Обзор Королевства Марокко для туристов решивших поехать на отдых в эту африканскую страну, которая в своё время была и Карфагеном и Мавританией. А это значит одно, что здесь точно есть, что посмотреть и чем заняться, обилие достопримечательностей 🏛️ большое, а цены низкие. О погоде и климате в Марокко тоже поговорим, покажем страну на карте мира, интересные фото и видео-отзыв

Традиционные улицы исторического города Шавэн

Марокко является древней страной, которая берет своё начало с периода первого использования каменных орудий человеком. История страны, архитектура городов и особенность жизнедеятельности местного населения являются главными составляющими признаками исследования этого места. ХорошоТАМ сейчас всё подробно расскажет, и погрузит в мир Марокко.

Страна вызывает к себе огромный интерес из-за своей необычной природы, красивой и редкой архитектуры, а также обилием различных красивых мест. Марокко получила свою известность не только религией, но и обширностью территории на Западной Сахаре.

Общая информация о Марокко

Эр-Риф – горный хребет на севере Марокко

Страна является густонаселенным местом, и имеет 36 326 632 жителей (по данным на октябрь 2018 года).

Население имеет разные название, но коренные жители называются берберы. В связи с быстрым течением времени и упрощением устаревших слов, теперь жители делятся на однокоренные наименования. Мужчины – марокканцы, а женщины – марокканки.

имеет разные название, но коренные жители называются берберы. В связи с быстрым течением времени и упрощением устаревших слов, теперь жители делятся на однокоренные наименования. Мужчины – марокканцы, а женщины – марокканки. Валютой является марокканский дирхам , которая была введена в 1961 году. На период августа 2019 года 1 марокканский дирхам равняется 6,9 рублям (0,1 доллара).

, которая была введена в 1961 году. На период августа 2019 года 1 марокканский дирхам равняется 6,9 рублям (0,1 доллара). Форма правления в стране – дуалистическая монархия, что означает ограниченности власти монарха конституцией и конституционными актами, но монарх фактически является правителем государства.

– дуалистическая монархия, что означает ограниченности власти монарха конституцией и конституционными актами, но монарх фактически является правителем государства. Официальными языками являются арабский, испанский, берберский и тамазигхт.

являются арабский, испанский, берберский и тамазигхт. Религиозное предпочтение страны остается за исламом . Почти всё население страны является мусульманами – суннитами, и только оставшийся 1% придерживается христианской веры.

. Почти всё население страны является мусульманами – суннитами, и только оставшийся 1% придерживается христианской веры. Телефонный код страны : +212 (вводится как при звонках с мобильного, так и со стационарного телефона).

: +212 (вводится как при звонках с мобильного, так и со стационарного телефона). Официальный сайт http://www.maroc.ma.

Где находится Марокко

Где находится Марокко на карте мира

Государство занимает территорию в Северо – Западной Африке. Города данной страны расположились вдоль океана (одного из четырех – Атлантического), и с северной части расположено Средиземное море. Также с территории Марокко можно оказаться в Алжире, а через Гибралтарский пролив посетить Испанию. Помимо этого страна граничит с Мавританией и Западной Сахарой.

Марокко на карте мира

Города и курорты

В состав страны входит 12 областей, которые получили своё деление с 2015 года. К популярным городам Марокко относят:

Медина Эссуэйра, знаменитые голубые лодки

Марракеш . Медина этого города является памятником Всемирного наследия.

. Медина этого города является памятником Всемирного наследия. Касабланка . Является центром торговых ярмарок и основным местом достопримечательностей, из-за чего и наблюдается такое обилие туристов.

. Является центром торговых ярмарок и основным местом достопримечательностей, из-за чего и наблюдается такое обилие туристов. Агадир . Город является лучшим курортом Марокко из-за обилия пляжей. Достопримечательностей мало, но климатические условия отличные, чтобы позагорать и покупаться в водах страны.

. Город является лучшим курортом Марокко из-за обилия пляжей. Достопримечательностей мало, но климатические условия отличные, чтобы позагорать и покупаться в водах страны. Фес . Богат наличием старых мест в городе, и получил свою большую известность после упоминания в бразильском сериале «Клон». Именно после показа сериала случился большой наплыв туристов, и до сих пор от них нет отбоя.

. Богат наличием старых мест в городе, и получил свою большую известность после упоминания в бразильском сериале «Клон». Именно после показа сериала случился большой наплыв туристов, и до сих пор от них нет отбоя. Рабат. Также этот город является столицей государства. Он расположен у подножия Атласских гор, и является излюбленным местом туристов.

