Мои заказы

Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре

Увидеть Гибралтарский пролив, провести ночь в пустыне и посетить древнеримский город Волюбилис
Это захватывающее путешествие по Марокко проведёт вас от живописных берегов Танжера, где Атлантика встречается со Средиземным морем, до голубых улочек Шефшауэна и древнеримских руин Волюбилиса.

Вы окунётесь в атмосферу средневекового Феса,
читать дальше

переночуете под звёздами в бедуинском шатре среди дюн Сахары, а затем откроете для себя восточный колорит Марракеша с его шумными базарами и пейзажами сада Мажорель. Завершим тур в Эс-Сувейре — городе с золотыми закатами.

Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре
Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре
Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре

Описание тура

Организационные детали

Прямой рейс из Москвы прилетает в 11:50. Из других городов России, Европы и стран бывшего СССР удобнее всего добираться турецкими авиалиниями через Стамбул. Turkish Airlines прилетает в 14:50. Если рейс прибудет позже 15:00 (например, авиакомпанией Pegasus), рекомендуется прилететь на день раньше.

С собой рекомендуется взять: солнцезащитный крем, удобную обувь, головные уборы и обязательно тёплую одежду (в пустыне ночью может быть очень холодно, до +5 градусов)

Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту. Одну ночь проведём в бедуинском шатре. Точные названия отелей будут известны непосредственно перед началом тура.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных минивэне и внедорожнике (с кондиционером).

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Касабланку и переезд в Танжер

Встретим вас в аэропорту и поедем на север, в Танжер. Спустя 4 часа доберёмся до города, заселимся в отель, а потом пойдём гулять и ужинать.

2 день

Окрестности Танжера, переезд в Шефшауэн

До обеда — время для прогулки по Танжеру. Мы посетим медину (Старый город) и крепость, построенную португальцами. Пройдёмся по набережной, откуда в ясную погоду можно увидеть берег Испании.

Пообедав в местном ресторанчике, отправляемся на мыс Спартель, где Атлантический океан встречается со Средиземным морем. Здесь находится живописный парк, а неподалёку — Геркулесовы пещеры, в которых, согласно греческим мифам, Геракл отдыхал после создания Гибралтарского пролива.

Затем переезжаем в Шефшауэн, знаменитый голубой город.

Окрестности Танжера, переезд в ШефшауэнОкрестности Танжера, переезд в ШефшауэнОкрестности Танжера, переезд в ШефшауэнОкрестности Танжера, переезд в ШефшауэнОкрестности Танжера, переезд в ШефшауэнОкрестности Танжера, переезд в ШефшауэнОкрестности Танжера, переезд в Шефшауэн
3 день

Из Шефшауэна назад - в Древний Рим

Ранним утром отправляемся на прогулку по медине Шефшауэна. Это был один из главных городов марокканских евреев, которые, изгнанные из Андалусии, нашли пристанище на другом берегу Гибралтарского пролива и, по преданию, начали красить свои дома в синий цвет.

После марокканского завтрака на центральной площади возвращаемся в отель для отдыха перед дорогой. Во второй половине дня посещаем древнеримский город Волюбилис, который удивительно хорошо сохранился спустя тысячелетия.

Из Шефшауэна назад - в Древний РимИз Шефшауэна назад - в Древний РимИз Шефшауэна назад - в Древний РимИз Шефшауэна назад - в Древний РимИз Шефшауэна назад - в Древний РимИз Шефшауэна назад - в Древний РимИз Шефшауэна назад - в Древний РимИз Шефшауэна назад - в Древний РимИз Шефшауэна назад - в Древний Рим
4 день

Погружение в атмосферу Феса

После завтрака переезжаем в Фес — один из четырех имперских городов Марокко. Его история насчитывает более 12 веков, а местное знаменитое медресе Аль-Карауин считается старейшим университетом в мире. Медина Феса — это настоящий лабиринт из узких улиц, в которых сложно ориентироваться даже с GPS.

В течение дня исследуем город и к закату поднимемся к руинам гробниц династии Меринидов, откуда открывается великолепный вид на Старый город.

Погружение в атмосферу ФесаПогружение в атмосферу ФесаПогружение в атмосферу ФесаПогружение в атмосферу ФесаПогружение в атмосферу ФесаПогружение в атмосферу ФесаПогружение в атмосферу ФесаПогружение в атмосферу ФесаПогружение в атмосферу ФесаПогружение в атмосферу Феса
5 день

Шарм пустыни: Эрг Шебби

Сегодня состоится один из самых длинных, но живописных переездов нашего путешествия. Преодолеем покрытые кедровыми лесами склоны Атласских гор и окажемся у ворот пустыни, где находится крупнейший эрг (область пустыни без растительности) Марокко — Эрг Шебби.

Несмотря на стереотипы, большая часть Сахары покрыта каменистой почвой, а не песком. Лишь эрги представляют собой те самые бескрайние песчаные дюны. В Эрге Шебби мы проведём ночь в традиционном бедуинском шатре, погружаясь в атмосферу пустыни.

