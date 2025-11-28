Это захватывающее путешествие по Марокко проведёт вас от живописных берегов Танжера, где Атлантика встречается со Средиземным морем, до голубых улочек Шефшауэна и древнеримских руин Волюбилиса.Вы окунётесь в атмосферу средневекового Феса,

переночуете под звёздами в бедуинском шатре среди дюн Сахары, а затем откроете для себя восточный колорит Марракеша с его шумными базарами и пейзажами сада Мажорель. Завершим тур в Эс-Сувейре — городе с золотыми закатами.

Ваш гид в Касабланке

Описание тура

Организационные детали

Прямой рейс из Москвы прилетает в 11:50. Из других городов России, Европы и стран бывшего СССР удобнее всего добираться турецкими авиалиниями через Стамбул. Turkish Airlines прилетает в 14:50. Если рейс прибудет позже 15:00 (например, авиакомпанией Pegasus), рекомендуется прилететь на день раньше.

С собой рекомендуется взять: солнцезащитный крем, удобную обувь, головные уборы и обязательно тёплую одежду (в пустыне ночью может быть очень холодно, до +5 градусов)