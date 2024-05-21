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на ферму и дегустации устриц мы заехали на местный рынок морепродуктов, где нам их сразу приготовили и организовали пикник у залива. А пока готовили морепродукты, мы успели прокатиться на квадроциклах вдоль берега Атлантики. Мария очень располагает, владеет очень большим объемом знаний и информации о Марокко. В следующую поездку обязательно встретимся еще раз!