Туристическими центрами являются Танжер, Тафраут и Агадир. Бронирование отелей происходит заблаговременно, и составление маршрутных карт осуществляется также заранее, как только туристы планируют свой отпуск. Помимо популярности и наполненности туристами городов, существуют крупнейшие области. В их число вошли такие города, как: Касабланка, Рабат, Марракеш, Фес и Танжер. То есть все те места, которые туристы посещают чаще всего, там и имеется большая численность населения.

Город-курорт Агадир, Марокко

Особенности

Замок в Марокко

Существование страны принято считать отметкой более 300 тысяч лет назад. История государства развивалась долго и со сложными особенностями, но окончательную независимость она получила в 1956 году, когда отделилась от Франции, и стала самостоятельной страной. Культурное наследие жители Марокко собирали по частицам многие десятилетия и столетия, но в итоге выработали свои особенности. Они соблюдают религию, имеют собственные традиционные наряды и праздники, а от марокканской традиционной кухни текут слюни. Изобилие блюд, аромат и вкус еды неописуемо приятен. Стоит один раз попробовать, и захочется марокканских блюд снова.

С экономической стороны государство можно рассмотреть под двумя аспектами. Во-первых, большинство жителей страны живут экономно, скромно и не привыкли показывать свои достижения всем на обозрение. Но, во-вторых, когда житель Марокко обладает хорошим состоянием, то для него является большой честью указать на свой достаток. Развлечения в стране достаточно дорогие, но достопримечательности зачастую бесплатны, так как к ним доступ открыт практически в каждом здании страны.

Горы Атлас, Маракеш

Соблюдение обычаев и культуры распространяется не только на жителей государства, но и на её посетителей. Если же турист въехал на территорию страны, то он обязан себя вести по местным традициям. Девушкам желателен платок на голове, а женатые мужчины не должны оставаться с девушками наедине, даже в магазине. На всё это имеются запреты в религии, чему марокканцы свято поклоняются.

Интересным фактом о Марокко является то, что здесь принято торговаться, причем везде: в магазине, на рынке, в кафе. Если Вы приехали в эту страну и не торгуетесь, то местные жители могут подумать, что их совсем не уважают. Турист Вы, или местный житель, но речь о торговле должна зайти. Цена на товар чаще всего завышена не для того, что продавец мог окупить себестоимость товара, а чтобы случились торги. И именно этот обряд является высшей степенью уважения среди местного населения.

Климат в Марокко

Природа Марокко

Температура страны каждый год идентична: летом воздух прогревается до +30 - +35, а зимой до +10 - +12 градусов.

Оптимальными месяцами для посещения государства являются период с апреля по октябрь . В это время воды страны теплые, пляжи начинают активную работу и туристический сезон в полной силе.

. В это время воды страны теплые, пляжи начинают активную работу и туристический сезон в полной силе. Зимний отдых в стране также распространен, вот только купаться может не так тепло, как летом, но находят смельчаки, которым лишь бы воду дать, а они нырнут, как знают.

Какой вид отдыха выбрать

Одна из арок на пляже Легзира в Марокко. К сожалению, еще одна арка была разрушена в 2016 году

Из-за своей климатической особенности Марокко получило свою известность пляжного отдыха. Во многих городах страны оборудованы пляжи, созданы все условия для отдыха, как туристов, так и местных жителей. Пляжный волейбол, фотосессии, прогулки по набережной – всё это, и многое другое ожидает Вас в пляжном отдыхе.

Следующим видом отдыха является прогулка по достопримечательностям города. Такие места как Фес или Марракеш могут пленить красотой города и обилием старинных зданий. Любителям древней архитектуры понравятся прогулки по этим городам, и без проблем можно устроить поезди в другие города государства.

Караван верблюдов в пустыне Сахара

Следующим популярным видом отдыха в Марокко является сафари. Аренда джипов, катание по территории государства и отдых в приятной компании – всё это становится частью культурной программы. Пустыня Сахара наделила государство огромным количеством песка, поэтому посещение простор страны должно происходить не только на территории городов, но и за их пределами.

Талассотерапия – отлично подойдет для любителей SPA – отдыха. Водная гимнастика, массаж и грязевые ванны – это приоритет такого отдыха. Марокко стало обширно развивать данную индустрию, и она пользуется большим спросом среди туристов.

По сравнению с отдыхом в других странах, времяпровождение в Марокко заключается в том, что присутствует сдержанность с религии. Нельзя открыто пойти в клуб, как в Турции, или же отправиться за дорогими покупками, как во Франции. Сдержанность отдыха отлично подходит для Марокко, так как менталитет данной страны не позволяет сделать иначе.