Шарм пустыни: Эрг ШеббиШарм пустыни: Эрг ШеббиШарм пустыни: Эрг ШеббиШарм пустыни: Эрг Шебби
6 день

Ущелье Тодра, деревня Тамтатушт

После знакомства с пустыней мы отправляемся по знаменитой Дороге тысячи касб, которая проходит через южные предгорья Высокого Атласа. Касба — это укреплённое строение, соединяющее в себе функции цитадели и города.

Пройдём через пальмовые рощи и плодовые плантации, а затем окажемся у впечатляющего ущелья Тодра, словно прорубленного в скалах мечом. Далее поднимемся на высоту более 1700 метров, где находится берберская деревня Тамтатушт, и останемся там на ночь в уютной гостинице.

Ущелье Тодра, деревня ТамтатуштУщелье Тодра, деревня ТамтатуштУщелье Тодра, деревня ТамтатуштУщелье Тодра, деревня Тамтатушт
7 день

Касба Айт-Бен-Хадду

Возвращаемся по горному серпантину в долину и едем на запад. Проезжаем крупнейший город региона — Уарзазат, известный как «Голливуд в пустыне», так как здесь расположены крупнейшие марокканские киностудии.

После этого отправляемся в знаменитую касбу Айт-Бен-Хадду, которая использовалась как декорация для многих известных фильмов. Ночуем в уникальной «Касбе художника», украшенной картинами местного мастера.

Касба Айт-Бен-ХаддуКасба Айт-Бен-ХаддуКасба Айт-Бен-ХаддуКасба Айт-Бен-Хадду
8 день

Удивительный Марракеш

Преодолеваем Высокий Атлас по дороге, построенной французскими инженерами через перевал Тиз-н-Тишка (2260 метров над уровнем моря), и прибываем в Марракеш. Это город, где сочетаются современная европейская архитектура и узкие улочки медины. Посетим знаменитый сад Мажорель, где жил Ив Сен-Лоран, а также площадь Джемаа-эль-Фна, которая с наступлением темноты превращается в оживлённый центр развлечений с уличной едой, музыкантами, жонглёрами и заклинателями змей.

Удивительный МарракешУдивительный МарракешУдивительный МарракешУдивительный Марракеш
9 день

Прибытие в Эс-Сувейру

После обеда отправляемся в Эс-Сувейру. Город на побережье Атлантики известен своими торговыми лавками, ресторанами с морепродуктами и живописной лагуной, которая когда-то служила портом для финикийцев и римлян.

Прибытие в Эс-СувейруПрибытие в Эс-СувейруПрибытие в Эс-СувейруПрибытие в Эс-Сувейру
10 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт Касабланки (время в пути — 4-5 часов). До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Касабланки и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты к достопримечательностям вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Касабланки, время обговаривается индивидуально
Завершение: Аэропорт Касабланки, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Касабланке
Я путешествую самостоятельно почти 20 лет. За плечами — 60 стран мира, и впереди ещё много неизведанного. Организовал и провёл десятки туров. Многие из путешественников стали моими друзьями, ведь отправиться
читать дальше

в дорогу душевной компанией проще, чем ехать в одиночку. Ежегодно я открываю для своих попутчиков новые места. Мои маршруты чётко продуманы, интересны и безопасны. В совместной поездке я возьму на себя все организационные вопросы, бронь отелей, общение с местными и вождение машины. Если нужно, я помогу вам подобрать и купить билеты. Просто прилетайте в тот город, откуда начинается наш тур, — и начнётся путешествие! Жизнь коротка и скучна, если провести её на диване у телевизора. Только в дороге жизнь будет долгой и насыщенной. И только от вас зависит, что вы выберете.

Тур входит в следующие категории Касабланки

Похожие туры из Касабланки

Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
На машине
10 дней
4 отзыва
Молодёжный роуд-трип в Марокко: более 10 городов, Атласские горы и африканский Голливуд
Провести ночь в Сахаре, побывать в винодельческом регионе и отдохнуть на берегу океана
Начало: Аэропорт Касабланки, 10:00
1 мар в 12:00
12 мар в 12:00
$1700 за человека
8 городов Марокко
На машине
9 дней
2 отзыва
8 городов Марокко
Погулять по древним улочкам, провести ночь в пустыне и побывать на устричной ферме
Начало: Касабланка, аэропорт, время - по договорённости
22 мар в 08:00
2 мая в 08:00
140 000 ₽ за человека
Калейдоскоп марокканских городов
На машине
10 дней
1 отзыв
Калейдоскоп марокканских городов
Посетить топовые достопримечательности страны, провести ночь в пустыне и полюбоваться океаном
Начало: Касабланка, аэропорт, утро, точное время по догово...
12 мар в 12:00
€2500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Касабланке
Все туры из Касабланки