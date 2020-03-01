Мария проводит ещё 2 экскурсии

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Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде — любовь к палитре вкусов Марокко

Мария
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Мария – ваш гид
Погружение в культуру еды — новый этап отношений с городом.

В уютном кулинарном ателье вместе с хозяйкой вы откроете для себя оттенки запахов и вкусов Востока, приготовите горячее блюдо и закуску к нему, а между делом выпьете мятного чаю со сладостями и послушаете, как марокканцы относятся к еде.

Это будет душевно, вкусно и по-настоящему аутентично!
60 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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Искусно приготовить и вкусно поесть!
Искусно приготовить и вкусно поесть!

Что вас ожидает

Аппетитные истории
В ателье в традиционном стиле вас встретит радушная хозяйка. Следующие пару часов вы будете вовлечены в процесс приготовления блюд марокканской кухни, а я параллельно буду рассказывать вам об отношении местных к еде, об их вкусовых привычках, о месте специй в культуре страны и других любопытных фактах.

Марокканский обед своими руками
Фартук и фески, арабская красная шапка, превратят вас из любопытного гостя в настоящего повара. В полном обмундировании вы приступите к кулинарному искусству: в меню 2 блюда — таджин и стартер. Местная кухарка покажет «как правильно», чтобы у вас всё получилось с первого раза. А как только запахи заставят ваши слюнные железы активно работать, мы сядем за накрытый стол и начнём пробовать результат ваших стараний. Кстати, между блюдами у вас будет чайная пауза со сладостями, чтобы дожить до основных кушаний.

Вот примерные виды стартеров (вы выберете один, чтобы приготовить):

  • икра из баклажанов со специями и тушёными томатами — «залюк»
  • запечённые болгарские перцы с чесноком «фифля мшуия»
  • тёртые томаты с зеленью и перцем и специями «тактука»
  • паста из чёрных маслин со специями и чесноком «тапенад»

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Мастер-класс возможно провести минимум от 2-х участников
  • Я встречу вас в месте проживания и довезу до ателье в центре города Касабланка
Искусно приготовить и вкусно поесть!
Искусно приготовить и вкусно поесть!
Искусно приготовить и вкусно поесть!
Искусно приготовить и вкусно поесть!
Искусно приготовить и вкусно поесть!
Искусно приготовить и вкусно поесть!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Я живу в Марокко вот уже 17 лет. Каждый раз, отправляясь в путешествие по нашему королевству, я открываю что-то новое — так удивительно, ведь площадь на самом деле небольшая, а регионы так отличаются друг от друга и архитектурой, и традициями, и национальной одеждой, и, конечно же, пейзажами: Средиземноморье отличается от Атлантики, горы Атласа — от пустыни. Я обожаю дизайн, архитектуру и истории разных мест, а еще путешествия и приключения.
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Мария проводит ещё 2 экскурсии

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