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Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру

Поплавать с акулами и скатами, поучиться плести из листьев, порыбачить и увидеть коралловый риф
Кажется, мы разгадали рецепт идеального отпуска: отдых на белоснежных пляжах, купание в прозрачной бирюзовой воде, исследование сказочных рифов.

А чтобы тур был не только расслабляющим, но ещё и подарил море впечатлений,
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мы погрузим вас в культуру и обычаи страны, познакомим с обитателями океана и предложим увлекательные активности. Вы увидите экзотических черепах и акул-нянек, поплаваете со скатами и полюбуетесь морскими звёздами.

Насладитесь атмосферой уединения на необитаемом острове, порыбачите в мальдивском стиле и поучитесь плетению из пальмовых листьев на мастер-классе.

В стоимость уже включено 2-разовое питание и проживание в отеле 3* на острове с одним из лучших рифов.

5
9 отзывов
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру
Райский отдых на Мальдивах в мини-группе: пляжный релакс, снорклинг и погружение в культуру

Описание тура

Организационные детали

При желании количество дней может быть увеличено. Просто запросите индивидуальный расчёт стоимости.

Для поездки вам понадобится:
- паспорт сроком не менее 30 дней на момент въезда в страну;
- заполнить декларацию здоровья и получить индивидуальный QR-код.

Мы поможем вам выбрать и приобрести авиабилет, заполнить необходимые документы, расскажем всё о стране и подготовим к поездке, купить валюту при необходимости.

Рекомендации по покупке билетов на Мальдивы:
1. Прилететь не позднее 14:20 (но лучше до 9:20, чтобы быстрее попасть на остров).
2. Трансферы примерно в 10:30 и в 16:00.
3. Улететь с Мальдив не раньше 11:00 (иначе есть риск опоздать на рейс).
4. Если вылет вечерний, то с острова последний трансфер в 13:30.
5. Если время позволяет, можете самостоятельно погулять по Мале. Я расскажу, куда сходить.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на райские остров

Рекомендуем прилететь в столицу не позднее 9:20 по местному времени. Заберём вас из аэропорта, отправимся на быстроходном катере, который доставит нас к райскому острову. По приезде заселимся в отель и отдохнём после дороги. Вечером встретим первый закат на прекрасном коралловом пляже.

Прибытие на райские островПрибытие на райские островПрибытие на райские остров
2 день

Коралловый сад и знакомство с подводным миром

Сегодня увидим уникальный коралловый сад, где откроются удивительные подводные пейзажи. Здесь можно будет рассмотреть не только редкие кораллы и стайки ярких рыб, но и разнообразных морских звёзд, рифовых акулят. А также познакомимся с экзотическими черепахами. После погружения насладимся пляжным отдыхом и восхитительными видами.

Коралловый сад и знакомство с подводным миромКоралловый сад и знакомство с подводным миромКоралловый сад и знакомство с подводным миром
3 день

Наблюдение за китовыми акулами и скатами

После завтрака отправимся знакомиться с крупными обитателями океана. Сегодня представится возможность увидеть на расстоянии вытянутой руки гигантскую китовую акулу — самую большую рыбу в мире, которая круглый год обитает у берегов нашего острова. Скаты манта — игривые, дружелюбные и удивительно умные создания. Размах их крыльев достигает 5 метров, а движения поражают плавностью и изяществом.

Вечером на пляже появятся донные скаты, подплывающие прямо к берегу. Можно будет сделать впечатляющие фотографии и, при желании, погладить этих удивительных морских обитателей.

Наблюдение за китовыми акулами и скатамиНаблюдение за китовыми акулами и скатамиНаблюдение за китовыми акулами и скатами
4 день

Отдых на необитаемом острове

Сегодня поедем на необитаемый остров. Идеально белый песок, бирюзовая вода и полное ощущение уединения — что может быть лучше!
На белоснежном пляже отдохнём, поплаваем с масками и насладимся красотой подводного мира: кораллами, стайками разноцветных рыб и рифовыми акулами. Это место станет идеальной локацией для фотосессии, поэтому красивые наряды непременно пригодятся.

Отдых на необитаемом островеОтдых на необитаемом островеОтдых на необитаемом острове
5 день

Релакс на пляже и рыбалка

Утро посвятим пляжному отдыху и неспешным прогулкам по тенистым пальмовым аллеям. Вечером встретим закат прямо в океане и освоим рыбалку в мальдивском стиле — увлекательное занятие, которое приносит море азарта и удовольствия. Пойманную рыбу можно будет попробовать на ужине, наслаждаясь вкусом свежего улова под звуки прибоя.

