Мы отправимся в экспедицию к атоллу Вааву, где поплаваем со скатами манта, акулами-няньками и дельфинами, а кульминацией станет встреча с гигантской китовой
Описание тура
Организационные детали
Помощь в подборе авиабилетов. Перелёт от $800. Встреча и сопровождение местным тур-лидером.
Все активности проводятся в группе.
Программа тура по дням
Прибытие, переезд на остров Маафуши, знакомство
Мы встретим вас в аэропорту города Мале и организуем трансфер на остров Маафуши, где расположен наш первый отель проживания. После размещения вы познакомитесь с участниками группы и настроитесь на отдых в спокойной и дружеской атмосфере.
Погружение в мальдивский ритм
Этот день будет посвящён полному расслаблению и адаптации к островному вайбу. После завтрака вы проведёте время у океана и бассейнов рядом с отелем, наслаждаясь пляжем, баром и лазурной водой. Днём проведём инструктаж по использованию снаряжения для снорклинга, которое понадобится в следующие дни.
Затем мы выйдем в океан для катания на сапах. А вечером отправимся на рыбалку на закате: будет возможность увидеть дельфинов, а завершением дня станет пляжное барбекю из нашего улова.
Экспедиция к атоллу Вааву, остров Фулиду
Утром мы отправимся к атоллу Вааву. До обеда нас ждёт плавание со скатами манта, акулами-няньками, дельфинами и прогулка по песчаной косе посреди океана. После посетим локальный остров Фулиду, где акулы и скаты подплывают прямо к берегу. Все локации дня гарантируют вау-эффект. Вечером вернёмся в отель, где нас будет ждать ужин у океана.
День в резорте
После завтрака мы отправимся в резорт — уникальную локацию, где один отель расположен сразу на трёх островах Индийского океана. Здесь мы проведём целый день, наслаждаясь инфинити-бассейнами, пляжами со всех сторон островов, фотогеничными местами и атмосферой «тех самых» Мальдив.
Обед пройдёт в формате шведского стола на территории резорта. Вечером на лодке вернёмся на свой остров и за ужином поделимся впечатлениями от насыщенного дня.
Фиш танк и локальный остров Гули
Позавтракав, отправимся к главной подводной достопримечательности атолла — Фиш танку. Это уникальная снорклинг-локация, где вокруг вас будут кружить тысячи рыб, а также акулы и скаты, создавая ощущение настоящего подводного аквариума.
После обеда прогуляемся по локальному острову Гули: познакомимся с бытом местных жителей, заглянем в сувенирные лавки и при желании искупаемся на пляжах острова.
Вечером — ужин у океана в отеле с развлекательной программой, включающей традиционные танцы, живую музыку и пляжные вечеринки.
Китовые акулы и манты
Сегодня мы отправимся к самому удалённому атоллу маршрута — месту, где китовые акулы обитают круглый год. Эти гиганты достигают 18–20 метров в длину, и снорклинг с ними станет одним из самых сильных впечатлений всего путешествия.
После мы попробуем найти скатов манта, которых часто называют подводными дьяволами, а затем отправимся на обед — на необитаемый или локальный остров в зависимости от погодных условий.
Вечером вернёмся в отель, обсудим эмоции дня и планы на завтра.
Свободное время, катание на скутерах, ужин у океана
Днём вы сможете провести время так, как захочется: отдохнуть у океана, прогуляться по острову, понаблюдать за жизнью местных жителей или отправиться на резорт — мы поможем с организацией.
Вечером нас ждёт катание на водных мотоциклах, которое подарит заряд адреналина и яркие эмоции. На закате состоится прощальный ужин при свечах на берегу океана.
Завершение путешествия
Утром вы сможете напоследок насладиться пляжем или отправиться на шопинг. Затем мы соберём вещи и попрощаемся с островами. Далее — трансфер в аэропорт Мале в соответствии с вашим расписанием и временем вылета.
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$3000
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины
- Сопровождение русскоговорящим тур-лидером
- Все трансферы по программе
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Все налоги и сборы на островах
- Плавание с мантами, дельфинами, китовой акулой и акулой-нянькой Инвентарь для снорклинга
- Групповая съёмка с дрона и под водой
- Отдых в резорте (шведский стол, напитки, пляжи, бассейны, инфраструктура)
- Прогулка по локальному острову
- Катание на сапах или каяках (60 минут)
- Катание на водных мотоциклах (15 минут)
Что не входит в цену
- Международный перелёт туда-обратно (от $800)
- Напитки на обед и ужин ($4-10 за напиток)
- Туристическая страховка ($30, возможно оформить бесплатно)
- 1-местное проживание