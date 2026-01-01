Несказочное Королевство: к настоящим пескам, древностям и океану
Побывать в столице и ещё 7 городах, провести ночь в пустыне и увидеть знаменитые красильни Феса
Начало: Касабланка, аэропорт, до 12:00
27 мар в 12:00
16 окт в 12:00
€1650 за человека
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
10 мар в 08:00
24 мар в 08:00
165 000 ₽ за человека
Большое марокканское приключение: восхождение, ночь в пустыне и путешествие по городам
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинском шатре и отдохнуть на берегу Атлантики
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
6 апр в 12:00
5 окт в 12:00
€1590 за человека
