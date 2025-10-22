читать дальше в интересных местах. Посмотрели архитектуру старого французского квартала, историческое сердце Касабланки и старый город.

А попутно очень вкусно пообедали, выпили свежий сок, чай с миндальным печеньем

Узнала много о жизни марокканцев, моменты, которые никогда не узнаешь, если будешь гулять самостоятельно.

Мне очень понравилось!

Обязательно возьму и другую экскурсию с этой командой

Для меня это был первый опыт гастрономической экскурсии и он оказался превосходным! Я никогда не думала, что сплетение исторических и кухонных традиций может быть таким гармоничным.Прогулка была неспешной, с остановками