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Подводный мир, день в роскошном резорте, пляжный отдых и развлечения: «всё включено» на Мальдивах

Насладиться бирюзой океана и мягким песком, поплавать со скатами и прокатиться на скутере
Это путешествие подарит вам редкое ощущение жизни «внутри океана».

Мы отправимся в экспедицию к атоллу Вааву, где поплаваем со скатами манта, акулами-няньками и дельфинами, а кульминацией станет встреча с гигантской китовой
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акулой — самым впечатляющим обитателем Индийского океана. Проведём день на роскошном резорте с инфинити-бассейнами и белоснежными пляжами. Исследуем подводный мир в окружении сотен рыб. Прогуляемся по аутентичным локальным островам и увидим настоящую жизнь Мальдив.

Вас также ждут закаты с рыбалкой и барбекю на пляже, катание на сапах и водных мотоциклах, снорклинг и ужины у океана. Жить мы будем в отелях 4–5*, а всё питание уже включено в стоимость.

Этот отпуск — тот самый идеальный баланс между приключениями, роскошью и полным расслаблением, ради которого сюда хочется возвращаться снова и снова.

Подводный мир, день в роскошном резорте, пляжный отдых и развлечения: «всё включено» на Мальдивах
Подводный мир, день в роскошном резорте, пляжный отдых и развлечения: «всё включено» на Мальдивах
Подводный мир, день в роскошном резорте, пляжный отдых и развлечения: «всё включено» на Мальдивах

Описание тура

Организационные детали

Помощь в подборе авиабилетов. Перелёт от $800. Встреча и сопровождение местным тур-лидером.
Все активности проводятся в группе.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, переезд на остров Маафуши, знакомство

Мы встретим вас в аэропорту города Мале и организуем трансфер на остров Маафуши, где расположен наш первый отель проживания. После размещения вы познакомитесь с участниками группы и настроитесь на отдых в спокойной и дружеской атмосфере.

Прибытие, переезд на остров Маафуши, знакомствоПрибытие, переезд на остров Маафуши, знакомство
2 день

Погружение в мальдивский ритм

Этот день будет посвящён полному расслаблению и адаптации к островному вайбу. После завтрака вы проведёте время у океана и бассейнов рядом с отелем, наслаждаясь пляжем, баром и лазурной водой. Днём проведём инструктаж по использованию снаряжения для снорклинга, которое понадобится в следующие дни.

Затем мы выйдем в океан для катания на сапах. А вечером отправимся на рыбалку на закате: будет возможность увидеть дельфинов, а завершением дня станет пляжное барбекю из нашего улова.

Погружение в мальдивский ритмПогружение в мальдивский ритмПогружение в мальдивский ритм
3 день

Экспедиция к атоллу Вааву, остров Фулиду

Утром мы отправимся к атоллу Вааву. До обеда нас ждёт плавание со скатами манта, акулами-няньками, дельфинами и прогулка по песчаной косе посреди океана. После посетим локальный остров Фулиду, где акулы и скаты подплывают прямо к берегу. Все локации дня гарантируют вау-эффект. Вечером вернёмся в отель, где нас будет ждать ужин у океана.

Экспедиция к атоллу Вааву, остров ФулидуЭкспедиция к атоллу Вааву, остров ФулидуЭкспедиция к атоллу Вааву, остров ФулидуЭкспедиция к атоллу Вааву, остров Фулиду
4 день

День в резорте

После завтрака мы отправимся в резорт — уникальную локацию, где один отель расположен сразу на трёх островах Индийского океана. Здесь мы проведём целый день, наслаждаясь инфинити-бассейнами, пляжами со всех сторон островов, фотогеничными местами и атмосферой «тех самых» Мальдив.

Обед пройдёт в формате шведского стола на территории резорта. Вечером на лодке вернёмся на свой остров и за ужином поделимся впечатлениями от насыщенного дня.

