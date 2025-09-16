Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
7 мар в 09:30
8 мар в 09:30
€200 за всё до 5 чел.
-
5%
Индивидуальная
Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс
Пройти по следам Ив Сен-Лорана, познакомиться с марокканской модой и создать духи
Начало: У входа в сад Мажорель
16 мар в 10:00
17 мар в 10:00
от €333
€350 за человека
- MMALTSEV16 сентября 2025От дворца до базара: обзорная экскурсия по МарракешуДата посещения: 16 сентября 2025Экскурсия очень понравилась: интересный рассказ, насыщенная программа, было очень интересно. Большое спасибо.
- ООльга20 февраля 2026Слиман отличный гид! Хорошо знает историю страны и города. Хорошо говорит по русски,мы всё понимали. Экскурсия интересная,нам всё понравилось! Большое спасибо Слиману!
- ММихаил18 февраля 2026Отличный гид, хорошо и понятно разговаривает по русски, просто попросите не торопится и все будет в порядке. Знает много интересных мест и очень хорошо владеет историей. Спасибо большое за экскурсию.
- ЮЮрий16 февраля 2026Экскурсия по Медине понравилась. Считаю, что гид просто необходим, т. к. в одиночку, без знания Медины, вы ничего увидеть не сможете. Слиман хороший гид и хорошо говорит по-русски.
- ДДмитрий7 февраля 2026Было очень интересно. Слиман отличный экскурсовод. узнали много нового. Рекомендэ;)
- ААртем6 января 2026Отличный гид. Рекомендую. Безопасно и быстро провел по всем достопримечательностям Марракеша
- ООльга3 января 2026Экскурсию провела для нас прекрасная Рамиля.
Подстроила маршрут под место встречи у нашего риада, за четыре часа обошли и посетили все важные достопримы, с хорошим рассказом, рекомендациями и чудесным настроением.
Спасибо!
- ММария30 декабря 2025У нас был гид Рамиля! Очень приятная, свободно говорит на разные темы, ведет куда захотите, дает рекомендации. Мы рекомендуем!
- ААлександр26 декабря 2025Хорошая экскурсия с приятным гидом. Очень понравилось что удалось увидеть не только старый город, но и современный Марракеш
- ННадежда26 ноября 2025Экскурсия прошла замечательно: мы познакомились с марокканской архитектурой и историей, увидели множество интересных уголков города и узнали о местных традициях. Рамиля — очень интеллигентный человек и превосходный собеседник. Время пролетело незаметно.
