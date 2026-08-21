Индивидуальная
Традиционный хаммам и спа-ритуал с массажем в Марракеше
Чёрное мыло, натуральный скраб и аргановое масло - всё, чтобы отдохнуть телом и душой
«Дополнительно по желанию оплачивается трансфер из/в отель в Марракеше на автомобиле — стоимость зависит от района вашего проживания»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $35 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Марракеше
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
от $26 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Марокко для своих: лунные пейзажи пустыни Агафай
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 15:00.
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€250 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Трансфер»
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