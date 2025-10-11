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Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)

Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото
Романтичное путешествие для двоих на райском острове на Мальдивах — вы будете жить на курорте с высоким уровнем обслуживания прямо у океана, разделите незабываемые моменты с любимым человеком и закрепите
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союз на свадебной церемонии. Мы позаботились о вашем комфорте, приватности и впечатлениях.

Вас ждёт плавание с черепахами и мантами, кормление акул, прогулка на катере к соседнему острову, шопинг и ужины на закате на побережье океана. В программу можно добавить SPA и активные виды отдыха.

Профессиональная съёмка, обработанные фото и ролик о вашей истории любви уже включены в стоимость тура. При желании — возможно продлить путешествие.

5
12 отзывов
Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Свадебный тур возможно провести в любые удобные для вас даты. Есть опция продления путешествия до 10, 12 и 14 дней.

Программа тура по дням

1 день

Мале - остров Тодду

Встретим вас в аэропорту в назначенное время. Затем вы отправитесь на романтичный остров Тодду на скоростных спидботах. Заселитесь в отель с высоким уровнем обслуживания. В номере будет всё необходимое для вашего комфорта. Вас ждёт роскошный отдых с ужинами на закате у океана, завтраки со свежайшими сладкими фруктами, SPA-процедуры для двоих и бескрайние пляжи.

Мале - остров ТоддуМале - остров ТоддуМале - остров ТоддуМале - остров ТоддуМале - остров ТоддуМале - остров Тодду
2 день

Экскурсия по острову

Сегодня вы отправитесь на обзорную экскурсию по острову. Тодду порадует вас своей природой, богатым морским миром, экзотикой и дружелюбными людьми.

Хорошо выспавшись и позавтракав, вы посетите плантацию, где попробуете кокос, папайю, арбуз и маракуйю. Далее поплаваете с черепахами и рассмотрите рыбок. Снорклинг будет сопровождаться съёмкой, чтобы у вас обязательно остались на память яркие кадры вашего романтичного путешествия.

Экскурсия по островуЭкскурсия по островуЭкскурсия по островуЭкскурсия по островуЭкскурсия по островуЭкскурсия по островуЭкскурсия по островуЭкскурсия по островуЭкскурсия по островуЭкскурсия по острову
3 день

Райский день на острове

Сегодня вы сами решите, чем хотите заняться. SPA-процедуры, водные виды спорта, катание на велосипеде, расслабленный отдых на пляже, романтичные прогулки — решать вам. А можно всё и сразу!

Ужин на закате с романтичной атмосферой.

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4 день

Подводный мир и соседний остров

Сегодня вы поплаваете с мантами, возможно встретите дельфинов, скатов и летающих рыбок. Посетите соседний остров Расду с великолепным пляжем. Покормите акул и отправитесь на шопинг. Экскурсия будет сопровождаться видео и фотосъёмкой.

Подводный мир и соседний островПодводный мир и соседний островПодводный мир и соседний островПодводный мир и соседний островПодводный мир и соседний островПодводный мир и соседний островПодводный мир и соседний островПодводный мир и соседний островПодводный мир и соседний островПодводный мир и соседний остров
5 день

День в вашем распоряжении

Проведите этот день вместе так, как хочется вам. Вы вновь выберете активное занятие по душе, сможете обновиться в SPA, вдоволь поплавать в океане и позагорать на пляже.

День в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряженииДень в вашем распоряжении
6 день

Свадебная церемония

Сегодня особенный день, который вы не забудете никогда. Программа подбирается под желания пары. Мы воплотим ваши мечты в реальность и запечатлим всё на фото и видео. После путешествия вы получите готовый ролик и обработанные кадры.

Церемония завершится приватным ужином на закате у океана.

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7 день

Отъезд

После завтрака трансфер в аэропорт Мале. По желанию, программу возможно продлить до 10, 12 и 14 дней.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 ужина
  • Трансфер из аэропорта Мале на остров Тодду и обратно
  • Обзорная экскурсия по острову
  • Снорклинг с черепахами и с подводной съёмкой
  • Экскурсия с кормлением акул, плаванием с мантами и посещением острова Расду (фото-видеосопровождение)
  • Свадебная церемония с приватным ужином на закате
  • Съёмка на дрон
  • Смонтированный видеоролик и обработанные фотографии с церемонии + исходники
Что не входит в цену
  • Билеты до Мале и обратно
  • Остальное питание
  • Спа
  • Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Мале, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Я основатель принимающей компании на Мальдивах. Живу на островах и создаю для гостей незабываемые романтические путешествия. Мы встречаем гостей как друзей: у нас свои лодки, отели, русскоязычные гиды и фотографы. Организуем отдых
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так, чтобы каждая минута была наполнена красотой и заботой — от экскурсий к мантам и акулам до ужинов у океана и свадеб на песчаной косе. Наши путешествия — это не просто отдых, а воспоминания, к которым захочется возвращаться снова и снова. Приезжайте за своей историей любви и вдохновения на Мальдивы!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Кристина
Хотим поделиться впечатлениями о нашем свадебном путешествии на Мальдивы и поблагодарить нашего гида Викторию. Поездка прошла очень хорошо — все было продумано и сработало без лишних забот с нашей стороны.

