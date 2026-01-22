Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
29 янв в 09:30
30 янв в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней
Начало: По договоренности
Завтра в 18:00
24 янв в 13:00
от €320 за всё до 10 чел.
