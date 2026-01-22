Найдено 3 экскурсии в категории « Площадь Джамаа-эль-Фна » в Марракеше на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 4 часа 65 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Все богатства Марракеша Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру Начало: По договорённости €160 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое €150 за всё до 5 чел. Пешая 3.5 часа 64 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Марракеш для своих. Тайны старого города Погрузитесь в атмосферу Марракеша, узнайте его тайны, посетите дворцы и ремесленные мастерские, научитесь торговаться и наслаждайтесь местной кухней Начало: По договоренности от €320 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Марракеша

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Площадь Джамаа-эль-Фна» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше Все богатства Марракеша; От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу; Марракеш для своих. Тайны старого города.

