Большое марокканское приключение: восхождение, ночь в пустыне и путешествие по городам
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинском шатре и отдохнуть на берегу Атлантики
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
6 апр в 12:00
5 окт в 12:00
€1590 за человека
Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре
Увидеть Гибралтарский пролив, провести ночь в пустыне и посетить древнеримский город Волюбилис
Начало: Аэропорт Касабланки, время обговаривается индивиду...
«Одну ночь проведём в бедуинском шатре»
28 фев в 08:00
11 мар в 08:00
144 000 ₽ за человека
Марокканское приключение в мини-группе: 6 городов, ночь в пустыне, Атлантика и места съёмок
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинских шатрах и посетить красильни Феса
Начало: Касабланка, 13:00
10 апр в 13:00
20 апр в 13:00
€1900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Касабланке в категории «Бедуины»
Самые популярные туры этой рубрики в Касабланке
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Касабланке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Касабланке в январе 2026
Сейчас в Касабланке в категории "Бедуины" можно забронировать 3 тура от 1590 до 144 000.
Туры на русском языке в Касабланке (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Бедуины», цены от €1590. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март