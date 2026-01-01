Описание тура
!Даты тура и его продолжительность можно корректировать под туриста. Только ваша компания и в нужные вам даты!
Индивидуальный тур без группы туристов. Старейшая монархия мусульманского мира. История здесь на каждом шагу: в поражающей воображение архитектуре имперских городов и возвышающихся среди пустыни крепостей — касб, в разбросанных по склонам гор древних захоронениях. Марокко — одна из самых контрастных стран. Здесь золотистые песчаные барханы сочетаются с заснеженными горами, лазурное море — с чистыми песчаными пляжами, прохладные цитрусовые рощи — с пыльными и многолюдными городами.
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Начало, прибытие в Касабланку
Программа начинается в аэропорту Касабланка.
Трансфер в отель, отдых.
Начало экскурсии по городу. Вы посетите квартал Habous, где сможете насладиться атмосферой местных рынков и магазинов, а также увидеть мечеть Хасана Ii — самую большую на Африканском континенте. На набережной La Corniche вы сможете насладиться прекрасным видом на океан.
Ночь в Касабланке.
Столица Рабат и Шефшауен
Переезд в Шефшауен, по дороге посещение Рабат.
Рабат — это административная столица Марокко. Здесь вы увидите королевский дворец, мавзолей освободителя Марокко Мухаммеда V, Башню Хасана — ровесницу знаменитой севильской Гиральды, а также Касбу Удайа — крепость, которая была построена в 12 веке.
Ночлег в Шефшауен.
Синий Шевшауен и религиозный Фес
Экскурсия по Шевшауен — город, расположенный между двумя горами. Этот город известен своей уникальной архитектурой и тем, что подавляющее большинство стен зданий в нём окрашены в различные оттенки синего и голубого. Вы сможете насладиться прогулкой по узким улочкам, наслаждаясь красивыми видами и уникальной атмосферой этого города.
Люди со всего мира приезжают в Шефшауен, чтобы сделать фотографии на фоне синих домов, тротуаров и дверей. Евреи, которые построили город, выбрали для него цвет неба, чтобы быть ближе к богу. До начала 20 века в Шефшауэн не пускали иноверцев. Город открыли для всех, когда Марокко получило независимость.
Далее, переезд в Фес — в культурную и религиозную столицу Королевства. Вы окунетесь в волшебную атмосферу средневекового восточного города, прогуляетесь по кривым и узким улочкам древней Медины и познакомитесь с многочисленными памятниками истории и архитектуры, которыми украсили бывшую столицу Королевства султаны из династий Меринидов и Алауитов. Большинство этих памятников являются прекрасными образцами испано-мавританского архитектурного стиля. Вы посетите мечеть Бу Инанья, увидете медресе (мусульманские университеты), площадь и фонтан Нежарин. Вы также попадете в ремесленные кварталы, где мастера кожевенного и гончарного дела работают по технологии своих дедов и прадедов, чьи секреты бережно передаются из поколения в поколение.
Фес — это город, который не оставит вас равнодушным. Вы почувствуете себя частью его богатой истории и культуры.
Ночлег в Фесе.
Пустыня Сахара
После завтрака отправление в Сахару, в поселение Мерзуга через горы Среднего Атласа. По дороге осматриваем город Ифран - Швейцарская деревня.
Следующей остановкой станет кедровый лес в городке Азру. Он славится большим количеством обезьян, которые в нем живут.
По дороге увидим Оазиз Зиз - самый большой оазис в мире.
Прибытие в Сахару, размещение в лагере, катание на верблюдах по барханам (доп оплата), смотрим закат.
Ночлег в отеле, в пустыне.
Ущелье Тутдра и Уарзазат
Переезд до оазиса Скура в окрестностях Уарзазат, через долину реки Дадес и городок Келаат-Мгуна. Здесь возделывают плодородные земли долины и выращивают на них сельскохозяйственные культуры и дамасские розы. Эль-Келаа-де-Мгуну тоже защищает касба, построенная по приказу эль-Глауи.
Экскурсия в Уарзазате - марокканский Голливуд. Посещение киностудии Атлас, которая является одной из крупнейших по площади в мире.
Ночлег в Уарзазат.
Касба Айт-Бен-Хадду и Марракеш
Переезд до Марракеш, с посещением Касба Айт-Бен-Хадду (памятник Юнеско).
Это потрясающий образец архитектуры Южного Марокко. Здесь здания на холме окружены высокими городскими стенами. Красные башни, сложенные из смеси соломы с землей, напоминают слегка осыпавшийся замок из песка. Окружающие эту местность миндальные деревья придают ей оттенок великолепия, а неподалеку раскинулась прекрасная долина реки.
Далее переезд в Марракеш через самый высокий в Атласских горах перевал Тизи-н-Тишка на высоте 2260 м.
Прибытие в Марракеш, знакомство с городом: мечеть Кутубия, гробницы династии Саадидов, дворец красавицы Бахии, еврейский квартал. Мы посетим самый красочный рынок Марокко и знаменитую площадь Jemaa El Fna.
Ночлег в Марракеше.
Марракеш, переезд в Касабланку
Сегодня мы продолжим знакомство с Марракешем. Посетим павильон Манара, окруженный оливковыми плантациями, прекрасный образец дворцовой архитектуры — дворец Паша, Сады Мажореля.
Далее побываем в музее Ив Сен-Лорана, который посвящен жизни и творчеству знаменитого французского модельера. Музей расположен в здании, которое было спроектировано архитектором Жаком Мажорелом и является настоящим произведением искусства. В музее выставлены более 5000 нарядов, аксессуаров, фотографий и других предметов, связанных с творчеством Ива Сен-Лорана.
Переезд в аэропорт Касабланки, для дальнейшего международного авиаперелета.
Или Дополнительные 2 ночи пребывания на побережье Касабланки, отель 4 на пляже.
Для тех, у кого есть еще немного времени на отдых, предлагаем задержаться в чудесной стране для отдыха на побережье.
Свободный день
Свободный день
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4 с завтраками на всем протяжении тура
- Индивидуальные трансферы из и в аэропорт
- 7 дней индивидуальных экскурсий с гидом-водителем по программе
- Международный страховой полис, покрытие covid-19
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты
- Питание, не входящее в программу
- Входные билеты на достопримечательности по программе 120 Евро на чел
- Городской и курортный налог Марокко 30 Евро на чел
Пожелания к путешественнику
Важно! Участие гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
На связи ваш личный тревел-агент 24/7.