День в резортеДень в резортеДень в резортеДень в резорте
5 день

Фиш танк и локальный остров Гули

Позавтракав, отправимся к главной подводной достопримечательности атолла — Фиш танку. Это уникальная снорклинг-локация, где вокруг вас будут кружить тысячи рыб, а также акулы и скаты, создавая ощущение настоящего подводного аквариума.

После обеда прогуляемся по локальному острову Гули: познакомимся с бытом местных жителей, заглянем в сувенирные лавки и при желании искупаемся на пляжах острова.

Вечером — ужин у океана в отеле с развлекательной программой, включающей традиционные танцы, живую музыку и пляжные вечеринки.

Фиш танк и локальный остров ГулиФиш танк и локальный остров ГулиФиш танк и локальный остров Гули
6 день

Китовые акулы и манты

Сегодня мы отправимся к самому удалённому атоллу маршрута — месту, где китовые акулы обитают круглый год. Эти гиганты достигают 18–20 метров в длину, и снорклинг с ними станет одним из самых сильных впечатлений всего путешествия.

После мы попробуем найти скатов манта, которых часто называют подводными дьяволами, а затем отправимся на обед — на необитаемый или локальный остров в зависимости от погодных условий.

Вечером вернёмся в отель, обсудим эмоции дня и планы на завтра.

Китовые акулы и мантыКитовые акулы и мантыКитовые акулы и манты
7 день

Свободное время, катание на скутерах, ужин у океана

Днём вы сможете провести время так, как захочется: отдохнуть у океана, прогуляться по острову, понаблюдать за жизнью местных жителей или отправиться на резорт — мы поможем с организацией.

Вечером нас ждёт катание на водных мотоциклах, которое подарит заряд адреналина и яркие эмоции. На закате состоится прощальный ужин при свечах на берегу океана.

Свободное время, катание на скутерах, ужин у океанаСвободное время, катание на скутерах, ужин у океана
8 день

Завершение путешествия

Утром вы сможете напоследок насладиться пляжем или отправиться на шопинг. Затем мы соберём вещи и попрощаемся с островами. Далее — трансфер в аэропорт Мале в соответствии с вашим расписанием и временем вылета.

Завершение путешествияЗавершение путешествияЗавершение путешествия

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$3000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Сопровождение русскоговорящим тур-лидером
  • Все трансферы по программе
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Все налоги и сборы на островах
  • Плавание с мантами, дельфинами, китовой акулой и акулой-нянькой Инвентарь для снорклинга
  • Групповая съёмка с дрона и под водой
  • Отдых в резорте (шведский стол, напитки, пляжи, бассейны, инфраструктура)
  • Прогулка по локальному острову
  • Катание на сапах или каяках (60 минут)
  • Катание на водных мотоциклах (15 минут)
Что не входит в цену
  • Международный перелёт туда-обратно (от $800)
  • Напитки на обед и ужин ($4-10 за напиток)
  • Туристическая страховка ($30, возможно оформить бесплатно)
  • 1-местное проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мале, 9:00
Завершение: Мале, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы команда мечтателей и авантюристов, которые верят, что путешествия должны быть яркими, насыщенными и полными эмоций. От сёрфинга на Бали до сафари в ЮАР — каждый наш тур сплетён из
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драйва, природы и новых друзей. Более 2 лет мы дарим людям незабываемые эмоции в путешествиях. Средняя оценка путешествий: 9,7 — на основе обратной связи от наших туристов. Более 1300 гостей посетили наши маршруты в 4 странах. 74% наших путешественников едут снова и советуют друзьям. Мы верим, что лучший продукт получается тогда, когда твои ценности совпадают с нашими. Сёрфинг на Бали, сафари в ЮАР, рафтинг, йога, прогулки с морскими котиками — мы заряжаем адреналином и вдохновением. Никаких изнуряющих марафонов или ленивых дней на пляже. Утром — треккинг на вулкан или сафари, вечером — чилл в бич-клубе или у костра. От бунгало у океана до лоджей в сафари-парке ЮАР — каждый отель с душой и видом. От синей лавы Иджена до ритуалов очищения на Бали — тут рождаются истории для внуков.

Тур входит в следующие категории Мале

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