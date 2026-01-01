Индивидуальный тур по городам Марокко и несколько дней отдыха у океана

Увидеть главные достопримечательности более 6 городов и отдохнуть на курорте Эль-Джадида
Марокко дарит удивительное сочетание — погружение в историю и удовольствие от пляжного отдыха! Мы проедем от древних крепостей и оживлённых рынков до золотистого песка на побережье, и страна раскроется перед
вами как калейдоскоп эпох и красок.

Вас ждут знаменитая мечеть Хасана II в Касабланке, узкие улочки Танжера и бело-голубые дворики Шефшауэна. Мы прогуляемся по старинным лабиринтам Феса и заглянем в кожевенные мастерские.

Осмотрим римские мозаики Волюбилиса, пережившие тысячелетия, а в Марракеше погрузимся в вечернюю магию знаменитой площади Джемаа-эль-Фна. Исследуем нынешнюю столицу и посетим бывшую — Мекнес. А затем вы сможете расслабиться под умиротворяющий шум Атлантики и понежиться на просторных пляжах.

Описание тура

Организационные детали

Программа индивидуальная только для вас и вашей компании. Возможны изменения по вашим пожеланиям.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство с Касабланкой, переезд в Танжер

Встретимся и начнём обзорное знакомство с городом. Увидим грандиозную мечеть Хасана II на берегу Атлантического океана — одну из крупнейших в мире, в облике которой современные инженерные решения гармонично соединяются с исламскими традициями. Прогуляемся по живописным набережным и заглянем на оживлённые рынки.

Затем переедем в Танжер. Размещение в отеле, отдых.

2 день

Знакомство с Танжером, переезд в Шефшауэн

Сегодня отправимся на обзорную экскурсию по Танжеру. Начнём с исторического центра — старой медины и крепости Касба. Узкие улочки, белоснежные дома и колоритные базары перенесут нас в прошлые эпохи, а панорамы Гибралтарского пролива подарят незабываемые виды.

Далее направимся к мысу Спартель, где воды Атлантического океана встречаются со Средиземным морем. Посетим пещеры Геркулеса, окутанные древними мифами. Прогуляемся по современной набережной, отражающей космополитичный характер этого необычного города.

После переедем в Шефшауэн и разместимся в отеле или риаде.

3 день

Прогулка по Шефшауэну, переезд в Фес

Позавтракав, погуляем по Шефшауэну — знаменитому голубому городу. Пройдёмся по улочкам, чьи дома, лестницы и даже фонари окрашены в различные оттенки голубого. Посетим старинную касбу, окружённую лавками ремесленников, где представлены изделия из керамики, текстиля и дерева.

Затем окажемся в районе Аута-Хаммам и выйдем на площадь Ута-эль-Хаммам с историческими постройками и кафе, в которых сможем отдохнуть за чашкой марокканского чая.

После отправимся в Фес.

4 день

Достопримечательности Феса и Волюбилиса

Сегодня исследуем Фес — культурную и духовную столицу Марокко. Начнём в старой медине Фес-эль-Бали: пройдём по извилистым улицам, наполненным ароматами специй, звуками ремесленных мастерских и яркими витринами. Увидим университет Аль-Карауин, который считается старейшим действующим университетом мира, а также прилегающую мечеть. Осмотрим медресе Бу Инания — выдающийся пример марокканской архитектуры с изысканной мозаикой, резьбой по дереву и декоративными элементами.

Посетим кожевенные мастерские Чуара, где изделия создаются по древним технологиям: увидим процесс выделки кожи. Прогуляемся к воротам Баб Бужелуд и королевскому дворцу Дар эль-Махзен, чьи золотые двери и сады символизируют мощь государства.

На закате отправимся в Волюбилис — древнеримский город, основанный в 3 веке до н. э., важный центр Римской империи в Северной Африке и объект ЮНЕСКО. Здесь увидим триумфальную арку Каракаллы, колоннады, храмы, форум и мозаики, сохранившиеся почти в идеальном состоянии и изображающие сцены мифологии и повседневной жизни. После вернёмся в Фес.

