. Вернувшись в отель, поужинаем и устроим творческий вечер — немного порисуем.
Шопинг, снорклинг
После завтрака купим спелые фрукты или натуральный мальдивский десерт из кокоса и мёда, завёрнутый в банановый лист. Далее вдоволь поныряем у рифа, пообедаем и весь оставшийся день будем загорать и купаться. Поужинав, выберем на память сувениры и напоследок устроим прощальную прогулку по острову.
Возвращение домой
Утром после завтрака багги доставит нас к порту, откуда мы на скоростном катере доберёмся к Мале. У аэропорта мы попрощаемся. На этом наше путешествие по тропическим островам завершено.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении (с сентября по декабрь)
|175 500 ₽
|За одного при 2-местном размещении (новогодние даты)
|198 000 ₽
|За одного при 2-местном размещении (с апреля по август)
|145 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансферы по программе
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Снорклинг с подводной съёмкой
- Дайвинг
- Ночная рыбалка
- Аренда велосипедов
- Прогулка на сапах со съёмкой с дрона
- Поездка на остров-резорт
- Шоу барабанщиков
Что не входит в цену
- Перелёты до Мале и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 20 000 ₽
- Обратите внимание, стоимость тура в новогодние даты (27 декабря-3 января, 3-10 января) составляет 195 500 ₽