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10 дней
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
1 сен в 12:00
13 сен в 12:00
1799$1 620 за человека
11 дней
Океан впечатлений в Марокко: ночь в пустыне, пляжный отдых и путешествие по городам
Сосчитать все оттенки синего в Шефшауэне, побывать на киностудии и погулять по старинному Фесу
Начало: Аэропорт Касабланки, время прибытия ваших рейсов
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
€1 590 за человека
10 дней
Марокканские приключения: путешествие с ночёвкой в пустыне и сафари
Побывать в гостях у кочевников, встретить рассвет в пустыне и посетить киностудию «Атлас»
Начало: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени ваше...
21 авг в 10:00
31 авг в 10:00
149 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья22 апреля 2024Очень насыщенный тур и прекрасно продуманный маршрут. Организация тура на очень высоком уровне и прекрасно подобранная компания оставили только приятные воспоминания.
- ААндрей31 мая 2023Всем привет! Женя как гид очень круто умеет делать авторские трипы, которые раскрывают города и страны с необычнх сторон. Для
- ммария31 мая 2023Все понравилось, спасибо большое организатору! Было интересно и познавательно, а главное весело и ненапряжно:) все отлично организовано, никаких проблем. Всем советую, если хотите увидеть страну.
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Популярные места»
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