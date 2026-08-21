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1 чел. По популярности Пешая На машине В помещении 2 часа 1 отзыв Индивидуальная Традиционный хаммам и спа-ритуал с массажем в Марракеше Чёрное мыло, натуральный скраб и аргановое масло - всё, чтобы отдохнуть телом и душой «Дополнительно по желанию оплачивается трансфер из/в отель в Марракеше на автомобиле — стоимость зависит от района вашего проживания» от $35 за человека На машине 30 минут Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Марракеше Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт Начало: В указанной вами точке «Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера» от $26 за всё до 3 чел. 4 часа Индивидуальная до 5 чел. Марокко для своих: лунные пейзажи пустыни Агафай Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно в 15:00. €250 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Марракеша

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