Туры к бедуинам из Касабланки

Найдено 3 тура в категории «Бедуины» в Касабланке на русском языке, цены от €1590. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Большое марокканское приключение: восхождение, ночь в пустыне и путешествие по городам
На машине
11 дней
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинском шатре и отдохнуть на берегу Атлантики
Начало: Аэропорт Касабланки, 12:00
6 апр в 12:00
5 окт в 12:00
€1590 за человека
Марокканский трип: путешествие по главным городам с ночлегом в бедуинском шатре
10 дней
Увидеть Гибралтарский пролив, провести ночь в пустыне и посетить древнеримский город Волюбилис
Начало: Аэропорт Касабланки, время обговаривается индивиду...
«Одну ночь проведём в бедуинском шатре»
28 фев в 08:00
11 мар в 08:00
144 000 ₽ за человека
Марокканское приключение в мини-группе: 6 городов, ночь в пустыне, Атлантика и места съёмок
На машине
9 дней
Увидеть все оттенки синего в Шефшауэне, пожить в бедуинских шатрах и посетить красильни Феса
Начало: Касабланка, 13:00
10 апр в 13:00
20 апр в 13:00
€1900 за человека

