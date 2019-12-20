В Марокко очень много вещей сделанных вручную, которые популярные на весь мир. Съездить в Марокко и не купить сувениры, практически преступление против друзей и родственников. Аргановое масло знает весь мир, но только здесь вы купите его недорого и будете уверены, что оно настоящие, тоже самое относится к сумкам, знаменитыми светильникам, керамической посуде, можно даже купить ковер, если знаете как его привезти на родину

Марокканские рынки и базары, пропитаны местным колоритом

Страна, расположенная на северо-западе Африки, между Средиземным морем и Атлантическим океаном. Пустыня Сахара, руины Волюбилиса, сад Мажорель и местные рынки предстоит увидеть туристу. Народным ремеслам Марокко более тысячи лет. Прилавки рынков пестрят произведениями искусства берберов и арабов. Каждый хочет привезти из страны не только впечатления, но и сувениры для себя и дорогих людей.

Подарки для друзей

Марокканские сладости Друза - красивый, а самое главное необычный сувенир Марокканская посуда в восточном стиле

Каждый турист считает своим долгом посетить пустыню Сахару. Местные жители продают за 5$ небольшие, изящные бутылочки. В них отдыхающие насыпают красноватый песок пустыни и везут домой. Смотрится такой сосуд с песком очень красиво. Это будет отличный сувенир для друзей.

Из Марокко везут окаменелости древних существ и друзу кварца. «Друза» с немецкого языка переводится как «щетка». Представляет собой скопление множества кристаллов на основе. Друза выглядит потрясающе при лучах света.

Сладкоежки не пройдут мимо марокканских сладостей: хельва, пахлава, медовый хворост, фкас, кришлет, амлю. В их составе есть арахис, миндаль, грецкий орех, финики, мед. Самые вкусные десерты изготавливаются женщинами вручную, рецепты передаются из поколения в поколение. Мастерицы придают затейливую форму сладостям, добавляют специи, яркие пищевые красители.

На память о Марокко

Берберские ковры, как произведение искусства Разноцветные марокканские тапочки-бабуши Джеллаба - традиционное марокканское платье

В Марокко едут за коврами. Их изготавливают из натуральной шерсти верблюда и овцы. Берберские ковры яркие и пестрые с растительным и геометрическим орнаментами. Они продаются на рынках городов Медина, Рабат и Варзазат. Не покупайте ковер в первой лавке, сравнивайте цены с соседними и всегда торгуйтесь.

Восточная посуда из металла и керамики не оставит равнодушным никого. Медные и серебряные чайники, тарелки с замысловатыми узорами, изысканные чайные наборы наполнены восточным колоритом. Блюда для фруктов, чашки являются рукотворным шедевром. Неповторимый марокканский стиль, изящество линий пленяет и дарит эстетическое удовольствие. Расписные тажины для приготовления мяса придутся по вкусу кулинарам, любителям экзотического. Тажин представляет с собой глиняную сковороду, накрытую крышкой в виде конуса. Во время приготовления блюда влага испаряется, оседает на крышке и снова стекает в кушанье. Качественную керамику можно купить в Сафи и Фесе.

Марокканский мятный чай

Берберский зеленый чай с добавлением мяты и сахара подают в местных заведениях и называют виски. Напиток приятный на вкус, бодрит и утоляет жажду. Марокко считается крупным поставщиком чая во всем мире. Чай упакованный в коробку в форме куба можно купить в любом магазине. Марокканские наборы с чайником, чаем и стаканами продаются в качестве сувениров. Дома они будут прекрасным напоминаем о восточной стране.

Туфли-бабуши напоминают тапочки с острым носом и приклеенным задником. Это легкая, мягкая обувь для взрослых и детей. Изготавливаются из кожи и замши. Украшены гравировкой с орнаментом, вышивкой с бисером. Детские бабуши самые яркие и красивые. Купите их в подарок детям.

Джеллаба — платье халат с капюшоном, национальная одежда мужчин и женщин Марокко. Придется по вкусу не каждому туристу из-за простоты кроя, грубой, однотонной ткани. Вырез и подол джеллабы украшен для защиты от злых духов.

Марокканские товары для женщин

Украшения в испано-мавританском стиле Процесс изготовления арганового масла Огромные горы специй в Марокко

Женщинам понравятся оригинальные украшения в испано-мавританском стиле. На рынках Феса и Тизнита продаются ожерелья, серьги, браслеты с полудрагоценными камнями, изготовленные из золота, серебра и дерева. Цены начинаются от 1,5 доллара.

Косметика из масла арганы, розы, оливы и трав известна во всем мире. Ее покупают для себя и в подарок. Крем, мыло, шампунь — изготовлены по старинным рецептам. Мавританская помада из охры и лепестков мака удивляет многих своей формой в виде глиняного конуса. На керамический сосуд помады нужно капнуть воду и нанести ее кисточкой. Будьте аккуратны, помада очень стойкая отмыть кожу будет сложно.

Платки из пашмины, популярный сувенир из Марокко

Платки, палантины потрясающих расцветок состоящие на 70% из пашмины и 30% шелка. Пашмина — это мягкая, тонкая, теплая ткань из пуха кашмирских коз. Средняя цена палантина составляет 25 долларов.

На рынках вы найдете специи привычные (шафран, розмарин, куркума) и совсем незнакомые. Марокканские смеси специй ароматные и не очень острые, в них часто добавляют бутоны цветов и лимонную цедру. Смеси создаются специально для блюд: мяса, рыбы, баранины, овощей, сладостей. Приправа рас-эль-ханут хороша для приготовления тажина.