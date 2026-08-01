Этот день будет посвящён полному расслаблению и адаптации к островному вайбу. После завтрака вы проведёте время у океана и бассейнов рядом с отелем, наслаждаясь пляжем, баром и лазурной водой. Днём проведём инструктаж по использованию снаряжения для снорклинга, которое понадобится в следующие дни.

Затем мы выйдем в океан для катания на сапах. А вечером отправимся на рыбалку на закате: будет возможность увидеть дельфинов, а завершением дня станет пляжное барбекю из нашего улова.