Релакс на пляже и рыбалкаРелакс на пляже и рыбалкаРелакс на пляже и рыбалка
6 день

Плавание с акулами-няньками

Сразу после завтрака отправимся в необычное место, где предстоит встреча с целой стаей добродушных акул-нянек. Плавание рядом с ними подарит яркие впечатления и лёгкое волнение, но бояться не стоит — эти акулы абсолютно безопасны для человека.

Оставшуюся часть дня посвятим пляжному отдыху и самостоятельному исследованию местного рифа. Его протяжённость так велика, что за один раз осмотреть всё невозможно, поэтому можно будет наслаждаться подводным миром снова и снова.

Плавание с акулами-нянькамиПлавание с акулами-нянькамиПлавание с акулами-няньками
7 день

Пляжный отдых, мастер-класс по искусству плетения из пальмовых листьев и финальный ужин

После вкусного завтрака можно будет отправиться на пляж или поплавать у рифа, наслаждаясь прозрачной водой и морским бризом.

Днём запланирован мастер-класс от местных жителей — вы будете обучаться старинному искусству плетения из пальмовых листьев и создадите уникальный сувенир.

Вечером состоится заключительный ужин на пляже с видом на океан в лучах закатного солнца.

Пляжный отдых, мастер-класс по искусству плетения из пальмовых листьев и финальный ужинПляжный отдых, мастер-класс по искусству плетения из пальмовых листьев и финальный ужинПляжный отдых, мастер-класс по искусству плетения из пальмовых листьев и финальный ужин
8 день

Отъезд

Встретим рассвет с чашкой ароматного кофе, а после купания отправимся домой. Идеальное завершение путешествия!

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник$1300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины, перекусы, питьевая вода, чай/кофе
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Снорклинг с китовой акулой, скатами и акулами-няньками
  • Посещение кораллового сада, где обитают морские черепахи
  • Рыбалка в мальдивском стиле
  • Отдых на необитаемом острове
  • Знакомство с донными скатами
  • Мастер-класс от местных жителей
  • Маски и ласты для снорклинга
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Мале и обратно
  • Обеды - ок. $10-15
  • Доплата за 1-местное размещение - $300
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мале, 10:00
Завершение: Аэропорт Мале, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Мале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 42 туристов
Привет! Меня зовут Марина. Я прожила на Мальдивах много лет, и моя команда живёт в этой прекрасной стране. Мы с радостью покажем вам самые необычные и уникальные места! А ещё я
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шеф-повар и ресторатор со стажем более 18 лет. Моя профессия позволяет делать путешествия уникальными благодаря гастрономическим приключениям. Съездив с нами в авторский тур, вы наперебой будете рассказывать друзьям, какой на вкус собственноручно пойманный осьминог, как плавать со стаей акул и где найти самые вкусные национальные блюда. А профессиональные фотографии из путешествия украсят дом и соберут рекордные лайки в соцсетях. Присоединяйтесь! Откройте для себя яркий мир путешествий с нами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
К
Наш отпуск на Мальдивах оставил очень яркие впечатления! Особенно запомнился наш гид, благодаря которому путешествие получилось незабываемым. Вода там такой яркой и прозрачной, что невозможно перестать любоваться. Мы также сделали
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отличные снимки и видео, которые потом долго пересматривали. Рекомендую именно этот тур всем, кто хочет увидеть настоящую красоту. И, самое удивительное, нам удалось познакомиться с акулами-няньками — это было действительно впечатляюще! Благодарна за такой опыт! 🌊

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С
Я в полном восторге от всего путешествия! Подготовка была на высшем уровне, информации дали много и на любые вопросы всегда быстро ответят. Очень приятно, что на острове почти не было
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других туристов, наверное в июне так обычно. Программа была насыщенная, как я и хотела, ведь отдых на кровати можно устроить и дома. Отель, который Марина нам подобрала, оказался очень уютным, а персонал там просто чудесный, постоянно интересовались, все ли у нас в порядке. Особенно запомнилось плавание с акулами, я никогда бы не подумала, что окажусь в открытом океане рядом с такими гигантскими созданиями! К тому же под водой еще и снимали. Я просто переполнена благодарностью, слов не хватает!

