Описание тура
Организационные детали
Прямой рейс из Москвы прилетает в 11:50. Из других городов России, Европы и стран бывшего СССР удобнее всего добираться турецкими авиалиниями через Стамбул. Turkish Airlines прилетает в 14:50. Если рейс прибудет позже 15:00 (например, авиакомпанией Pegasus), рекомендуется прилететь на день раньше.
С собой рекомендуется взять: солнцезащитный крем, удобную обувь, головные уборы и обязательно тёплую одежду (в пустыне ночью может быть очень холодно, до +5 градусов)
Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту. Одну ночь проведём в бедуинском шатре. Точные названия отелей будут известны непосредственно перед началом тура.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных минивэне и внедорожнике (с кондиционером).
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие в Касабланку и переезд в Танжер
Встретим вас в аэропорту и поедем на север, в Танжер. Спустя 4 часа доберёмся до города, заселимся в отель, а потом пойдём гулять и ужинать.
Окрестности Танжера, переезд в Шефшауэн
До обеда — время для прогулки по Танжеру. Мы посетим медину (Старый город) и крепость, построенную португальцами. Пройдёмся по набережной, откуда в ясную погоду можно увидеть берег Испании.
Пообедав в местном ресторанчике, отправляемся на мыс Спартель, где Атлантический океан встречается со Средиземным морем. Здесь находится живописный парк, а неподалёку — Геркулесовы пещеры, в которых, согласно греческим мифам, Геракл отдыхал после создания Гибралтарского пролива.
Затем переезжаем в Шефшауэн, знаменитый голубой город.
Из Шефшауэна назад - в Древний Рим
Ранним утром отправляемся на прогулку по медине Шефшауэна. Это был один из главных городов марокканских евреев, которые, изгнанные из Андалусии, нашли пристанище на другом берегу Гибралтарского пролива и, по преданию, начали красить свои дома в синий цвет.
После марокканского завтрака на центральной площади возвращаемся в отель для отдыха перед дорогой. Во второй половине дня посещаем древнеримский город Волюбилис, который удивительно хорошо сохранился спустя тысячелетия.
Погружение в атмосферу Феса
После завтрака переезжаем в Фес — один из четырех имперских городов Марокко. Его история насчитывает более 12 веков, а местное знаменитое медресе Аль-Карауин считается старейшим университетом в мире. Медина Феса — это настоящий лабиринт из узких улиц, в которых сложно ориентироваться даже с GPS.
В течение дня исследуем город и к закату поднимемся к руинам гробниц династии Меринидов, откуда открывается великолепный вид на Старый город.
Шарм пустыни: Эрг Шебби
Сегодня состоится один из самых длинных, но живописных переездов нашего путешествия. Преодолеем покрытые кедровыми лесами склоны Атласских гор и окажемся у ворот пустыни, где находится крупнейший эрг (область пустыни без растительности) Марокко — Эрг Шебби.
Несмотря на стереотипы, большая часть Сахары покрыта каменистой почвой, а не песком. Лишь эрги представляют собой те самые бескрайние песчаные дюны. В Эрге Шебби мы проведём ночь в традиционном бедуинском шатре, погружаясь в атмосферу пустыни.
Ущелье Тодра, деревня Тамтатушт
После знакомства с пустыней мы отправляемся по знаменитой Дороге тысячи касб, которая проходит через южные предгорья Высокого Атласа. Касба — это укреплённое строение, соединяющее в себе функции цитадели и города.
Пройдём через пальмовые рощи и плодовые плантации, а затем окажемся у впечатляющего ущелья Тодра, словно прорубленного в скалах мечом. Далее поднимемся на высоту более 1700 метров, где находится берберская деревня Тамтатушт, и останемся там на ночь в уютной гостинице.
Касба Айт-Бен-Хадду
Возвращаемся по горному серпантину в долину и едем на запад. Проезжаем крупнейший город региона — Уарзазат, известный как «Голливуд в пустыне», так как здесь расположены крупнейшие марокканские киностудии.
После этого отправляемся в знаменитую касбу Айт-Бен-Хадду, которая использовалась как декорация для многих известных фильмов. Ночуем в уникальной «Касбе художника», украшенной картинами местного мастера.
Удивительный Марракеш
Преодолеваем Высокий Атлас по дороге, построенной французскими инженерами через перевал Тиз-н-Тишка (2260 метров над уровнем моря), и прибываем в Марракеш. Это город, где сочетаются современная европейская архитектура и узкие улочки медины. Посетим знаменитый сад Мажорель, где жил Ив Сен-Лоран, а также площадь Джемаа-эль-Фна, которая с наступлением темноты превращается в оживлённый центр развлечений с уличной едой, музыкантами, жонглёрами и заклинателями змей.
Прибытие в Эс-Сувейру
После обеда отправляемся в Эс-Сувейру. Город на побережье Атлантики известен своими торговыми лавками, ресторанами с морепродуктами и живописной лагуной, которая когда-то служила портом для финикийцев и римлян.
Окончание тура
Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт Касабланки (время в пути — 4-5 часов). До новых встреч!
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Касабланки и обратно
- Остальное питание
- Входные билеты к достопримечательностям вне программы