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Восточные сказки Марокко

Приглашаем окунуться в волшебную арабскую сказку в стране из романтических кинофильмов
Восточные сказки МароккоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Восточные сказки МароккоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Восточные сказки МароккоФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Отправляемся в путешествие по стране, где оживают легенды: медины светятся золотом закатов, базары переливаются цветами и специями, а Сахара раскрывается как настоящий волшебный мир, где песок хранит истории веков. Здесь каждый день похож на страницу сказки — рассветы в песках, тишина Атласа, старинные дворцы и мятный чай, наполненный ароматом гостеприимства. Это тур, в котором Марокко открывается во всей своей магии: живой, пряной, теплой и по-настоящему восточной.

  • встретим рассвет в пустыне Сахара под бескрайним небом
  • погрузимся в восточную экзотику Марракеша
  • побываем в настоящих мастерских кожевников Феса
  • пройдём по средневековой медине и пёстрым улицам знаменитых городов
  • сделаем тысячи потрясающих фотографий на фоне синих стен Шефшауэна
  • увидим сказочные дворцы и изящные мечети
  • оседлаем верблюдов и попробуем себя в сэндбординге
  • получим порцию адреналина, катаясь на квадроциклах по дюнам
  • проведём ночь в горах Высокого Атласа и увидим самые живописные ущелья
  • насладимся разнообразием марокканской кухни — тажины, кус-кус, оливки и знаменитый мятный чай

Программа тура по дням

1 день

Касабланка

Встречаемся в аэропорту Касабланки до 13:00 и отправляемся на обед в ресторан с панорамным видом, где начнём знакомство с вкусами Марокко. После этого нас ждёт первая экскурсия и погружение в атмосферу восточного великолепия.

Мы посетим великолепную мечеть Хасана Ii — одно из самых величественных сооружений исламского мира. Её изящный минарет устремляется к небу, а внутреннее убранство поражает роскошью и деталями: золотистый мрамор, зелёный оникс, резные арки и искусная мозаика, созданная мастерами со всего Марокко.

Далее прогуляемся по новой медине, исследуем узкие улочки и переулки, заглянем на площадь Мохаммеда V, где кипит городская жизнь, и насладимся морским бризом и прибрежными пейзажами Касабланки.

После прогулки — переезд в Рабат, размещение в отеле и ужин в ресторане в компании группы. Вечер — время отдыха и первого восторга от страны, где каждый миг наполнен красками и ароматами Востока.

КасабланкаКасабланкаКасабланка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Рабат

Утром мы познакомимся с официальной столицей Марокко — Рабатом, культурным, политическим и индустриальным центром страны. Этот город — воплощение сдержанной элегантности, где древние стены соседствуют с аккуратными проспектами, а шум медины растворяется в морском бризе.

Мы посетим старинную цитадель Касба Удайя, возвышающуюся над Атлантическим океаном. Её узкие улочки, расписанные в бело-голубых тонах, наполнены ароматом жасмина и звуками города. Здесь время словно замедляется, позволяя почувствовать подлинную атмосферу старого Марокко.

Затем нас ждёт Королевский дворец Дар аль-Махзен — действующая резиденция монарха и символ марокканской государственности. Мы увидим его изящные ворота, украшенные резьбой и арабской каллиграфией, и узнаем, как дворец связан с современной историей страны.

Следующая остановка — мавзолей Мухаммеда V, первого короля независимого Марокко и одного из самых уважаемых правителей страны. Великолепное здание из белого мрамора поражает утончённой архитектурой, а почётный караул в традиционной форме придаёт месту торжественность и благородство.

После обеда мы отправимся в путь через холмы и оливковые рощи к Шефшауэну — городу, который невозможно спутать ни с одним другим. Его называют голубым сердцем Марокко: каждый дом, каждая лестница и каждый забор здесь окрашены в бесконечные оттенки синего — от лазури до сапфира.

По прибытии заселимся в уютный отель, поужинаем национальными блюдами и отдохнём, наслаждаясь тишиной гор и прохладой вечера. Завтра нас ждёт прогулка по сказочному Шефшауэну — городу, где каждый поворот превращается в открытку.

РабатРабатРабат
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Шефшауэн

После традиционного марокканского завтрака отправляемся на долгую прогулку по ярким улочкам живописного Шефшауэна — города, где небо спустилось на землю. Здесь всё — от стен и лестниц до оконных рам и цветочных горшков — окрашено во всевозможные оттенки синего: от прозрачной лазури до глубокого индиго. Кажется, будто город создан для того, чтобы успокаивать и вдохновлять.

