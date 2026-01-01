1 день

Касабланка

Встречаемся в аэропорту Касабланки до 13:00 и отправляемся на обед в ресторан с панорамным видом, где начнём знакомство с вкусами Марокко. После этого нас ждёт первая экскурсия и погружение в атмосферу восточного великолепия.

Мы посетим великолепную мечеть Хасана Ii — одно из самых величественных сооружений исламского мира. Её изящный минарет устремляется к небу, а внутреннее убранство поражает роскошью и деталями: золотистый мрамор, зелёный оникс, резные арки и искусная мозаика, созданная мастерами со всего Марокко.

Далее прогуляемся по новой медине, исследуем узкие улочки и переулки, заглянем на площадь Мохаммеда V, где кипит городская жизнь, и насладимся морским бризом и прибрежными пейзажами Касабланки.

После прогулки — переезд в Рабат, размещение в отеле и ужин в ресторане в компании группы. Вечер — время отдыха и первого восторга от страны, где каждый миг наполнен красками и ароматами Востока.

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