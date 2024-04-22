Главные экскурсионные места в Касабланке

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Касабланке на русском языке, цены от $1 590, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
На машине
скидка
10%
3 отзыва
10 дней
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
1 сен в 12:00
13 сен в 12:00
1799$1 620 за человека
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
На машине
11 дней
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
Сосчитать все оттенки синего в Шефшауэне, побывать на киностудии и погулять по старинному Фесу
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия ваших рейсов
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
1 590 за человека
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
10 дней
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
21 авг в 10:00
31 авг в 10:00
149 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
  2. Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
  3. Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Сколько стоит тур в Касабланке в июле 2024
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