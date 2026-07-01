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Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото
Начало: Мале, время по договорённости
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от $2601
$2890 за всё до 2 чел.
Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено)
Насладиться пляжным отдыхом в мини-группе, увидеть светящийся планктон и поймать тунца
Начало: Мале, 10:00 (местное время)
Завтра в 10:58
20 авг в 10:58
$1350 за человека
Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа)
Посмотреть на обитателей океана, поужинать пойманной рыбой и насладиться огненными закатами
Начало: Мале, аэропорт, 10:00
28 сен в 10:00
26 ноя в 10:00
$1705 за человека
Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками
Посетить какао-церемонию, попробовать йогу на сапах и исследовать себя
Начало: Аэропорт Мале, до 14:30
129 557 ₽ за человека
Женский ретрит на Тодду с йогой, лекциями и другими практиками в мини-группе
Отдохнуть и перезагрузиться на острове, создать мандалу, разобраться в себе и получить поддержку
Начало: Аэропорт Мале, до 14:30
$1440 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Романтические»
Самые популярные туры этой рубрики в Мале
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
- Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур);
- Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено);
- Всё включено на Мальдивах: плавание с акулами, рыбалка на закате и отдых на резорте (мини-группа);
- Перезагрузка на Тодду: женский ретрит-тур с телесными и духовными практиками;
- Женский ретрит на Тодду с йогой, лекциями и другими практиками в мини-группе.
Сколько стоит тур в Мале в июле 2026
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Туры на русском языке в Мале (Мальдивы 🇲🇻) – у нас можно купить 5 туров на 2026 год по теме «Романтические», 25 ⭐ отзывов, цены от $1350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь