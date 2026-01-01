Описание тура
Отправляемся в путешествие по стране, где оживают легенды: медины светятся золотом закатов, базары переливаются цветами и специями, а Сахара раскрывается как настоящий волшебный мир, где песок хранит истории веков. Здесь каждый день похож на страницу сказки — рассветы в песках, тишина Атласа, старинные дворцы и мятный чай, наполненный ароматом гостеприимства. Это тур, в котором Марокко открывается во всей своей магии: живой, пряной, теплой и по-настоящему восточной.
- встретим рассвет в пустыне Сахара под бескрайним небом
- погрузимся в восточную экзотику Марракеша
- побываем в настоящих мастерских кожевников Феса
- пройдём по средневековой медине и пёстрым улицам знаменитых городов
- сделаем тысячи потрясающих фотографий на фоне синих стен Шефшауэна
- увидим сказочные дворцы и изящные мечети
- оседлаем верблюдов и попробуем себя в сэндбординге
- получим порцию адреналина, катаясь на квадроциклах по дюнам
- проведём ночь в горах Высокого Атласа и увидим самые живописные ущелья
- насладимся разнообразием марокканской кухни — тажины, кус-кус, оливки и знаменитый мятный чай
Программа тура по дням
Касабланка
Встречаемся в аэропорту Касабланки до 13:00 и отправляемся на обед в ресторан с панорамным видом, где начнём знакомство с вкусами Марокко. После этого нас ждёт первая экскурсия и погружение в атмосферу восточного великолепия.
Мы посетим великолепную мечеть Хасана Ii — одно из самых величественных сооружений исламского мира. Её изящный минарет устремляется к небу, а внутреннее убранство поражает роскошью и деталями: золотистый мрамор, зелёный оникс, резные арки и искусная мозаика, созданная мастерами со всего Марокко.
Далее прогуляемся по новой медине, исследуем узкие улочки и переулки, заглянем на площадь Мохаммеда V, где кипит городская жизнь, и насладимся морским бризом и прибрежными пейзажами Касабланки.
После прогулки — переезд в Рабат, размещение в отеле и ужин в ресторане в компании группы. Вечер — время отдыха и первого восторга от страны, где каждый миг наполнен красками и ароматами Востока.
Рабат
Утром мы познакомимся с официальной столицей Марокко — Рабатом, культурным, политическим и индустриальным центром страны. Этот город — воплощение сдержанной элегантности, где древние стены соседствуют с аккуратными проспектами, а шум медины растворяется в морском бризе.
Мы посетим старинную цитадель Касба Удайя, возвышающуюся над Атлантическим океаном. Её узкие улочки, расписанные в бело-голубых тонах, наполнены ароматом жасмина и звуками города. Здесь время словно замедляется, позволяя почувствовать подлинную атмосферу старого Марокко.
Затем нас ждёт Королевский дворец Дар аль-Махзен — действующая резиденция монарха и символ марокканской государственности. Мы увидим его изящные ворота, украшенные резьбой и арабской каллиграфией, и узнаем, как дворец связан с современной историей страны.
Следующая остановка — мавзолей Мухаммеда V, первого короля независимого Марокко и одного из самых уважаемых правителей страны. Великолепное здание из белого мрамора поражает утончённой архитектурой, а почётный караул в традиционной форме придаёт месту торжественность и благородство.
После обеда мы отправимся в путь через холмы и оливковые рощи к Шефшауэну — городу, который невозможно спутать ни с одним другим. Его называют голубым сердцем Марокко: каждый дом, каждая лестница и каждый забор здесь окрашены в бесконечные оттенки синего — от лазури до сапфира.
По прибытии заселимся в уютный отель, поужинаем национальными блюдами и отдохнём, наслаждаясь тишиной гор и прохладой вечера. Завтра нас ждёт прогулка по сказочному Шефшауэну — городу, где каждый поворот превращается в открытку.
Шефшауэн
После традиционного марокканского завтрака отправляемся на долгую прогулку по ярким улочкам живописного Шефшауэна — города, где небо спустилось на землю. Здесь всё — от стен и лестниц до оконных рам и цветочных горшков — окрашено во всевозможные оттенки синего: от прозрачной лазури до глубокого индиго. Кажется, будто город создан для того, чтобы успокаивать и вдохновлять.
Мы полюбуемся колоритом старой медины, где из каменных арок доносится аромат свежего хлеба и специй, а ремесленники расписывают керамику и ткут ковры вручную. По одной из старинных легенд, синий цвет стал символом мира, терпимости и духовной чистоты. На протяжении пяти веков Шефшауэн был прибежищем изгнанников и путешественников, прежде всего евреев, покинувших Испанию. Говорят, что именно они подарили городу его небесный облик — и с тех пор он хранит этот цвет как оберег.
После обеда будет свободное время: можно неспешно побродить по тенистым улочкам, заглянуть в лавки ремесленников, купить изделия из шерсти, кожи или меди, попробовать уличные сладости или просто насладиться этой неповторимой атмосферой покоя и уюта.
Во второй половине дня мы выезжаем в Фес — древний духовный центр Марокко. Дорога пройдёт через живописные Рифские горы, где горные перевалы сменяются оливковыми долинами. К вечеру прибудем в традиционный риад — марокканский дом с внутренним садом, где царит тишина и прохлада. После размещения нас ждёт ужин и заслуженный отдых в уютной атмосфере восточного дома.
Фес
Сегодня мы откроем для себя Фес — древнейший культурный и религиозный центр страны, один из великих имперских городов Марокко, сохранивший облик и дух Средневековья.
В первой половине дня нас ждёт прогулка по старейшей медине Феса, единственной в стране, дошедшей до наших дней в своём подлинном виде. Это настоящий лабиринт из более чем девяти тысяч узких улочек, где время словно остановилось. Здесь за старинными деревянными дверями прячутся ремесленные мастерские и крохотные лавки, а запах специй, кожи и свежего хлеба наполняет воздух. Между стенами древних дворцов и мечетей царит атмосфера подлинного Востока: шумные рынки, звуки арабской речи, ослики, перевозящие товары, и улыбки местных жителей.
Мы обязательно посетим знаменитые кожевенные мастерские Шуара, где из поколения в поколение сохраняются древние технологии обработки кожи. Из обзорной террасы откроется вид на десятки каменных чанов, наполненных натуральными красками — картина, поражающая воображение своими красками и контрастами. Именно здесь проходили сцены знаменитых восточных историй и фильмов, среди которых Клон, где героиня Жади бежала мимо этих чанов. Также заглянем на фабрику по производству шёлковых и хлопковых платков, где мастера вручную создают нежные, словно воздух, ткани.
После обеда продолжим знакомство с городом и отправимся во вторую медину — Фес-эль-Ждид, где жизнь течёт в более размеренном ритме. Здесь находится еврейский квартал (меллах), наполненный историей и особым колоритом, а также величественные золотые ворота Королевского дворца, за которыми простираются ухоженные сады, фонтаны и древние мечети. Мы увидим здание старейшей школы Феса, украшенной тончайшей резьбой и мозаикой, — живой пример арабо-андалусской архитектуры.
Сахара
Сегодня нас ждёт самый длинный, но один из самых живописных переездов — около семи часов дороги, которая пролетит незаметно благодаря постоянно меняющимся пейзажам и остановкам в удивительных местах.
Первую остановку сделаем в Ифране — аккуратном университетском и курортном городке, основанном французами во времена протектората. Его нередко называют маленькой Швейцарией Марокко — за ухоженные улицы, альпийскую архитектуру и прохладный горный воздух. Здесь можно будет прогуляться по тенистым аллеям, полюбоваться величественными атласскими кедрами и даже покормить диких макак, живущих в окрестных лесах.
После обеда в Мидельте мы продолжим путь, пересечём горные перевалы и окажемся в ущелье и долине реки Зиз, где изумрудные пальмовые оазисы соседствуют с красноватыми скалами. По мере приближения к Эр-Рашидии пейзаж начнёт меняться: зелёные склоны уступят место оранжевым холмам, а затем откроются золотистые просторы пустыни, будто вырастающие из марева солнца.
В какие-то моменты за окном трудно поверить, что на дворе Xxi век — настолько первозданны эти ландшафты.
К вечеру мы прибудем в Мерзугу, небольшой посёлок у подножия песчаных дюн. Здесь возьмём с собой лишь самое необходимое и пересядем на кораблей пустыни — верблюдов, которые понесут нас навстречу закату. Когда солнце начнёт опускаться за барханы, небо заиграет всеми оттенками золота и пурпура, а над головой зажгутся первые звёзды.
Нас ждёт ночь в настоящем бедуинском лагере посреди Сахары: вкусный марокканский ужин, национальное шоу у костра, звуки барабанов и завораживающая тишина пустыни, где кажется, что время растворяется в бескрайнем звёздном небе.
Ущелье Тодра
Сегодня просыпаемся очень рано — ведь впереди одно из самых сильных впечатлений путешествия. Мы поднимемся на вершину одной из дюн, чтобы увидеть великолепный рассвет в пустыне. Постепенно, с первыми лучами солнца, пески начинают менять свой цвет: от глубокого янтарного до нежно-розового, словно само небо отражается в бескрайнем море барханов. Этот момент — когда мир просыпается, а тишину нарушает лишь шёпот ветра — останется в памяти навсегда.
Желающие смогут попробовать себя в сэндбординге — скольжении по песчаным склонам на доске, чувствуя прилив адреналина и полную свободу. После завтрака (по желанию) можно отправиться на квадроциклах, чтобы испытать себя и ощутить скорость, пересекающую барханы и песчаные гряды.
Позже возвращаемся в автобус и продолжаем путь к новым открытиям. Сегодня наш маршрут проляжет через великолепные Атласские горы, где открываются виды на красные каньоны, извилистые ущелья и бурные горные реки, питающие оазисы и долины с финиковыми рощами.
После обеда посетим знаменитое ущелье Тодра — одно из самых впечатляющих природных чудес Марокко. Высокие стены из красного песчаника, прорезанные рекой, создают атмосферу покоя и мощи, а свет, преломляясь на скалах, окрашивает их в бесконечные оттенки охры.
К вечеру прибудем в гостиницу-крепость в горах, где нас ждёт сытный ужин, отдых и свободное время. Из её террасы открывается невероятный вид на звёздное небо — чистое, глубокое, усыпанное миллионами огней. И в этот момент особенно остро чувствуешь магию Марокко — страны, где пустыня встречается с горами, а каждый день похож на сказку.
Уарзазат и Айт-Бен-Хадду
После завтрака с видом на величественные Атласские горы мы отправимся в путь навстречу новым впечатлениям.
Первую половину дня посвятим знакомству с Уарзазатом — городом, который часто называют марокканским Голливудом. Здесь расположена киностудия Атлас, крупнейшая по площади в мире. Именно здесь снимались легендарные фильмы: Лоуренс Аравийский, Гладиатор, Мумия, Принц Персии и даже сцены из Игры престолов. Прогуливаясь по декорациям, легко забыть, что находишься в реальном мире — атмосфера Варзазата словно пропитана духом приключений и великих историй.
Далее наш путь проляжет через перевал Тизи-н-Тишка — самый высокий в Северной Африке (2260 м над уровнем моря). Здесь, среди извилистых серпантинов и стремительных облаков, открываются захватывающие панорамы Атласских гор — от бурых склонов до зелёных долин, теряющихся в дымке.
Спустившись с перевала, мы окажемся у подножия легендарного Айт-Бен-Хадду — древнего укреплённого города-ксара, внесённого в список всемирного наследия Юнеско. Эти стены из красной глины помнят шум караванов и истории торговцев, когда-то проходивших по Великому шёлковому пути. Сегодня здесь живёт всего несколько семей, но кажется, что дух прошлого витает повсюду: в узких улочках, в тишине старинных домов и в отблесках солнца на глиняных стенах.
Мы прогуляемся по этому городу-призраку, словно попав на съёмочную площадку арабской сказки, и ощутим атмосферу древнего Востока. После прогулки пообедаем в ресторане с панорамой на зелёные долины и старинные касбы, а затем продолжим путь в Марракеш.
К вечеру прибудем в отель, где разместимся на ближайшие два дня. После заселения — ужин и отдых в предвкушении встречи с одним из самых чарующих городов Марокко.
Марракеш
После завтрака мы отправимся на знакомство с Марракешем — ярким, чувственным, живым городом, где Восток встречается с Европой, а прошлое и настоящее переплетаются, словно узор марокканского ковра.
Начнём утро с посещения Сада Мажорель, созданного французским художником Жаком Мажорелем и впоследствии принадлежавшего великому кутюрье Иву Сен-Лорану. Сад — настоящий оазис спокойствия в сердце города: среди буйной зелени пальм, бамбука и кактусов сверкают ярко-синие павильоны, сочетающие мавританский стиль и ар-деко. Этот насыщенный оттенок — синий Мажорель — стал символом Марракеша и вдохновил не одно поколение художников и дизайнеров. По желанию можно посетить музей Ива Сен-Лорана, где представлена его коллекция, вдохновлённая традициями Марокко, тканями, орнаментами и богатой палитрой Востока.
Продолжим прогулку по старому городу и увидим мечеть Кутубия Xii века — главный символ Марракеша, минарет которой виден из любой точки города. Затем посетим дворец Бахия, одно из самых прекрасных зданий Марокко, где мозаика, резное дерево и витражи создают ощущение восточной роскоши и утончённости.
После обеда отправимся на главную площадь Джемаа-эль-Фна — это не просто площадь, а живой организм, пульсирующий в самом центре Марракеша. Здесь прошлое и настоящее встречаются лицом к лицу — звуки барабанов перемешиваются с гулом мотоциклов, древние ремёсла соседствуют с уличными кафе, а аромат мяты и специй витает в тёплом воздухе. Днём — это ярмарка жизни: торговцы угощают свежевыжатым апельсиновым соком, мастера продают благовония и кожаные изделия, а музыканты играют мелодии под ритм тамбуринов. На фоне розовых стен старого города это место кажется декорацией к бесконечному восточному фильму. С наступлением сумерек Джемаа-эль-Фна преображается: десятки киосков превращают её в огромный ресторан под открытым небом. Воздух наполняется ароматом жареного мяса, специй и мяты, фонари зажигаются, а толпа будто сливается в единый поток звуков, запахов и эмоций. Здесь всё живёт и дышит в ритме Марракеша — сказочном, немного хаотичном, но завораживающем. Сегодня Джемаа-эль-Фна остаётся символом живого Востока — местом, где можно почувствовать настоящий дух Марокко.
Вечером нас ждёт прощальный ужин — время поделиться впечатлениями, посмеяться, вспомнить лучшие моменты путешествия и почувствовать, как тепло Востока останется в сердце навсегда.
Марракеш
Утром будет время, чтобы позавтракать, собрать вещи и насладиться последними мгновениями отдыха в Марокко. Возвращение в Касабланку и вылет домой для тех, кто завершает путешествие, мы отправим на трансфере в Касабланку. По пути можно ещё раз взглянуть на бескрайние марокканские пейзажи — горы, долины и поселения, где течёт неспешная жизнь.
Прибытие в аэропорт ориентировочно к 19:00. Здесь мы попрощаемся — с лёгкой грустью, но с сердцем, полным впечатлений, запахов, красок и звуков этой удивительной страны.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях / риадах
- Завтраки
- 1 марокканский ужин
- Национальное шоу в пустыне с ужином
- Трансфер по маршруту
- Трансфер из/в аэропорт Касабланки
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Катание на верблюдах по пустыне
- Туристическая страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты туда и обратно
- Обеды и ужины (от 50 в день)
- Аренда квадроцикла в пустыне (от 50)
- Все входные билеты (от 80)
- Страховка