5 день

Мекнес, прибытие в Рабат

В этот день направимся в столицу Марокко — Рабат. По дороге посетим Мекнес — один из четырёх имперских городов страны. Основанный в 11 веке, он достиг расцвета при султане Мулай Исмаиле, который сделал его столицей в 17 столетии. Осмотрим массивные стены, дворцы и старинные кварталы, отражающие величие прошлого.

По прибытии в Рабат разместимся в отеле.

6 день

Экскурсия по Рабату, переезд в Марракеш

Позавтракав, отправимся исследовать Рабат, в котором сочетаются древность, колониальное наследие и современные архитектурные решения. Посетим крепость Касба Удайя на берегу Атлантики, с террасы нам откроется вид на реку Бу-Регрег и океан.

Осмотрим мавзолей Мухаммеда V, выполненный в арабо-мавританском стиле, где покоятся король Мухаммед V и его сын Хасан II. Полюбуемся мозаикой, резьбой по дереву и мраморными интерьерами. Подойдём к минарету мечети Хасана высотой 44 метра, символу города. Неподалёку увидим обломки колонн, напоминающие о грандиозности незавершённого проекта.

Прогуляемся у королевского дворца Дар эль-Махзен — официальной резиденции монарха. А во второй половине дня переедем в Марракеш.

7 день

Знакомство с Марракешем

Сегодня нас ждёт Марракеш — «Красный город», получивший это название благодаря терракотовым стенам. Мы посетим дворец Бахия 19 века с мраморными полами, резными потолками и мозаикой — образец идеального дома визиря. Прогуляемся по медине, внесённой в список ЮНЕСКО, её рынкам и ремесленным лавкам. Осмотрим мечеть Кутубия.

Во второй половине дня побываем в садах Мажорель, созданных Жаком Мажорелем и восстановленных Ивом Сен-Лораном. Увидим ярко-синие строения, экзотические растения и коллекцию кактусов. Заглянем в музей Ива Сен-Лорана, посвящённый жизни модельера, вдохновлённого Марокко.

Вечером прогуляемся по знаменитой площади Джемаа-эль-Фна, где выступают музыканты, акробаты и торговцы.

8 день

Переезд на побережье

Переезжаем на побережье в Эль-Джадиду, где вас ждёт отель, расположенный на территории 250 гектаров вдоль 7-километрового пляжа Дуккала. Курорт предлагает спа для взрослых и детей, бары и рестораны, ночной клуб и казино, верховую езду, квадроциклы, гольф, картинг, стрельбу из лука и пейнтбол.

9 день

Свободное время

Поcле завтрака вас ждёт целый день на берегу Атлантического океана.

10 день

Свободное время, отъезд

Позавтракав, вы снова сможете отдохнуть на побережье — номер отеля будет доступен до вечера. В 18:30 шаттл отвезёт вас в аэропорт Касабланки (в пути около 1,5 часа). До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€2727
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Переезды и трансферы по программе
  • Индивидуальные экскурсии с русскоговорящим гидом
  • Входные билеты в сады Мажорель и музей Ива Сен-Лорана
Что не входит в цену
  • Перелёт до Касабланки и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в достопримечательности по программе - около €60
  • Медицинская страховка - €1 евро в день
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - €4627
  • Цена действительна при минимум двух участниках
  • Действуют скидки при путешествии компанией втроём и более человек
  • Возможно размещение в 5-звёздочных отелях с перерасчётом стоимости
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Аэропорт Касабланки, 20:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Касабланке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 59 туристов
Наша компания работает с 1996 года и является специалистом в сфере индивидуальных и групповых путешествий в более чем 70 странах мира. Каждый наш тур — это тщательно спланированная поездка, в ходе которой вам лишь останется наслаждаться красотами выбранной страны, ведь все организаторские моменты мы берём на себя. А наш многолетний опыт позволит сделать ваше приключение незабываемым!

