Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3.5 часа 61 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Марракеш для своих. Тайны старого города Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней Начало: По договоренности от €320 за всё до 10 чел. Пешая 4 часа 11 отзывов Индивидуальная до 5 чел. От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое €150 за всё до 5 чел. Пешая 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки» Начало: По договоренности от €320 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Марракеша

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Городские экскурсии»

