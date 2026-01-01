Описание тура
Организационные детали
Программа индивидуальная только для вас и вашей компании. Возможны изменения по вашим пожеланиям.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство с Касабланкой, переезд в Танжер
Встретимся и начнём обзорное знакомство с городом. Увидим грандиозную мечеть Хасана II на берегу Атлантического океана — одну из крупнейших в мире, в облике которой современные инженерные решения гармонично соединяются с исламскими традициями. Прогуляемся по живописным набережным и заглянем на оживлённые рынки.
Затем переедем в Танжер. Размещение в отеле, отдых.
Знакомство с Танжером, переезд в Шефшауэн
Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Танжеру. Начнём с исторического центра — старой медины и крепости Касба. Узкие улочки, белоснежные дома и колоритные базары перенесут нас в прошлые эпохи, а панорамы Гибралтарского пролива подарят незабываемые виды.
Далее направимся к мысу Спартель, где воды Атлантического океана встречаются со Средиземным морем. Посетим пещеры Геркулеса, окутанные древними мифами. Прогуляемся по современной набережной, отражающей космополитичный характер этого необычного города.
После переедем в Шефшауэн и разместимся в отеле или риаде.
Прогулка по Шефшауэну, переезд в Фес
Позавтракав, погуляем по Шефшауэну — знаменитому голубому городу. Пройдёмся по улочкам, чьи дома, лестницы и даже фонари окрашены в различные оттенки голубого. Посетим старинную касбу, окружённую лавками ремесленников, где представлены изделия из керамики, текстиля и дерева.
Затем окажемся в районе Аута-Хаммам и выйдем на площадь Ута-эль-Хаммам с историческими постройками и кафе, в которых сможем отдохнуть за чашкой марокканского чая.
После отправимся в Фес.
Достопримечательности Феса и Волюбилиса
Сегодня исследуем Фес — культурную и духовную столицу Марокко. Начнём в старой медине Фес-эль-Бали: пройдём по извилистым улицам, наполненным ароматами специй, звуками ремесленных мастерских и яркими витринами. Увидим университет Аль-Карауин, который считается старейшим действующим университетом мира, а также прилегающую мечеть. Осмотрим медресе Бу Инания — выдающийся пример марокканской архитектуры с изысканной мозаикой, резьбой по дереву и декоративными элементами.
Посетим кожевенные мастерские Чуара, где изделия создаются по древним технологиям: увидим процесс выделки кожи. Прогуляемся к воротам Баб Бужелуд и королевскому дворцу Дар эль-Махзен, чьи золотые двери и сады символизируют мощь государства.
На закате отправимся в Волюбилис — древнеримский город, основанный в 3 веке до н. э., важный центр Римской империи в Северной Африке и объект ЮНЕСКО. Здесь увидим триумфальную арку Каракаллы, колоннады, храмы, форум и мозаики, сохранившиеся почти в идеальном состоянии и изображающие сцены мифологии и повседневной жизни. После вернёмся в Фес.
Мекнес, прибытие в Рабат
В этот день направимся в столицу Марокко — Рабат. По дороге посетим Мекнес — один из четырёх имперских городов страны. Основанный в 11 веке, он достиг расцвета при султане Мулай Исмаиле, который сделал его столицей в 17 столетии. Осмотрим массивные стены, дворцы и старинные кварталы, отражающие величие прошлого.
По прибытии в Рабат разместимся в отеле.
Экскурсия по Рабату, переезд в Марракеш
Позавтракав, отправимся исследовать Рабат, в котором сочетаются древность, колониальное наследие и современные архитектурные решения. Посетим крепость Касба Удайя на берегу Атлантики, с террасы нам откроется вид на реку Бу-Регрег и океан.
Осмотрим мавзолей Мухаммеда V, выполненный в арабо-мавританском стиле, где покоятся король Мухаммед V и его сын Хасан II. Полюбуемся мозаикой, резьбой по дереву и мраморными интерьерами. Подойдём к минарету мечети Хасана высотой 44 метра, символу города. Неподалёку увидим обломки колонн, напоминающие о грандиозности незавершённого проекта.
Прогуляемся у королевского дворца Дар эль-Махзен — официальной резиденции монарха. А во второй половине дня переедем в Марракеш.
Знакомство с Марракешем
Сегодня нас ждёт Марракеш — «Красный город», получивший это название благодаря терракотовым стенам. Мы посетим дворец Бахия 19 века с мраморными полами, резными потолками и мозаикой — образец идеального дома визиря. Прогуляемся по медине, внесённой в список ЮНЕСКО, её рынкам и ремесленным лавкам. Осмотрим мечеть Кутубия.
Во второй половине дня побываем в садах Мажорель, созданных Жаком Мажорелем и восстановленных Ивом Сен-Лораном. Увидим ярко-синие строения, экзотические растения и коллекцию кактусов. Заглянем в музей Ива Сен-Лорана, посвящённый жизни модельера, вдохновлённого Марокко.
Вечером прогуляемся по знаменитой площади Джемаа-эль-Фна, где выступают музыканты, акробаты и торговцы.
Переезд на побережье
Переезжаем на побережье в Эль-Джадиду, где вас ждёт отель, расположенный на территории 250 гектаров вдоль 7-километрового пляжа Дуккала. Курорт предлагает спа для взрослых и детей, бары и рестораны, ночной клуб и казино, верховую езду, квадроциклы, гольф, картинг, стрельбу из лука и пейнтбол.
Свободное время
Поcле завтрака вас ждёт целый день на берегу Атлантического океана.
Свободное время, отъезд
Позавтракав, вы снова сможете отдохнуть на побережье — номер отеля будет доступен до вечера. В 18:30 шаттл отвезёт вас в аэропорт Касабланки (в пути около 1,5 часа). До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€2727
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Переезды и трансферы по программе
- Индивидуальные экскурсии с русскоговорящим гидом
- Входные билеты в сады Мажорель и музей Ива Сен-Лорана
Что не входит в цену
- Перелёт до Касабланки и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты в достопримечательности по программе - около €60
- Медицинская страховка - €1 евро в день
- Стоимость тура при 1-местном размещении - €4627
- Цена действительна при минимум двух участниках
- Действуют скидки при путешествии компанией втроём и более человек
- Возможно размещение в 5-звёздочных отелях с перерасчётом стоимости