Национальные праздники

Праздники, отмечаемые исключительно в Марокко

Европейский Новый год – 1 января;

День провозглашения независимости – 11 января;

День, посвященный всем трудящимся людям – 1 мая;

Празднование национального дня – 23 мая;

Праздник Трона – 30 июля;

Революционный день – 20 августа;

День молодежи – 21 августа;

Памятный день Зеленого марша – 6 ноября;

День независимости – 18 ноября.

Помимо национальных праздников в Марокко религиозные праздники

Мусульманский Новый год;

День рождения пророка Мохаммеда;

Окончание месяца, когда мусульмане переставали принимать в пищу определенные продукты, выпивать, курить и вести интимную жизнь;

Праздник Курбан - Байрам.

Интересным фактом празднования определенных дней в Марокко является то, что все жители с нетерпением ждут праздника и отмечают его с каждым разом всё ярче и лучше. Они ставят на стол только самые лучшие угощения, и не имеют права отказать войти в дом не приглашенным гостям. В праздники рады любому человеку, пришедшему в дом к марокканцу.

Традиционная кухня

Марокканский стол с национальной едой

Блюда, которые являются частыми на столах марокканцев, имеют необычное приготовление и такую же необычную подачу. Для туристов вкус блюд не похож на что-либо сравнимое с чем-то, и названия супов (именно они являются главной едой жителей Марокко) звучат особенно.

Традиционная кухня марокканцев

Первым блюдом является суп Чорба. Под этим изысканным названием скрывается куриный бульон, приготовленный с добавлением трав. Следующий суп готовится из баранины и называется Харира. В его состав также входят бобы и большое обилие приправы. Именно её вкусовые особенности дают блюду яркий и насыщенный вкус. Третьим по популярности блюдом в Марокко является рыбный суп, в который также по вкусу добавляют зелень и гвоздику. Завершает список блюд, которые чаще всего готовят в Марокко – это суп Ебаба. Своё название он получил из-за своего удивительного вкуса для европейцев. Экзотика для туриста заключается в том, что блюдо приготовлено из хлеба, и местные жители советую попробовать его хоть раз, особенно туристу.

Кус-Кус, куда без этого блюда

На второе блюдо марокканцы любят принимать в пищу шашлык, баранину и мясо ягненка. Именно мясо является главным компонентом на столе жителей данного государства. Курицу они готовят на пару, добавляя зелень и специи по вкусу. Салаты, овощи и фрукты также в почете, не только в праздники, но и в обычные дни.

В завершении трапезы жители и туристы Марокко предпочитают съесть легкие закуски, выпить чаю и отведать сладких угощений. К сладостям относятся такие виды еды, как бастия (блины с ароматами трав), ргаиф (также блины, но с начинкой), бриуате (пирожки с мясной начинкой), брики (блинчики с отварным яйцом), бешкито (хрустящее печенье) и авзет (булочки, фаршированные мясом и специями). Именно эти наименования блюд часто используются в меню марокканцев.

Лучше всего пробовать вышеуказанные блюда в кафе и ресторанах, но также, если Вам выпала уникальная возможность познакомиться с местными жителями, и Вы были приглашены на ужин, то не смейте отказываться! Это отличный шанс не только попробовать традиционные блюда марокканской кухни, но и пообщаться с народом и ближе узнать об их культуре.

Марокканские специи на рынках Маракеша

Стоимость на продукты и на блюда в кафе отличаются, так как, закупив всё необходимое в магазине самостоятельно, можно хорошо сэкономить. Но приготовить самому блюда не получится, нужны профессионалы кулинарного дела, которые точно знают, как приготовить то или иное блюдо.

Интересным фактом в приготовлении традиционных блюд является наличие пастилы на столе хозяев дома. Если Вы пришли в гости к марокканцу и увидели пастилу, то знайте, что это особый знак уважения к гостю, и Вы является почетным человеком вечера. Именно это блюдо выставляется в знак особого внимания и признательности.

Где лучше размещаться

Марокканский отель с шикарными бассейнами

Размещение в Марокко подразумевает под собой жизнь в отелях, хостелах и виллах (это более относится к пляжному отдыху). Лучшее и предпочтительнее для себя выбирает каждый турист сам, но необходимо учитывать несколько важных факторов. Во-первых, месторасположение жилья. Быстро и комфортабельно добиться до всех планируемых точек, наличие магазинов и рынков, а также достопримечательностей. Во-вторых, вид из окна. Конечно, это бывает вид на глухую стену, но гораздо приятнее, когда из окна виден океан, либо город. В-третьих, популярность набирают апартаменты, которые сдают местные жители. С ними можно договориться на меньшую стоимость, либо сторговаться до оптимальной цены.