Мы полюбуемся колоритом старой медины, где из каменных арок доносится аромат свежего хлеба и специй, а ремесленники расписывают керамику и ткут ковры вручную. По одной из старинных легенд, синий цвет стал символом мира, терпимости и духовной чистоты. На протяжении пяти веков Шефшауэн был прибежищем изгнанников и путешественников, прежде всего евреев, покинувших Испанию. Говорят, что именно они подарили городу его небесный облик — и с тех пор он хранит этот цвет как оберег.

После обеда будет свободное время: можно неспешно побродить по тенистым улочкам, заглянуть в лавки ремесленников, купить изделия из шерсти, кожи или меди, попробовать уличные сладости или просто насладиться этой неповторимой атмосферой покоя и уюта.

Во второй половине дня мы выезжаем в Фес — древний духовный центр Марокко. Дорога пройдёт через живописные Рифские горы, где горные перевалы сменяются оливковыми долинами. К вечеру прибудем в традиционный риад — марокканский дом с внутренним садом, где царит тишина и прохлада. После размещения нас ждёт ужин и заслуженный отдых в уютной атмосфере восточного дома.

ШефшауэнШефшауэнШефшауэн
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Фес

Сегодня мы откроем для себя Фес — древнейший культурный и религиозный центр страны, один из великих имперских городов Марокко, сохранивший облик и дух Средневековья.

В первой половине дня нас ждёт прогулка по старейшей медине Феса, единственной в стране, дошедшей до наших дней в своём подлинном виде. Это настоящий лабиринт из более чем девяти тысяч узких улочек, где время словно остановилось. Здесь за старинными деревянными дверями прячутся ремесленные мастерские и крохотные лавки, а запах специй, кожи и свежего хлеба наполняет воздух. Между стенами древних дворцов и мечетей царит атмосфера подлинного Востока: шумные рынки, звуки арабской речи, ослики, перевозящие товары, и улыбки местных жителей.

Мы обязательно посетим знаменитые кожевенные мастерские Шуара, где из поколения в поколение сохраняются древние технологии обработки кожи. Из обзорной террасы откроется вид на десятки каменных чанов, наполненных натуральными красками — картина, поражающая воображение своими красками и контрастами. Именно здесь проходили сцены знаменитых восточных историй и фильмов, среди которых Клон, где героиня Жади бежала мимо этих чанов. Также заглянем на фабрику по производству шёлковых и хлопковых платков, где мастера вручную создают нежные, словно воздух, ткани.

После обеда продолжим знакомство с городом и отправимся во вторую медину — Фес-эль-Ждид, где жизнь течёт в более размеренном ритме. Здесь находится еврейский квартал (меллах), наполненный историей и особым колоритом, а также величественные золотые ворота Королевского дворца, за которыми простираются ухоженные сады, фонтаны и древние мечети. Мы увидим здание старейшей школы Феса, украшенной тончайшей резьбой и мозаикой, — живой пример арабо-андалусской архитектуры.

ФесФесФес
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Сахара

Сегодня нас ждёт самый длинный, но один из самых живописных переездов — около семи часов дороги, которая пролетит незаметно благодаря постоянно меняющимся пейзажам и остановкам в удивительных местах.

Первую остановку сделаем в Ифране — аккуратном университетском и курортном городке, основанном французами во времена протектората. Его нередко называют маленькой Швейцарией Марокко — за ухоженные улицы, альпийскую архитектуру и прохладный горный воздух. Здесь можно будет прогуляться по тенистым аллеям, полюбоваться величественными атласскими кедрами и даже покормить диких макак, живущих в окрестных лесах.

После обеда в Мидельте мы продолжим путь, пересечём горные перевалы и окажемся в ущелье и долине реки Зиз, где изумрудные пальмовые оазисы соседствуют с красноватыми скалами. По мере приближения к Эр-Рашидии пейзаж начнёт меняться: зелёные склоны уступят место оранжевым холмам, а затем откроются золотистые просторы пустыни, будто вырастающие из марева солнца.

В какие-то моменты за окном трудно поверить, что на дворе Xxi век — настолько первозданны эти ландшафты.

К вечеру мы прибудем в Мерзугу, небольшой посёлок у подножия песчаных дюн. Здесь возьмём с собой лишь самое необходимое и пересядем на кораблей пустыни — верблюдов, которые понесут нас навстречу закату. Когда солнце начнёт опускаться за барханы, небо заиграет всеми оттенками золота и пурпура, а над головой зажгутся первые звёзды.

