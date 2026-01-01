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Классика яркого Марокко + пляжный отдых (доп. оплата)

Даты тура и его продолжительность можно корректировать под туриста
Классика яркого Марокко + пляжный отдых (доп. оплата)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Классика яркого Марокко + пляжный отдых (доп. оплата)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Классика яркого Марокко + пляжный отдых (доп. оплата)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

!Даты тура и его продолжительность можно корректировать под туриста. Только ваша компания и в нужные вам даты!
Индивидуальный тур без группы туристов. Старейшая монархия мусульманского мира. История здесь на каждом шагу: в поражающей воображение архитектуре имперских городов и возвышающихся среди пустыни крепостей — касб, в разбросанных по склонам гор древних захоронениях. Марокко — одна из самых контрастных стран. Здесь золотистые песчаные барханы сочетаются с заснеженными горами, лазурное море — с чистыми песчаными пляжами, прохладные цитрусовые рощи — с пыльными и многолюдными городами.

В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.

Программа тура по дням

1 день

Начало, прибытие в Касабланку

Программа начинается в аэропорту Касабланка.

Трансфер в отель, отдых.

Начало экскурсии по городу. Вы посетите квартал Habous, где сможете насладиться атмосферой местных рынков и магазинов, а также увидеть мечеть Хасана Ii — самую большую на Африканском континенте. На набережной La Corniche вы сможете насладиться прекрасным видом на океан.

Ночь в Касабланке.

Начало, прибытие в КасабланкуНачало, прибытие в КасабланкуНачало, прибытие в Касабланку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Столица Рабат и Шефшауен

Переезд в Шефшауен, по дороге посещение Рабат.

Рабат — это административная столица Марокко. Здесь вы увидите королевский дворец, мавзолей освободителя Марокко Мухаммеда V, Башню Хасана — ровесницу знаменитой севильской Гиральды, а также Касбу Удайа — крепость, которая была построена в 12 веке.

Ночлег в Шефшауен.

Столица Рабат и ШефшауенСтолица Рабат и ШефшауенСтолица Рабат и Шефшауен
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Синий Шевшауен и религиозный Фес

Экскурсия по Шевшауен — город, расположенный между двумя горами. Этот город известен своей уникальной архитектурой и тем, что подавляющее большинство стен зданий в нём окрашены в различные оттенки синего и голубого. Вы сможете насладиться прогулкой по узким улочкам, наслаждаясь красивыми видами и уникальной атмосферой этого города.

Люди со всего мира приезжают в Шефшауен, чтобы сделать фотографии на фоне синих домов, тротуаров и дверей. Евреи, которые построили город, выбрали для него цвет неба, чтобы быть ближе к богу. До начала 20 века в Шефшауэн не пускали иноверцев. Город открыли для всех, когда Марокко получило независимость.

Далее, переезд в Фес — в культурную и религиозную столицу Королевства. Вы окунетесь в волшебную атмосферу средневекового восточного города, прогуляетесь по кривым и узким улочкам древней Медины и познакомитесь с многочисленными памятниками истории и архитектуры, которыми украсили бывшую столицу Королевства султаны из династий Меринидов и Алауитов. Большинство этих памятников являются прекрасными образцами испано-мавританского архитектурного стиля. Вы посетите мечеть Бу Инанья, увидете медресе (мусульманские университеты), площадь и фонтан Нежарин. Вы также попадете в ремесленные кварталы, где мастера кожевенного и гончарного дела работают по технологии своих дедов и прадедов, чьи секреты бережно передаются из поколения в поколение.

Фес — это город, который не оставит вас равнодушным. Вы почувствуете себя частью его богатой истории и культуры.

Ночлег в Фесе.

Синий Шевшауен и религиозный ФесСиний Шевшауен и религиозный ФесСиний Шевшауен и религиозный Фес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Пустыня Сахара

После завтрака отправление в Сахару, в поселение Мерзуга через горы Среднего Атласа. По дороге осматриваем город Ифран - Швейцарская деревня.
Следующей остановкой станет кедровый лес в городке Азру. Он славится большим количеством обезьян, которые в нем живут.
По дороге увидим Оазиз Зиз - самый большой оазис в мире.