Как добраться до Марокко

Marracech Menara – Аэропорт Маракеша Менара

Главным фактором посещения государства является то, что виза для въезда в страну не нужна. Поэтому затраты на этот документ не потребуются, и основные расходы лягут на перелет.

Аэропорт Al-Massira (Аль-Массира)

До Марокко прямым рейсом из России (крупные города) летают самолеты. Билеты можно купить на любом сайте продаж авиабилетов, их цены в среднем варьируются от 10 тысяч до 25 тысяч рублей на одного человека (в одну сторону). Основной способ, как добраться до Марокко – это вылететь из Москвы, поэтому цена будет именно такой, как указано выше в тексте. Время перелета из разных городов занимает по-разному. Возьмем перелет из Москвы (столица России) в Рабат (столица Марокко) – примерное время перелета 22 часа. Из Санкт – Петербурга время перелета займет 1 день и 13 часов. Из Казани в Рабат можно добраться за 1 день и 20 часов. Из Екатеринбурга дорога займет 1 день и 5 часов. Из Владивостока перелет до Рабата составит 2 дня и 40 минут (но вот только стоимость довольно высока – порядка 88 тысяч рублей).

В пункте назначения основным видом транспорта являются автобусы, курирующие как внутри городов, так и выезжающие на трассы. Они не только довозят туристов в другие города, но и проезжают основные достопримечательности страны. Маршрут автобусов составлен так, чтобы турист смог увидеть всю красоту государства, и прибыть в оптимальное место, чтобы удобнее добраться до места жительства.

Сувениры, что привезти из страны

Сувениры с рынков Марракеша, Марокко

Рынок Маракеша

Главным сувениром посещения данной страны является национальная одежда. Костюмы, платки и головные уборы – все эти атрибуты будут отличным напоминанием о посещении Марокко. Также большим спросом их Марокко пользуется косметика. Её качество и натуральный состав имеют положительные свойства для тела и волос, что многие девушки и женщины везут из Марокко именно этот предмет. В гостинцах не обходится и без сладостей – марокканские печенья стали популярным запросом привоза с этой страны. Из еды туристы любят привозить специи, чтобы у себя на родине добавлять их в различные блюда. Ковры и украшения – вот чем ещё могут порадовать себя туристы перед отъездом из страны.

Помимо разрешенных товаров, из Марокко также нельзя вывозить некоторые предметы. К ним относятся: предметы истории, если на него отсутствует разрешение и национальную валюту Марокко. Именно эти 2 вещи строго запрещены для вывоза из страны.

Видео о шопинге в Марракеше от Орла и Решки

Заключение

Посетив Марокко, можно остаться под морем впечатлений от яркого и незабываемого отдыха. Но, как и в любом отдыхе, времяпровождение в данном государстве имеет ряд своих плюсов и минусов.

Плюсы:

Возможность бюджетного, яркого и запоминающегося отдыха;

Знакомство с новой культурой и старыми обычаями;

Красивая и редкая архитектура;

Благоприятный климат;

Национальные блюда.

Минусы:

Уличные фотографы с животными очень настойчивы, могут резко положить вам на плечо змею или обезьянку, а после требовать оплату за сделанные или не сделанные фото;

Довольно строгие законы и порядки, которые нужно соблюдать в их полном объеме.

Постоянное нахождение в каменных стенах достопримечательностей могут негативно сказаться на впечатлениях, ведь всё приедается, поэтому лучше чередовать с пляжным отдыхом, походами в горы, в пустыню, и другими видами отдыха.

Для каждого туриста могут быть свои минусы, свои плюсы нахождения в той, или иной стране, но, тем не менее, Вы останетесь под неизгладимым впечатлением после посещения Марокко. Обилие вариантов отдыха, разнообразие улиц городов и видов отдыха могут сделать посещение в данную страну особенным и запоминающимся зрелищем. Эту страну стоит посетить тем, кто давно мечтал попробовать много разных блюд, сходить на SPA – процедуры, позагорать и покупаться в океане. Всё это возможно, приехав в Марокко.

Особой уникальной возможностью станет то, что есть шанс углубиться в культуру марокканцев и познать все тонкости их религии и обычаев. Обязательно берите билет в эту страну, летите, проводите там время с большим удовольствием, запасайтесь впечатлениями и эмоциями.

Но только запомните – проводя последний вечер на берегу океана, не забудьте кинуть монетку, чтобы вернуться в Марокко снова!