Нас ждёт ночь в настоящем бедуинском лагере посреди Сахары: вкусный марокканский ужин, национальное шоу у костра, звуки барабанов и завораживающая тишина пустыни, где кажется, что время растворяется в бескрайнем звёздном небе.

СахараСахараСахара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Ущелье Тодра

Сегодня просыпаемся очень рано — ведь впереди одно из самых сильных впечатлений путешествия. Мы поднимемся на вершину одной из дюн, чтобы увидеть великолепный рассвет в пустыне. Постепенно, с первыми лучами солнца, пески начинают менять свой цвет: от глубокого янтарного до нежно-розового, словно само небо отражается в бескрайнем море барханов. Этот момент — когда мир просыпается, а тишину нарушает лишь шёпот ветра — останется в памяти навсегда.

Желающие смогут попробовать себя в сэндбординге — скольжении по песчаным склонам на доске, чувствуя прилив адреналина и полную свободу. После завтрака (по желанию) можно отправиться на квадроциклах, чтобы испытать себя и ощутить скорость, пересекающую барханы и песчаные гряды.

Позже возвращаемся в автобус и продолжаем путь к новым открытиям. Сегодня наш маршрут проляжет через великолепные Атласские горы, где открываются виды на красные каньоны, извилистые ущелья и бурные горные реки, питающие оазисы и долины с финиковыми рощами.

После обеда посетим знаменитое ущелье Тодра — одно из самых впечатляющих природных чудес Марокко. Высокие стены из красного песчаника, прорезанные рекой, создают атмосферу покоя и мощи, а свет, преломляясь на скалах, окрашивает их в бесконечные оттенки охры.

К вечеру прибудем в гостиницу-крепость в горах, где нас ждёт сытный ужин, отдых и свободное время. Из её террасы открывается невероятный вид на звёздное небо — чистое, глубокое, усыпанное миллионами огней. И в этот момент особенно остро чувствуешь магию Марокко — страны, где пустыня встречается с горами, а каждый день похож на сказку.

Ущелье ТодраУщелье ТодраУщелье Тодра
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Уарзазат и Айт-Бен-Хадду

После завтрака с видом на величественные Атласские горы мы отправимся в путь навстречу новым впечатлениям.

Первую половину дня посвятим знакомству с Уарзазатом — городом, который часто называют марокканским Голливудом. Здесь расположена киностудия Атлас, крупнейшая по площади в мире. Именно здесь снимались легендарные фильмы: Лоуренс Аравийский, Гладиатор, Мумия, Принц Персии и даже сцены из Игры престолов. Прогуливаясь по декорациям, легко забыть, что находишься в реальном мире — атмосфера Варзазата словно пропитана духом приключений и великих историй.

Далее наш путь проляжет через перевал Тизи-н-Тишка — самый высокий в Северной Африке (2260 м над уровнем моря). Здесь, среди извилистых серпантинов и стремительных облаков, открываются захватывающие панорамы Атласских гор — от бурых склонов до зелёных долин, теряющихся в дымке.

Спустившись с перевала, мы окажемся у подножия легендарного Айт-Бен-Хадду — древнего укреплённого города-ксара, внесённого в список всемирного наследия Юнеско. Эти стены из красной глины помнят шум караванов и истории торговцев, когда-то проходивших по Великому шёлковому пути. Сегодня здесь живёт всего несколько семей, но кажется, что дух прошлого витает повсюду: в узких улочках, в тишине старинных домов и в отблесках солнца на глиняных стенах.

Мы прогуляемся по этому городу-призраку, словно попав на съёмочную площадку арабской сказки, и ощутим атмосферу древнего Востока. После прогулки пообедаем в ресторане с панорамой на зелёные долины и старинные касбы, а затем продолжим путь в Марракеш.

К вечеру прибудем в отель, где разместимся на ближайшие два дня. После заселения — ужин и отдых в предвкушении встречи с одним из самых чарующих городов Марокко.

Уарзазат и Айт-Бен-ХаддуУарзазат и Айт-Бен-ХаддуУарзазат и Айт-Бен-Хадду
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Марракеш

После завтрака мы отправимся на знакомство с Марракешем — ярким, чувственным, живым городом, где Восток встречается с Европой, а прошлое и настоящее переплетаются, словно узор марокканского ковра.

Начнём утро с посещения Сада Мажорель, созданного французским художником Жаком Мажорелем и впоследствии принадлежавшего великому кутюрье Иву Сен-Лорану. Сад — настоящий оазис спокойствия в сердце города: среди буйной зелени пальм, бамбука и кактусов сверкают ярко-синие павильоны, сочетающие мавританский стиль и ар-деко. Этот насыщенный оттенок — синий Мажорель — стал символом Марракеша и вдохновил не одно поколение художников и дизайнеров. По желанию можно посетить музей Ива Сен-Лорана, где представлена его коллекция, вдохновлённая традициями Марокко, тканями, орнаментами и богатой палитрой Востока.

Продолжим прогулку по старому городу и увидим мечеть Кутубия Xii века — главный символ Марракеша, минарет которой виден из любой точки города. Затем посетим дворец Бахия, одно из самых прекрасных зданий Марокко, где мозаика, резное дерево и витражи создают ощущение восточной роскоши и утончённости.

После обеда отправимся на главную площадь Джемаа-эль-Фна — это не просто площадь, а живой организм, пульсирующий в самом центре Марракеша. Здесь прошлое и настоящее встречаются лицом к лицу — звуки барабанов перемешиваются с гулом мотоциклов, древние ремёсла соседствуют с уличными кафе, а аромат мяты и специй витает в тёплом воздухе. Днём — это ярмарка жизни: торговцы угощают свежевыжатым апельсиновым соком, мастера продают благовония и кожаные изделия, а музыканты играют мелодии под ритм тамбуринов. На фоне розовых стен старого города это место кажется декорацией к бесконечному восточному фильму. С наступлением сумерек Джемаа-эль-Фна преображается: десятки киосков превращают её в огромный ресторан под открытым небом. Воздух наполняется ароматом жареного мяса, специй и мяты, фонари зажигаются, а толпа будто сливается в единый поток звуков, запахов и эмоций. Здесь всё живёт и дышит в ритме Марракеша — сказочном, немного хаотичном, но завораживающем. Сегодня Джемаа-эль-Фна остаётся символом живого Востока — местом, где можно почувствовать настоящий дух Марокко.

Вечером нас ждёт прощальный ужин — время поделиться впечатлениями, посмеяться, вспомнить лучшие моменты путешествия и почувствовать, как тепло Востока останется в сердце навсегда.

МарракешМарракешМарракеш
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Марракеш

Утром будет время, чтобы позавтракать, собрать вещи и насладиться последними мгновениями отдыха в Марокко. Возвращение в Касабланку и вылет домой для тех, кто завершает путешествие, мы отправим на трансфере в Касабланку. По пути можно ещё раз взглянуть на бескрайние марокканские пейзажи — горы, долины и поселения, где течёт неспешная жизнь.

Прибытие в аэропорт ориентировочно к 19:00. Здесь мы попрощаемся — с лёгкой грустью, но с сердцем, полным впечатлений, запахов, красок и звуков этой удивительной страны.

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях / риадах
  • Завтраки
  • 1 марокканский ужин
  • Национальное шоу в пустыне с ужином
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/в аэропорт Касабланки
  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Катание на верблюдах по пустыне
  • Туристическая страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты туда и обратно
  • Обеды и ужины (от 50 в день)
  • Аренда квадроцикла в пустыне (от 50)
  • Все входные билеты (от 80)
  • Страховка
Визы
Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 90 дней. При въезде потребуется загранпаспорт, действительный минимум 6 месяцев от даты выезда из Марокко. Рекомендуем оформить медицинскую страховку. Рекомендуется оформить медицинскую страховку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталия
Наталия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
За последние 5 лет мы с командой опытных гидов реализовали более 80 туров по абсолютно разным популярным направлениям: Калининград, Дагестан, Крым, Карелия, Грузия, Узбекистан, Марокко, Турция, Приэльбрусье, Армения, Байкал, ЮАР,
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Кыргыстан, Казахстан, Южная Корея, Китай, Япония и др. По статистике 70% наших туристов планируют новые поездки только с нами, потому что программы наших туров уникальны и неповторимы. Это всегда максимум заботы, нестандартный маршрут, приятная насыщенная программа, самые топовые локации, уютные места размещения, лучшие заведения для питания, ну и конечно же потрясающие локальные гиды, которые с большой любовью в легком формате расскажут о своей стране. Вместе мы исследуем самые интересные и неизведанные локации, сможем попробовать новое или экстремальное, найти новых классных друзей и возможно, исполнить свою давнюю мечту. До встречи в туре!

Тур входит в следующие категории Касабланки

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