Прибытие в Сахару, размещение в лагере, катание на верблюдах по барханам (доп оплата), смотрим закат.

Ночлег в отеле, в пустыне.

Пустыня СахараПустыня СахараПустыня Сахара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Ущелье Тутдра и Уарзазат

Переезд до оазиса Скура в окрестностях Уарзазат, через долину реки Дадес и городок Келаат-Мгуна. Здесь возделывают плодородные земли долины и выращивают на них сельскохозяйственные культуры и дамасские розы. Эль-Келаа-де-Мгуну тоже защищает касба, построенная по приказу эль-Глауи.

Экскурсия в Уарзазате - марокканский Голливуд. Посещение киностудии Атлас, которая является одной из крупнейших по площади в мире.

Ночлег в Уарзазат.

Ущелье Тутдра и УарзазатУщелье Тутдра и УарзазатУщелье Тутдра и Уарзазат
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Касба Айт-Бен-Хадду и Марракеш

Переезд до Марракеш, с посещением Касба Айт-Бен-Хадду (памятник Юнеско).

Это потрясающий образец архитектуры Южного Марокко. Здесь здания на холме окружены высокими городскими стенами. Красные башни, сложенные из смеси соломы с землей, напоминают слегка осыпавшийся замок из песка. Окружающие эту местность миндальные деревья придают ей оттенок великолепия, а неподалеку раскинулась прекрасная долина реки.

Далее переезд в Марракеш через самый высокий в Атласских горах перевал Тизи-н-Тишка на высоте 2260 м.

Прибытие в Марракеш, знакомство с городом: мечеть Кутубия, гробницы династии Саадидов, дворец красавицы Бахии, еврейский квартал. Мы посетим самый красочный рынок Марокко и знаменитую площадь Jemaa El Fna.

Ночлег в Марракеше.

Касба Айт-Бен-Хадду и МарракешКасба Айт-Бен-Хадду и МарракешКасба Айт-Бен-Хадду и Марракеш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Марракеш, переезд в Касабланку

Сегодня мы продолжим знакомство с Марракешем. Посетим павильон Манара, окруженный оливковыми плантациями, прекрасный образец дворцовой архитектуры — дворец Паша, Сады Мажореля.

Далее побываем в музее Ив Сен-Лорана, который посвящен жизни и творчеству знаменитого французского модельера. Музей расположен в здании, которое было спроектировано архитектором Жаком Мажорелом и является настоящим произведением искусства. В музее выставлены более 5000 нарядов, аксессуаров, фотографий и других предметов, связанных с творчеством Ива Сен-Лорана.

Переезд в аэропорт Касабланки, для дальнейшего международного авиаперелета.

Или Дополнительные 2 ночи пребывания на побережье Касабланки, отель 4 на пляже.

Для тех, у кого есть еще немного времени на отдых, предлагаем задержаться в чудесной стране для отдыха на побережье.

Марракеш, переезд в КасабланкуМарракеш, переезд в Касабланку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Свободный день

Свободный день

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4 с завтраками на всем протяжении тура
  • Индивидуальные трансферы из и в аэропорт
  • 7 дней индивидуальных экскурсий с гидом-водителем по программе
  • Международный страховой полис, покрытие covid-19
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты
  • Питание, не входящее в программу
  • Входные билеты на достопримечательности по программе 120 Евро на чел
  • Городской и курортный налог Марокко 30 Евро на чел
Пожелания к путешественнику

Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает.

Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.

На связи ваш личный тревел-агент 24/7.

Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Личный Тревл-эксперт, со статусом юридического лица - гарантия качественной услуги за разумный бюджет. Я разрабатываю, конструирую и организую путешествие под разных туристов: от семейной пары до организованной группы с определёнными целями.
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Конструирую не стандартно, показывая максимум интересного при минимальной цене. Я продаю как готовые туры, так разрабатываю и организовываю путешествие по вашему желанию, бюджету, сроку. Я конструирую его для вас больше из за увлечений к путешествиям и желанием показать максимум интересного при минимальной стоимости. Опыт создания авторских маршрутов более 10 лет.

Тур входит в следующие категории Касабланки

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