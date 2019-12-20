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Сувениры из Марокко

Что привезти из Марокко в подарок друзьям

В Марокко очень много вещей сделанных вручную, которые популярные на весь мир. Съездить в Марокко и не купить сувениры, практически преступление против друзей и родственников. Аргановое масло знает весь мир, но только здесь вы купите его недорого и будете уверены, что оно настоящие, тоже самое относится к сумкам, знаменитыми светильникам, керамической посуде, можно даже купить ковер, если знаете как его привезти на родину
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Марокканские рынки и базары, пропитаны местным колоритом
Марокканские рынки и базары, пропитаны местным колоритом

Страна, расположенная на северо-западе Африки, между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Пустыня Сахара, руины Волюбилиса, сад Мажорель и местные рынки предстоит увидеть туристу. Народным ремеслам Марокко более тысячи лет. Прилавки рынков пестрят произведениями искусства берберов и арабов. Каждый хочет привезти из страны не только впечатления, но и сувениры для себя и дорогих людей.

Подарки для друзей

Марокканские сладости
Марокканские сладости
Друза - красивый, а самое главное необычный сувенир
Друза - красивый, а самое главное необычный сувенир
Марокканская посуда в восточном стиле
Марокканская посуда в восточном стиле

Каждый турист считает своим долгом посетить пустыню Сахару. Местные жители продают за 5$ небольшие, изящные бутылочки. В них отдыхающие насыпают красноватый песок пустыни и везут домой. Смотрится такой сосуд с песком очень красиво. Это будет отличный сувенир для друзей.

Из Марокко везут окаменелости древних существ и друзу кварца. «Друза» с немецкого языка переводится как «щетка». Представляет собой скопление множества кристаллов на основе. Друза выглядит потрясающе при лучах света.

Сладкоежки не пройдут мимо марокканских сладостей: хельва, пахлава, медовый хворост, фкас, кришлет, амлю. В их составе есть арахис, миндаль, грецкий орех, финики, мед. Самые вкусные десерты изготавливаются женщинами вручную, рецепты передаются из поколения в поколение. Мастерицы придают затейливую форму сладостям, добавляют специи, яркие пищевые красители.

На память о Марокко

Берберские ковры, как произведение искусства
Берберские ковры, как произведение искусства
Разноцветные марокканские тапочки-бабуши
Разноцветные марокканские тапочки-бабуши
Джеллаба - традиционное марокканское платье
Джеллаба - традиционное марокканское платье

В Марокко едут за коврами. Их изготавливают из натуральной шерсти верблюда и овцы. Берберские ковры яркие и пестрые с растительным и геометрическим орнаментами. Они продаются на рынках городов Медина, Рабат и Варзазат. Не покупайте ковер в первой лавке, сравнивайте цены с соседними и всегда торгуйтесь.

Восточная посуда из металла и керамики не оставит равнодушным никого. Медные и серебряные чайники, тарелки с замысловатыми узорами, изысканные чайные наборы наполнены восточным колоритом. Блюда для фруктов, чашки являются рукотворным шедевром. Неповторимый марокканский стиль, изящество линий пленяет и дарит эстетическое удовольствие. Расписные тажины для приготовления мяса придутся по вкусу кулинарам, любителям экзотического. Тажин представляет с собой глиняную сковороду, накрытую крышкой в виде конуса. Во время приготовления блюда влага испаряется, оседает на крышке и снова стекает в кушанье. Качественную керамику можно купить в Сафи и Фесе.

Марокканский мятный чай
Марокканский мятный чай

Берберский зеленый чай с добавлением мяты и сахара подают в местных заведениях и называют виски. Напиток приятный на вкус, бодрит и утоляет жажду. Марокко считается крупным поставщиком чая во всем мире. Чай упакованный в коробку в форме куба можно купить в любом магазине. Марокканские наборы с чайником, чаем и стаканами продаются в качестве сувениров. Дома они будут прекрасным напоминаем о восточной стране.

Туфли-бабуши напоминают тапочки с острым носом и приклеенным задником. Это легкая, мягкая обувь для взрослых и детей. Изготавливаются из кожи и замши. Украшены гравировкой с орнаментом, вышивкой с бисером. Детские бабуши самые яркие и красивые. Купите их в подарок детям.

Джеллаба — платье халат с капюшоном, национальная одежда мужчин и женщин Марокко. Придется по вкусу не каждому туристу из-за простоты кроя, грубой, однотонной ткани. Вырез и подол джеллабы украшен для защиты от злых духов.

Марокканские товары для женщин

Украшения в испано-мавританском стиле
Украшения в испано-мавританском стиле
Процесс изготовления арганового масла
Процесс изготовления арганового масла
Огромные горы специй в Марокко
Огромные горы специй в Марокко

Женщинам понравятся оригинальные украшения в испано-мавританском стиле. На рынках Феса и Тизнита продаются ожерелья, серьги, браслеты с полудрагоценными камнями, изготовленные из золота, серебра и дерева. Цены начинаются от 1,5 доллара.

Косметика из масла арганы, розы, оливы и трав известна во всем мире. Ее покупают для себя и в подарок. Крем, мыло, шампунь — изготовлены по старинным рецептам. Мавританская помада из охры и лепестков мака удивляет многих своей формой в виде глиняного конуса. На керамический сосуд помады нужно капнуть воду и нанести ее кисточкой. Будьте аккуратны, помада очень стойкая отмыть кожу будет сложно.

Платки из пашмины, популярный сувенир из Марокко
Платки из пашмины, популярный сувенир из Марокко

Платки, палантины потрясающих расцветок состоящие на 70% из пашмины и 30% шелка. Пашмина — это мягкая, тонкая, теплая ткань из пуха кашмирских коз. Средняя цена палантина составляет 25 долларов.

На рынках вы найдете специи привычные (шафран, розмарин, куркума) и совсем незнакомые. Марокканские смеси специй ароматные и не очень острые, в них часто добавляют бутоны цветов и лимонную цедру. Смеси создаются специально для блюд: мяса, рыбы, баранины, овощей, сладостей. Приправа рас-эль-ханут хороша для приготовления тажина.

Аргановое масло — уникальный продукт. Оно богато каротином, ненасыщенными жирными кислотами. Используется в кухне Марокко и косметологии. Дерево Аргания растет только в Марокко. Аргановое масло приводит в норму холестерин, лечит экзему и атопию, восстанавливает волосы, придает им живой блеск. Остерегайтесь подделок в виде оливкового масла с добавлением арганы. Настоящее масло продается только в стеклянной таре, имеет красноватый оттенок и стойкий ореховый аромат с запахом миндаля.