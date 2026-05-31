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недель до поездки. Совсем случайно нашла этот тур и связалась с Мариной, рассказала о своем бюджете, и уже в тот же день мы обсудили варианты. Она выслушала мои пожелания, предложила несколько островов, и мы быстро выбрали подходящий. Билеты купила на следующий день, хотя почти ничего не изучала про локальные острова, доверилась тому, что услышала.



Марина помогала на каждом этапе, подробно отвечала на все вопросы и объясняла нюансы поездки. В итоге впечатлений хватило на всех — особенно запомнился старшему сыну его день рождения, который отметили с украшением номера и праздничным ужином с тортом. Он сказал, что эта поездка останется в памяти навсегда и заметно изменил своё отношение к Мальдивам после нее.



Все, что нам рассказывали перед поездкой, полностью совпало с реальностью. Мы жили в уютном гостевом доме и питались в таком же месте, где чувствовали себя комфортно. Команда на острове оказалась очень доброжелательной и внимательной, они организовывали для нас все, что нужно, и детям сразу понравились. За время отдыха мы встретили множество морских обитателей — черепах, китовых акул, манты, скатов, а также акул-нянь и даже погладили скатов! Приняли участие в вечерней рыбалке, а в финальный день к пирсу подплыли дельфины, что было прекрасным завершением.



Посмотрели, как живут местные жители, понаблюдали за играми детей, увидели отливы и увидели красоту подводного мира. Приятно удивило, что туристов на острове было немного — пляжи почти пустые, а в гостевых домах мы были одними из немногих гостей. Вторая половина отдыха была чуть более оживленной, но все равно комфортной. На острове шла стройка, но она никак не мешала нашему отдыху — возможно, благодаря правильному настрою или помощи местных, которые старались сделать всё на отлично.



Мы остались очень довольны всей поездкой! Марине огромное спасибо за постоянную поддержку и подробные рассказы об экскурсиях, которые она давала заранее. Старший сын даже несколько раз слушал её аудио с описаниями морских животных, ей удалось очень интересно всё объяснить. Она также подробно рассказывала о местных обычаях, когда у меня возникали вопросы. Видно, что этот человек любит свою работу и искренне радуется вместе с нами, когда мы делимся впечатлениями.



Если вы думаете, обращаться ли к ней — не сомневайтесь, это отличный выбор!