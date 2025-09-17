Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Начало: Около Кафе Кутубия
22 мая в 10:00
23 мая в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Главные достопримечательности и тайные уголки волшебного города на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
22 мая в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
1 июн в 09:30
2 июн в 09:30
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
M
Дата посещения: 16 сен 2025
Экскурсия очень понравилась: интересный рассказ, насыщенная программа, было очень интересно. Большое спасибо.
Посетили экскурсию по Марракешу вместе с гидом Бадером. Гид много рассказал о жизни города и страны в целом, был очень дружелюбен и помог посмотреть на город глазами местного жителя.
Татьяна также была на связи, сориентировала по иным местам для самостоятельного посещения. Рекомендую.
Отлично организованная экскурсия с гидом Абделати. Мы увидели основные достопримечательности, при этом могли остановиться на кофе и небольшой отдых. Узнали про жизнь людей, историю и увидели колорит города. рекомендую!
А
Гид ориентировался в Медине как у себя дома и показал все срытые места этого места
А
Экскурсия прошла отлично, рекомендую!
Д
Были на экскурсии с гидом Юссефом. Маршрут довольно длинный, но гид показывал не только туристические места, но и поводил нас нас по рынку и маленьким улочкам. Кроме того, везде провёл нас без очереди, что однозначно было большим плюсом. Что касается наполнения программы, то Юссеф рассказывает интересно, погружён в историю, может объяснить культурные особенности. Всё очень понравилось. Спасибо!
Ю
Огромное спасибо Татьяне за организацию и помощь в путешествии по Марокко. В Марракеше нас встретил гид Юссеф, очень понравилась экскурсия, все было как и заявлено, все было прекрасно! Юссеф, благодарим Вас за рекомендации по нашему дальнейшему путешествию и ресторану! 💐💐💐
Ю
Большое спасибо Татьяне за помощь в организации маршрута и отличные экскурсии! Внимательное и небезразличное отношение к туристам😉🤝👍
Отличная экскурсия по Марракешу! Было очень интересно и познавательно. Абделати замечательный гид. Узнали много нового об истории, культуре и повседневной жизни Марокко. Экскурсией остались очень довольны 👍👍
Е
Благодарим за интересную экскурсию гида Бадер. Он очень интеллигентный, спокойный и образованный человек. Экскурсия была на комфортном авто. Все безопасно и познавательно. Остались только позитивные впечатления и воспоминания от экскурсии. Также благодарим организатора Татьяну за оперативность, доброжелательность и информационную поддержку по организации.
Всего 145 отзывов в Марракеше в категории "Медресе Бен Юсуфа"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Медресе Бен Юсуфа»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в мае 2026
Сейчас в Марракеше в категории "Медресе Бен Юсуфа" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 250. Туристы уже оставили гидам 145 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
