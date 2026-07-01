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Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото
Начало: Мале, время по договорённости
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от $2601
$2890 за всё до 2 чел.
Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск
Насладиться пляжным отдыхом, поплавать с акулами-няньками и исследовать затонувший корабль
Начало: Мале, 9:20
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
$1200 за человека
Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено)
Насладиться пляжным отдыхом в мини-группе, увидеть светящийся планктон и поймать тунца
Начало: Мале, 10:00 (местное время)
Завтра в 10:58
20 авг в 10:58
$1350 за человека
По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения
Полюбоваться красотой семи островов, заглянуть в подводный мир океана и поплавать в лазурной воде
Начало: Мале, аэропорт, до 13:00
4 ноя в 08:00
205 000 ₽ за человека
Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле
Насладиться солнцем и океаном, поплавать с черепахами и скатами и поймать рыбу себе на ужин
Начало: Мале, аэропорт, рекомендуем прилёт до 9:00, послед...
1 ноя в 15:00
165 000 ₽ за человека
Океан впечатлений и 6 мальдивских островов в круизе на яхте премиум-класса (всё включено)
Поплавать с морским дьяволом, увидеть затонувший корабль и китовую акулу
Начало: Аэропорт Мале, встреча до 13:00 (точное время и ме...
19 сен в 08:00
25 окт в 08:00
210 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «На ноябрьские праздники»
Самые популярные туры этой рубрики в Мале
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
- Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур);
- Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск;
- Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено);
- По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения;
- Отпуск мечты: отдых на островах Тодду и Маафуши и день в резорт-отеле.
Сколько стоит тур в Мале в июле 2026
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Туры на русском языке в Мале (Мальдивы 🇲🇻) – у нас можно купить 6 туров на 2026 год на ноябрьские праздники, 34 ⭐ отзыва, цены от $1200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь