Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото
Романтичное путешествие для двоих на райском острове на Мальдивах — вы будете жить на курорте с высоким уровнем обслуживания прямо у океана, разделите незабываемые моменты с любимым человеком и закрепите читать дальшеуменьшить
союз на свадебной церемонии. Мы позаботились о вашем комфорте, приватности и впечатлениях.
Вас ждёт плавание с черепахами и мантами, кормление акул, прогулка на катере к соседнему острову, шопинг и ужины на закате на побережье океана. В программу можно добавить SPA и активные виды отдыха.
Профессиональная съёмка, обработанные фото и ролик о вашей истории любви уже включены в стоимость тура. При желании — возможно продлить путешествие.
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Свадебный тур возможно провести в любые удобные для вас даты. Есть опция продления путешествия до 10, 12 и 14 дней.
Программа тура по дням
1 день
Мале - остров Тодду
Встретим вас в аэропорту в назначенное время. Затем вы отправитесь на романтичный остров Тодду на скоростных спидботах. Заселитесь в отель с высоким уровнем обслуживания. В номере будет всё необходимое для вашего комфорта. Вас ждёт роскошный отдых с ужинами на закате у океана, завтраки со свежайшими сладкими фруктами, SPA-процедуры для двоих и бескрайние пляжи.
2 день
Экскурсия по острову
Сегодня вы отправитесь на обзорную экскурсию по острову. Тодду порадует вас своей природой, богатым морским миром, экзотикой и дружелюбными людьми.
Хорошо выспавшись и позавтракав, вы посетите плантацию, где попробуете кокос, папайю, арбуз и маракуйю. Далее поплаваете с черепахами и рассмотрите рыбок. Снорклинг будет сопровождаться съёмкой, чтобы у вас обязательно остались на память яркие кадры вашего романтичного путешествия.
3 день
Райский день на острове
Сегодня вы сами решите, чем хотите заняться. SPA-процедуры, водные виды спорта, катание на велосипеде, расслабленный отдых на пляже, романтичные прогулки — решать вам. А можно всё и сразу!
Ужин на закате с романтичной атмосферой.
4 день
Подводный мир и соседний остров
Сегодня вы поплаваете с мантами, возможно встретите дельфинов, скатов и летающих рыбок. Посетите соседний остров Расду с великолепным пляжем. Покормите акул и отправитесь на шопинг. Экскурсия будет сопровождаться видео и фотосъёмкой.
5 день
День в вашем распоряжении
Проведите этот день вместе так, как хочется вам. Вы вновь выберете активное занятие по душе, сможете обновиться в SPA, вдоволь поплавать в океане и позагорать на пляже.
6 день
Свадебная церемония
Сегодня особенный день, который вы не забудете никогда. Программа подбирается под желания пары. Мы воплотим ваши мечты в реальность и запечатлим всё на фото и видео. После путешествия вы получите готовый ролик и обработанные кадры.
Церемония завершится приватным ужином на закате у океана.
7 день
Отъезд
После завтрака трансфер в аэропорт Мале. По желанию, программу возможно продлить до 10, 12 и 14 дней.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и 2 ужина
Трансфер из аэропорта Мале на остров Тодду и обратно
Обзорная экскурсия по острову
Снорклинг с черепахами и с подводной съёмкой
Экскурсия с кормлением акул, плаванием с мантами и посещением острова Расду (фото-видеосопровождение)
Свадебная церемония с приватным ужином на закате
Съёмка на дрон
Смонтированный видеоролик и обработанные фотографии с церемонии + исходники
Что не входит в цену
Билеты до Мале и обратно
Остальное питание
Спа
Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Мале, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 21 туриста
Я основатель принимающей компании на Мальдивах.
Живу на островах и создаю для гостей незабываемые романтические путешествия. Мы встречаем гостей как друзей: у нас свои лодки, отели, русскоязычные гиды и фотографы.
Организуем отдых читать дальшеуменьшить
так, чтобы каждая минута была наполнена красотой и заботой — от экскурсий к мантам и акулам до ужинов у океана и свадеб на песчаной косе.