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Ю
Это был самый спонтанный мой выбор в жизни! Решилась буквально за пару минут, полностью доверилась Марине и нисколько не пожалела! Нас встретили точно как обещали, даже лодку задержали чтобы дождаться,
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Марина всегда была на связи. Программа такая насыщенная, что дух захватывает от эмоций, очень интересно и впечатляюще. Все секреты не буду раскрывать — лучше самим приезжать и смотреть. Этот тур стоит абсолютно всех денег и стал моим лучшим отпуском и подарком на день рождения! Большое спасибо Марине за огромный объём информации, тщательную подготовку и связь 24 часа в сутки. Даже когда из-за военных событий в ОАЭ отменили рейсы, это не испортило настроение — быстро нашли другие варианты, хотя нам предлагали и остаться, и продлить время отдыха. Марина сделала наш отдых незабываемым вдвойне! ❤️❤️❤️

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Л
Отправились отдыхать на небольшой мальдивский остров вместе с двумя сыновьями. Ранее я бывала на Мальдивах, но на большом курорте, а в этот раз решение отправиться туда приняли всего за пару
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недель до поездки. Совсем случайно нашла этот тур и связалась с Мариной, рассказала о своем бюджете, и уже в тот же день мы обсудили варианты. Она выслушала мои пожелания, предложила несколько островов, и мы быстро выбрали подходящий. Билеты купила на следующий день, хотя почти ничего не изучала про локальные острова, доверилась тому, что услышала.

Марина помогала на каждом этапе, подробно отвечала на все вопросы и объясняла нюансы поездки. В итоге впечатлений хватило на всех — особенно запомнился старшему сыну его день рождения, который отметили с украшением номера и праздничным ужином с тортом. Он сказал, что эта поездка останется в памяти навсегда и заметно изменил своё отношение к Мальдивам после нее.

Все, что нам рассказывали перед поездкой, полностью совпало с реальностью. Мы жили в уютном гостевом доме и питались в таком же месте, где чувствовали себя комфортно. Команда на острове оказалась очень доброжелательной и внимательной, они организовывали для нас все, что нужно, и детям сразу понравились. За время отдыха мы встретили множество морских обитателей — черепах, китовых акул, манты, скатов, а также акул-нянь и даже погладили скатов! Приняли участие в вечерней рыбалке, а в финальный день к пирсу подплыли дельфины, что было прекрасным завершением.

Посмотрели, как живут местные жители, понаблюдали за играми детей, увидели отливы и увидели красоту подводного мира. Приятно удивило, что туристов на острове было немного — пляжи почти пустые, а в гостевых домах мы были одними из немногих гостей. Вторая половина отдыха была чуть более оживленной, но все равно комфортной. На острове шла стройка, но она никак не мешала нашему отдыху — возможно, благодаря правильному настрою или помощи местных, которые старались сделать всё на отлично.

Мы остались очень довольны всей поездкой! Марине огромное спасибо за постоянную поддержку и подробные рассказы об экскурсиях, которые она давала заранее. Старший сын даже несколько раз слушал её аудио с описаниями морских животных, ей удалось очень интересно всё объяснить. Она также подробно рассказывала о местных обычаях, когда у меня возникали вопросы. Видно, что этот человек любит свою работу и искренне радуется вместе с нами, когда мы делимся впечатлениями.

Если вы думаете, обращаться ли к ней — не сомневайтесь, это отличный выбор!

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А
Путешествие оставило у меня только положительные впечатления. Все, чего я ждала, сбылось! Особенно приятно было ощущать заботу и поддержку на протяжении всей поездки — это создавало уверенность и спокойствие. Отдельно хочу отметить подробные рекомендации, они действительно помогли ориентироваться.
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Н
Мне понравилось всё без исключения! Для меня важно знать детали — когда и где меня встретят, кто рядом будет, чтобы не переживать и не нервничать. Марина постоянно держала связь уже
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с момента вылета из дома, помогала с пересадками и советовала, где лучше задержаться в лаунже. В аэропорту Мале меня встретил специально назначенный человек, что тоже сильно расслабило. Я вообще стараюсь не испытывать стресс в пути и тут все было продумано отлично. Поездка сама по себе поменяла моё представление о Мальдивах — это не просто пляжный отдых. Каждый день был расписан с разными активностями — экскурсии, развлечения, мастер-классы. Сначала была неуверенность из-за плавания с акулами, но благодаря поддержке и подробному инструктажу от гидов перестала бояться. Это ощущение сложно передать — непривычно, но очень круто. Для меня это совсем другой уровень путешествий — интересно и без давления. При этом оставалось достаточно времени просто расслабиться. Огромное спасибо за такой необычный и запоминающийся опыт!

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