Гастрономические экскурсии Касабланки

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Касабланке на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Касабланка: перекрёсток времён
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
«Отправимся на Центральный продуктовый рынок, где каждый прилавок в красках, ароматах и вкусах расскажет вам о марокканской гастрономии и кулинарных традициях»
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
275 за всё до 2 чел.
Секретная устричная ферма под Касабланкой
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
«После моря, проголодавшись, мы поедем с вами в рай для гурманов — секретную устричную ферму, которую знают только местные»
25 июня в 15:00
5 июля в 09:00
100 за человека
Искусно приготовить и вкусно поесть
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Искусно приготовить и вкусно поесть
Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде - любовь к палитре вкусов Марокко
«Погружение в культуру еды — новый этап отношений с городом»
25 июня в 15:00
5 июля в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    21 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Все было отлично. Гид поразил своей информативностью, отлично составленный маршрут, колоритный город и вкусная местная кухня удивила. Обязательно рекомендую этого гида.
  • В
    Вадим
    17 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Это действительно авторская программа. ГИД - Молодец!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Касабланка: перекрёсток времён
    Очень интересная экскурсия и очень увлеченный гид, всё очень понравилось
  • И
    Ирина
    1 декабря 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
    Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное местоОчень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место
  • С
    Светлана
    20 февраля 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.
  • А
    Анастасия
    17 января 2023
    Секретная устричная ферма под Касабланкой
    Мы остались в восторге! Очень благодарны Марии за экскурсию на ферму, и за спонтанное изменение сценария нашей поездки. Кроме экскурсии
    читать дальше

    на ферму и дегустации устриц мы заехали на местный рынок морепродуктов, где нам их сразу приготовили и организовали пикник у залива. А пока готовили морепродукты, мы успели прокатиться на квадроциклах вдоль берега Атлантики. Мария очень располагает, владеет очень большим объемом знаний и информации о Марокко. В следующую поездку обязательно встретимся еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касабланке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Касабланка: перекрёсток времён
  2. Секретная устричная ферма под Касабланкой
  3. Искусно приготовить и вкусно поесть
Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июне 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 275. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Касабланки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам