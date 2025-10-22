Мои заказы

История и вкусы Касабланки

Гастрономическая прогулка по аутентичным районам города
Пряный тажин, нежный кускус, хрустящая пастия и восточные сладости с мятным чаем — мы приглашаем вас прогуляться по старому центру, рынкам и жилым кварталам Касабланки.

Познакомиться с прошлым города и попробовать блюда локальной кухни — в ресторанах, где готовят для своих. Эта экскурсия подарит возможность увидеть Марокко глазами местных жителей.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

  • Вы прогуляетесь у мечети Хассана II — она стала символом Касабланки и одним из главных духовных центров Марокко.
  • Пройдёте по атмосферным колониальным улочкам.
  • Заглянете на оживлённые площади и рынки.
  • Полюбуетесь старым центром — той её частью, которую редко показывают туристам.

Дегустации

  • Вы посетите как минимум три заведения, где традиционно обедают местные.
  • Попробуете блюда марокканской кухни: тажин, кускус, пастию и сладости, без которых не обходится ни одна свадьба.
  • Узнаете, в какой последовательности подают угощения за традиционным марокканским столом.
  • Понаблюдаете за повседневной жизнью города за чашечкой чая.

Организационные детали

  • Чай с традиционными марокканскими сладостями входит в стоимость, прочие угощения (по желанию) оплачиваются дополнительно — в общей сложности — €30+ на чел.
  • Рекомендуемый возраст 12+.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около «Твин-центра»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сара
Сара — ваша команда гидов в Касабланке
Провели экскурсии для 82 туристов
Во мне органично сплетаются русские и марокканские корни. Я работаю с дружной командой профессиональных русскоговорящих гидов. Мы проводим экскурсии так, чтобы гости могли почувствовать настоящий ритм Касабланки, её традиции и уникальную атмосферу. Мы не просто показываем достопримечательности, но и по пути пробуем мятный чай, знакомимся с искусством хны и делимся историями, которые передаются из поколения в поколение.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анна
22 окт 2025
Спасибо Саре и Вере за проведенную экскурсию!! Нам показали красивые места и улицы Касабланки!!! Очень много рассказали про местную еду и попробовали все самое вкусное 🙏
В
Вероника
20 сен 2025
Для меня это был первый опыт гастрономической экскурсии и он оказался превосходным! Я никогда не думала, что сплетение исторических и кухонных традиций может быть таким гармоничным.
Прогулка была неспешной, с остановками
в интересных местах. Посмотрели архитектуру старого французского квартала, историческое сердце Касабланки и старый город.
А попутно очень вкусно пообедали, выпили свежий сок, чай с миндальным печеньем
Узнала много о жизни марокканцев, моменты, которые никогда не узнаешь, если будешь гулять самостоятельно.
Мне очень понравилось!
Обязательно возьму и другую экскурсию с этой командой

