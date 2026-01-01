3 день

Синий Шевшауен и религиозный Фес

Экскурсия по Шевшауен — город, расположенный между двумя горами. Этот город известен своей уникальной архитектурой и тем, что подавляющее большинство стен зданий в нём окрашены в различные оттенки синего и голубого. Вы сможете насладиться прогулкой по узким улочкам, наслаждаясь красивыми видами и уникальной атмосферой этого города.

Люди со всего мира приезжают в Шефшауен, чтобы сделать фотографии на фоне синих домов, тротуаров и дверей. Евреи, которые построили город, выбрали для него цвет неба, чтобы быть ближе к богу. До начала 20 века в Шефшауэн не пускали иноверцев. Город открыли для всех, когда Марокко получило независимость.

Далее, переезд в Фес — в культурную и религиозную столицу Королевства. Вы окунетесь в волшебную атмосферу средневекового восточного города, прогуляетесь по кривым и узким улочкам древней Медины и познакомитесь с многочисленными памятниками истории и архитектуры, которыми украсили бывшую столицу Королевства султаны из династий Меринидов и Алауитов. Большинство этих памятников являются прекрасными образцами испано-мавританского архитектурного стиля. Вы посетите мечеть Бу Инанья, увидете медресе (мусульманские университеты), площадь и фонтан Нежарин. Вы также попадете в ремесленные кварталы, где мастера кожевенного и гончарного дела работают по технологии своих дедов и прадедов, чьи секреты бережно передаются из поколения в поколение.

Фес — это город, который не оставит вас равнодушным. Вы почувствуете себя частью его богатой истории и культуры.

Ночлег в Фесе.

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