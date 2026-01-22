Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Начало: Около Кафе Кутубия
Завтра в 14:00
24 янв в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
29 янв в 09:30
30 янв в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
