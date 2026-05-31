А чтобы тур был не только расслабляющим, но ещё и подарил море впечатлений,
Описание тура
Организационные детали
При желании количество дней может быть увеличено. Просто запросите индивидуальный расчёт стоимости.
Для поездки вам понадобится:
- паспорт сроком не менее 30 дней на момент въезда в страну;
- заполнить декларацию здоровья и получить индивидуальный QR-код.
Мы поможем вам выбрать и приобрести авиабилет, заполнить необходимые документы, расскажем всё о стране и подготовим к поездке, купить валюту при необходимости.
Рекомендации по покупке билетов на Мальдивы:
1. Прилететь не позднее 14:20 (но лучше до 9:20, чтобы быстрее попасть на остров).
2. Трансферы примерно в 10:30 и в 16:00.
3. Улететь с Мальдив не раньше 11:00 (иначе есть риск опоздать на рейс).
4. Если вылет вечерний, то с острова последний трансфер в 13:30.
5. Если время позволяет, можете самостоятельно погулять по Мале. Я расскажу, куда сходить.
Программа тура по дням
Прибытие на райские остров
Рекомендуем прилететь в столицу не позднее 9:20 по местному времени. Заберём вас из аэропорта, отправимся на быстроходном катере, который доставит нас к райскому острову. По приезде заселимся в отель и отдохнём после дороги. Вечером встретим первый закат на прекрасном коралловом пляже.
Коралловый сад и знакомство с подводным миром
Сегодня увидим уникальный коралловый сад, где откроются удивительные подводные пейзажи. Здесь можно будет рассмотреть не только редкие кораллы и стайки ярких рыб, но и разнообразных морских звёзд, рифовых акулят. А также познакомимся с экзотическими черепахами. После погружения насладимся пляжным отдыхом и восхитительными видами.
Наблюдение за китовыми акулами и скатами
После завтрака отправимся знакомиться с крупными обитателями океана. Сегодня представится возможность увидеть на расстоянии вытянутой руки гигантскую китовую акулу — самую большую рыбу в мире, которая круглый год обитает у берегов нашего острова. Скаты манта — игривые, дружелюбные и удивительно умные создания. Размах их крыльев достигает 5 метров, а движения поражают плавностью и изяществом.
Вечером на пляже появятся донные скаты, подплывающие прямо к берегу. Можно будет сделать впечатляющие фотографии и, при желании, погладить этих удивительных морских обитателей.
Отдых на необитаемом острове
Сегодня поедем на необитаемый остров. Идеально белый песок, бирюзовая вода и полное ощущение уединения — что может быть лучше!
На белоснежном пляже отдохнём, поплаваем с масками и насладимся красотой подводного мира: кораллами, стайками разноцветных рыб и рифовыми акулами. Это место станет идеальной локацией для фотосессии, поэтому красивые наряды непременно пригодятся.
Релакс на пляже и рыбалка
Утро посвятим пляжному отдыху и неспешным прогулкам по тенистым пальмовым аллеям. Вечером встретим закат прямо в океане и освоим рыбалку в мальдивском стиле — увлекательное занятие, которое приносит море азарта и удовольствия. Пойманную рыбу можно будет попробовать на ужине, наслаждаясь вкусом свежего улова под звуки прибоя.
Плавание с акулами-няньками
Сразу после завтрака отправимся в необычное место, где предстоит встреча с целой стаей добродушных акул-нянек. Плавание рядом с ними подарит яркие впечатления и лёгкое волнение, но бояться не стоит — эти акулы абсолютно безопасны для человека.
Оставшуюся часть дня посвятим пляжному отдыху и самостоятельному исследованию местного рифа. Его протяжённость так велика, что за один раз осмотреть всё невозможно, поэтому можно будет наслаждаться подводным миром снова и снова.
Пляжный отдых, мастер-класс по искусству плетения из пальмовых листьев и финальный ужин
После вкусного завтрака можно будет отправиться на пляж или поплавать у рифа, наслаждаясь прозрачной водой и морским бризом.
Днём запланирован мастер-класс от местных жителей — вы будете обучаться старинному искусству плетения из пальмовых листьев и создадите уникальный сувенир.
Вечером состоится заключительный ужин на пляже с видом на океан в лучах закатного солнца.
Отъезд
Встретим рассвет с чашкой ароматного кофе, а после купания отправимся домой. Идеальное завершение путешествия!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1300
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины, перекусы, питьевая вода, чай/кофе
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Снорклинг с китовой акулой, скатами и акулами-няньками
- Посещение кораллового сада, где обитают морские черепахи
- Рыбалка в мальдивском стиле
- Отдых на необитаемом острове
- Знакомство с донными скатами
- Мастер-класс от местных жителей
- Маски и ласты для снорклинга
- Все налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Мале и обратно
- Обеды - ок. $10-15
- Доплата за 1-местное размещение - $300