Сегодня вы отправитесь на обзорную экскурсию по острову. Тодду порадует вас своей природой, богатым морским миром, экзотикой и дружелюбными людьми.

Хорошо выспавшись и позавтракав, вы посетите плантацию, где попробуете кокос, папайю, арбуз и маракуйю. Далее поплаваете с черепахами и рассмотрите рыбок. Снорклинг будет сопровождаться съёмкой, чтобы у вас обязательно остались на память яркие кадры вашего романтичного путешествия.