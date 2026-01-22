Найдено 3 экскурсии в категории « Мечеть Аль-Кутубия » в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 38 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Добро пожаловать в Марракеш Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна Начало: Около Кафе Кутубия €250 за всё до 8 чел. Пешая 4 часа 65 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Все богатства Марракеша Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру Начало: По договорённости €160 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое €150 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Марракеша

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше Добро пожаловать в Марракеш; Все богатства Марракеша; От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу. Какие места ещё посмотреть в Марракеше Самое главное; Старый город.

