По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения
Полюбоваться красотой семи островов, заглянуть в подводный мир океана и поплавать в лазурной воде
Начало: Мале, аэропорт, до 13:00
«Будем нежиться на белоснежных пляжах, общаться с местными жителями и пробовать экзотические фрукты»
4 ноя в 08:00
205 000 ₽ за человека
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Поплавать с акулами и скатами, поучиться плести из листьев, порыбачить и увидеть коралловый риф
Начало: Аэропорт Мале, 10:00
«Кажется, мы разгадали рецепт идеального отпуска: отдых на белоснежных пляжах, купание в прозрачной бирюзовой воде, исследование сказочных рифов»
13 авг в 08:00
$1300 за человека
Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии
Понырять с морскими обитателями, стать героем подводной фотосъёмки и насладиться бирюзовым океаном
Начало: Мале, 9:00 (возможна встреча в другое время по дог...
«В один из вечеров мы отправимся на закате на рыбалку, вы отведаете морепродукты в лучшем рыбном ресторане и повеселитесь на пляжной вечеринке с барбекю»
14 сен в 09:00
$990 за человека
Подводный мир, день в роскошном резорте, пляжный отдых и развлечения: «всё включено» на Мальдивах
Насладиться бирюзой океана и мягким песком, поплавать со скатами и прокатиться на скутере
Начало: Мале, 9:00
«Вас также ждут закаты с рыбалкой и барбекю на пляже, катание на сапах и водных мотоциклах, снорклинг и ужины у океана»
$3000 за человека
Остров Дигура: тур со снорклингом, морской прогулкой и отелем в 100 метрах от океана
Рассмотреть подводный мир, поплавать со скатами, попробовать традиционные блюда и отдохнуть на пляже
Начало: Мале, аэропорт Ибрагима Насира, 9:30
«Помним, что нельзя надевать сильно обтягивающее, одежду с открытыми локтями и коленями при посещении общественных мест (аэропорт и посёлки), на пляже можно находиться привычно в купальниках и плавках»
21 фев в 09:30
$2150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Пляжи»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
- По островам Мальдивcкого архипелага: отдых на лучших пляжах и водные развлечения;
- Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру;
- Весёлые Мальдивы: пляжный отдых, плавание с черепахами и акулами, рыбалка и фотосессии;
- Подводный мир, день в роскошном резорте, пляжный отдых и развлечения: «всё включено» на Мальдивах;
- Остров Дигура: тур со снорклингом, морской прогулкой и отелем в 100 метрах от океана.
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