Наши путешествия — это не просто отдых, а воспоминания, к которым захочется возвращаться снова и снова. Приезжайте за своей историей любви и вдохновения на Мальдивы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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Кристина
Хотим поделиться впечатлениями о нашем свадебном путешествии на Мальдивы и поблагодарить нашего гида Викторию. Поездка прошла очень хорошо — все было продумано и сработало без лишних забот с нашей стороны.
Виктория читать дальшеуменьшить
организовала встречу и размещение, подготовила церемонию на берегу океана и позаботилась о фото‑ и видеосъёмке. Церемония прошла спокойно и аккуратно, фотографии получились очень красивыми.
Кроме церемонии нас сопровождали экскурсии: плавание с акулами, съёмки с черепахами и рыбалка, которую мы заказали отдельно. Во всех этих активности Виктория была с нами — подсказывала места, помогала настроиться для съёмок и сама фотографировала. Чувствовалась постоянная поддержка и готовность помочь в любой момент.
Рекомендуем Викторию тем, кто хочет организовать свадебное путешествие на Мальдивы без лишнего стресса и с надежной поддержкой на месте.
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А
Аркадий
Были с женой на Мальдивах — отдыхали и проводили свадебную церемонию. Организацией занималась Виктория, которая действительно сделала всё на высшем уровне.
Каждая деталь была продумана: встреча, размещение, экскурсии, фото- и видеосъемка, читать дальшеуменьшить
сама церемония — всё прошло идеально. Особенно приятно, что организатор переживала за каждую мелочь и искренне старалась, чтобы всё было красиво и качественно.
Был один момент, когда видео с дрона на экскурсии (где её не было) получилось не очень. Она сама предложила заменить экскурсию на другую, дала выбор, и в итоге мы получили отличные кадры и эмоции. Также провела нам экскурсию по острову, подсказывала, фотографировала — мы чувствовали поддержку на каждом этапе.
В результате — остались полностью довольны поездкой. Церемония была даже лучше, чем мы ожидали. Фото и видео — просто супер!
Большое спасибо за такой подход и заботу! Рекомендуем от души!
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Л
Лида
На годовщину мы решили сделать что-то необычное и получили гораздо больше, чем рассчитывали. Вечером оказались на узкой песчаной отмели, где для нас был накрыт стол с ужином. Атмосфера весь вечер была очень тёплая и романтичная, ощущалась какая-то особенная магия. Обслуживание не вызвало ни малейших замечаний, а сохранившиеся кадры с этого вечера очень радуют глаз!
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Е
Екатерина
Наша свадьба получилась именно такой, какой мечтали — и всё это заслуга этого места на Мальдивах! Несмотря на то что небо решило полить дождём, всё вышло просто волшебно. Было ощущение, читать дальшеуменьшить
будто мы оказались в настоящей сказке: узкая песчаная полоска идеально подходила для романтики, ужин при свечах заставил сердце биться чаще, а съёмки с дрона поймали каждый счастливый момент сверху. Отель стал для нас уютным уголком на всё это время, а кухня — отдельная история. Мы не впервые путешествуем и любим поесть, но здесь нас приятно удивили. Это место умеет творить чудеса! Очень рекомендуем всем, кто хочет неповторимый опыт.
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Е
Елена
Все наши желания были учтены, начиная с выбора острова и заканчивая мелочами в самой свадебной церемонии. Ужин на пляже при свечах получился просто сказочным. Белоснежный песок, шум океана, огоньки, отражающиеся в воде — всё совпало идеально! Потом устроили съёмку с дроном, кадры вышли просто удивительные! Это была свадьба, о которой можно только мечтать!
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Н
Наталья
Поездка на Мальдивы которая запомнилась с самых первых моментов! Уже с первого диалога с организаторами было понятно что все сделают как надо — быстро отвечали, всегда помогали разобраться с вопросами. читать дальшеуменьшить
Платеж устроили очень удобно — сразу оплатили небольшую часть рублями, а оставшееся только на месте при заселении в долларах. Отель и еда меня приятно удивили, все на достойном уровне. Нас встретила очень приятная девушка, она показала самые интересные уголки островов и поведала много любопытных историй. Организация ужина прямо на пляже, а еще фотосессий и прогулок была настоящим волшебством — можно об этом рассказывать без конца! Благодарна за такую невероятную возможность!
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