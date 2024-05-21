1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Касабланка: перекрёсток времён
Историческое и гастрономическое путешествие по медине и современному городу
Начало: У железнодорожного вокзала Casa-Port
«Отправимся на Центральный продуктовый рынок, где каждый прилавок в красках, ароматах и вкусах расскажет вам о марокканской гастрономии и кулинарных традициях»
11 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€275 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Секретная устричная ферма под Касабланкой
Отвлечься от многолюдного городского порта и провести время в живописной Уалидии
«После моря, проголодавшись, мы поедем с вами в рай для гурманов — секретную устричную ферму, которую знают только местные»
25 июня в 15:00
5 июля в 09:00
€100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Искусно приготовить и вкусно поесть
Мастер-класс по таджину и закускам, пряный чай, разговоры о еде - любовь к палитре вкусов Марокко
«Погружение в культуру еды — новый этап отношений с городом»
25 июня в 15:00
5 июля в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл21 мая 2024Все было отлично. Гид поразил своей информативностью, отлично составленный маршрут, колоритный город и вкусная местная кухня удивила. Обязательно рекомендую этого гида.
- ВВадим17 мая 2024Это действительно авторская программа. ГИД - Молодец!
- ООльга13 мая 2024Очень интересная экскурсия и очень увлеченный гид, всё очень понравилось
- ИИрина1 декабря 2023Очень интересное мини путешествие в необычное, вкусное место.
- ССветлана20 февраля 2023Великолепная поездка к океану, гастрономические изыски из даров моря. Веселая и очень интересная Мария. Огромное спасибо за этот день.
- ААнастасия17 января 2023Мы остались в восторге! Очень благодарны Марии за экскурсию на ферму, и за спонтанное изменение сценария нашей поездки. Кроме экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Касабланке в июне 2024
Сейчас в Касабланке в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 275. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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