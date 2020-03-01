Мария проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Аппетитные истории

В ателье в традиционном стиле вас встретит радушная хозяйка. Следующие пару часов вы будете вовлечены в процесс приготовления блюд марокканской кухни, а я параллельно буду рассказывать вам об отношении местных к еде, об их вкусовых привычках, о месте специй в культуре страны и других любопытных фактах.

Марокканский обед своими руками

Фартук и фески, арабская красная шапка, превратят вас из любопытного гостя в настоящего повара. В полном обмундировании вы приступите к кулинарному искусству: в меню 2 блюда — таджин и стартер. Местная кухарка покажет «как правильно», чтобы у вас всё получилось с первого раза. А как только запахи заставят ваши слюнные железы активно работать, мы сядем за накрытый стол и начнём пробовать результат ваших стараний. Кстати, между блюдами у вас будет чайная пауза со сладостями, чтобы дожить до основных кушаний.

Вот примерные виды стартеров (вы выберете один, чтобы приготовить):