Виктория
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организовала встречу и размещение, подготовила церемонию на берегу океана и позаботилась о фото‑ и видеосъёмке. Церемония прошла спокойно и аккуратно, фотографии получились очень красивыми.

Кроме церемонии нас сопровождали экскурсии: плавание с акулами, съёмки с черепахами и рыбалка, которую мы заказали отдельно. Во всех этих активности Виктория была с нами — подсказывала места, помогала настроиться для съёмок и сама фотографировала. Чувствовалась постоянная поддержка и готовность помочь в любой момент.

Рекомендуем Викторию тем, кто хочет организовать свадебное путешествие на Мальдивы без лишнего стресса и с надежной поддержкой на месте.

Хотим поделиться впечатлениями о нашем свадебном путешествии на Мальдивы и поблагодарить нашего гида Викторию. Поездка прошла
Хотим поделиться впечатлениями о нашем свадебном путешествии на Мальдивы и поблагодарить нашего гида Викторию. Поездка прошла
Хотим поделиться впечатлениями о нашем свадебном путешествии на Мальдивы и поблагодарить нашего гида Викторию. Поездка прошла
Хотим поделиться впечатлениями о нашем свадебном путешествии на Мальдивы и поблагодарить нашего гида Викторию. Поездка прошла
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А
Были с женой на Мальдивах — отдыхали и проводили свадебную церемонию. Организацией занималась Виктория, которая действительно сделала всё на высшем уровне.

Каждая деталь была продумана: встреча, размещение, экскурсии, фото- и видеосъемка,
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сама церемония — всё прошло идеально. Особенно приятно, что организатор переживала за каждую мелочь и искренне старалась, чтобы всё было красиво и качественно.

Был один момент, когда видео с дрона на экскурсии (где её не было) получилось не очень. Она сама предложила заменить экскурсию на другую, дала выбор, и в итоге мы получили отличные кадры и эмоции. Также провела нам экскурсию по острову, подсказывала, фотографировала — мы чувствовали поддержку на каждом этапе.

В результате — остались полностью довольны поездкой. Церемония была даже лучше, чем мы ожидали. Фото и видео — просто супер!

Большое спасибо за такой подход и заботу! Рекомендуем от души!

Были с женой на Мальдивах — отдыхали и проводили свадебную церемонию. Организацией занималась Виктория, которая действительно
Были с женой на Мальдивах — отдыхали и проводили свадебную церемонию. Организацией занималась Виктория, которая действительно
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Л
На годовщину мы решили сделать что-то необычное и получили гораздо больше, чем рассчитывали. Вечером оказались на узкой песчаной отмели, где для нас был накрыт стол с ужином. Атмосфера весь вечер была очень тёплая и романтичная, ощущалась какая-то особенная магия. Обслуживание не вызвало ни малейших замечаний, а сохранившиеся кадры с этого вечера очень радуют глаз!
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Е
Наша свадьба получилась именно такой, какой мечтали — и всё это заслуга этого места на Мальдивах! Несмотря на то что небо решило полить дождём, всё вышло просто волшебно. Было ощущение,
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будто мы оказались в настоящей сказке: узкая песчаная полоска идеально подходила для романтики, ужин при свечах заставил сердце биться чаще, а съёмки с дрона поймали каждый счастливый момент сверху. Отель стал для нас уютным уголком на всё это время, а кухня — отдельная история. Мы не впервые путешествуем и любим поесть, но здесь нас приятно удивили. Это место умеет творить чудеса! Очень рекомендуем всем, кто хочет неповторимый опыт.

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Е
Все наши желания были учтены, начиная с выбора острова и заканчивая мелочами в самой свадебной церемонии. Ужин на пляже при свечах получился просто сказочным. Белоснежный песок, шум океана, огоньки, отражающиеся в воде — всё совпало идеально! Потом устроили съёмку с дроном, кадры вышли просто удивительные! Это была свадьба, о которой можно только мечтать!
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Н
Поездка на Мальдивы которая запомнилась с самых первых моментов! Уже с первого диалога с организаторами было понятно что все сделают как надо — быстро отвечали, всегда помогали разобраться с вопросами.
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Платеж устроили очень удобно — сразу оплатили небольшую часть рублями, а оставшееся только на месте при заселении в долларах. Отель и еда меня приятно удивили, все на достойном уровне. Нас встретила очень приятная девушка, она показала самые интересные уголки островов и поведала много любопытных историй. Организация ужина прямо на пляже, а еще фотосессий и прогулок была настоящим волшебством — можно об этом рассказывать без конца! Благодарна за такую невероятную возможность!

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