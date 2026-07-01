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Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур)
Разделить впечатления с любимым человеком, поплавать с черепахами и получить на память видео и фото
Начало: Мале, время по договорённости
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от $2601
$2890 за всё до 2 чел.
Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск
Насладиться пляжным отдыхом, поплавать с акулами-няньками и исследовать затонувший корабль
Начало: Мале, 9:20
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
$1200 за человека
Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено)
Насладиться пляжным отдыхом в мини-группе, увидеть светящийся планктон и поймать тунца
Начало: Мале, 10:00 (местное время)
Завтра в 10:58
20 авг в 10:58
$1350 за человека
Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено)
Поплавать с черепахами, мантами и акулами, поймать себе ужин и послушать бодуберу
Начало: Аэропорт Мале, трансфер к локальному острову в 10:...
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
175 500 ₽ за человека
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Поплавать с акулами и скатами, поучиться плести из листьев, порыбачить и увидеть коралловый риф
Начало: Аэропорт Мале, 10:00
13 авг в 08:00
$1300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мале в категории «Летние»
Самые популярные туры этой рубрики в Мале
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5:
- Свадебное путешествие с церемонией на берегу океана (индивидуальный тур);
- Райские Мальдивы: индивидуальный отпуск;
- Мальдивы по карману: релакс, круиз, снорклинг и дайвинг с профессиональной съёмкой (всё включено);
- Яркие эмоции и безмятежность: Мальдивы с активностями и релаксом (всё включено);
- Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру.
Сколько стоит тур в Мале в июле 2026
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Туры на русском языке в Мале (Мальдивы 🇲🇻) – у нас можно купить 5 туров на 2026 год по теме «Летние», 33 ⭐ отзыва, цены от $1200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Мальдивских островов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь