Мои заказы

Сад «Мажорель» – экскурсии в Марракеше

Найдено 3 экскурсии в категории «Сад «Мажорель»» в Марракеше на русском языке, цены от €160, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Все богатства Марракеша
Пешая
4 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Погрузитесь в атмосферу Марракеша, посетив его главные достопримечательности с опытным гидом. Узнайте историю города и почувствуйте его уникальную культуру
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
7 мар в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
Эта экскурсия для тех, кто впервые приехал в Марракеш и хочет прочувствовать его атмосферу. Посетим дворец Бахия, сад Мажорель, восточный базар и многое другое
7 мар в 09:30
8 мар в 09:30
€200 за всё до 5 чел.
Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс
Пешая
4 часа
-
5%
Индивидуальная
Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс
Пройти по следам Ив Сен-Лорана, познакомиться с марокканской модой и создать духи
Начало: У входа в сад Мажорель
16 мар в 10:00
17 мар в 10:00
от €333€350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    MALTSEV
    16 сентября 2025
    От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу
    Дата посещения: 16 сентября 2025
    Экскурсия очень понравилась: интересный рассказ, насыщенная программа, было очень интересно. Большое спасибо.
  • О
    Ольга
    20 февраля 2026
    Все богатства Марракеша
    Слиман отличный гид! Хорошо знает историю страны и города. Хорошо говорит по русски,мы всё понимали. Экскурсия интересная,нам всё понравилось! Большое спасибо Слиману!
  • М
    Михаил
    18 февраля 2026
    Все богатства Марракеша
    Отличный гид, хорошо и понятно разговаривает по русски, просто попросите не торопится и все будет в порядке. Знает много интересных мест и очень хорошо владеет историей. Спасибо большое за экскурсию.
  • Ю
    Юрий
    16 февраля 2026
    Все богатства Марракеша
    Экскурсия по Медине понравилась. Считаю, что гид просто необходим, т. к. в одиночку, без знания Медины, вы ничего увидеть не сможете. Слиман хороший гид и хорошо говорит по-русски.
  • Д
    Дмитрий
    7 февраля 2026
    Все богатства Марракеша
    Было очень интересно. Слиман отличный экскурсовод. узнали много нового. Рекомендэ;)
    Было очень интересно. Слиман отличный экскурсовод. узнали много нового. Рекомендэ;)Было очень интересно. Слиман отличный экскурсовод. узнали много нового. Рекомендэ;)Было очень интересно. Слиман отличный экскурсовод. узнали много нового. Рекомендэ;)Было очень интересно. Слиман отличный экскурсовод. узнали много нового. Рекомендэ;)Было очень интересно. Слиман отличный экскурсовод. узнали много нового. Рекомендэ;)
  • А
    Артем
    6 января 2026
    Все богатства Марракеша
    Отличный гид. Рекомендую. Безопасно и быстро провел по всем достопримечательностям Марракеша
    Отличный гид. Рекомендую. Безопасно и быстро провел по всем достопримечательностям МарракешаОтличный гид. Рекомендую. Безопасно и быстро провел по всем достопримечательностям МарракешаОтличный гид. Рекомендую. Безопасно и быстро провел по всем достопримечательностям Марракеша
  • О
    Ольга
    3 января 2026
    Все богатства Марракеша
    Экскурсию провела для нас прекрасная Рамиля.
    Подстроила маршрут под место встречи у нашего риада, за четыре часа обошли и посетили все важные достопримы, с хорошим рассказом, рекомендациями и чудесным настроением.
    Спасибо!
    Экскурсию провела для нас прекрасная РамиляЭкскурсию провела для нас прекрасная РамиляЭкскурсию провела для нас прекрасная РамиляЭкскурсию провела для нас прекрасная РамиляЭкскурсию провела для нас прекрасная РамиляЭкскурсию провела для нас прекрасная РамиляЭкскурсию провела для нас прекрасная РамиляЭкскурсию провела для нас прекрасная РамиляЭкскурсию провела для нас прекрасная РамиляЭкскурсию провела для нас прекрасная Рамиля
  • М
    Мария
    30 декабря 2025
    Все богатства Марракеша
    У нас был гид Рамиля! Очень приятная, свободно говорит на разные темы, ведет куда захотите, дает рекомендации. Мы рекомендуем!
  • А
    Александр
    26 декабря 2025
    Все богатства Марракеша
    Хорошая экскурсия с приятным гидом. Очень понравилось что удалось увидеть не только старый город, но и современный Марракеш
  • Н
    Надежда
    26 ноября 2025
    Все богатства Марракеша
    Экскурсия прошла замечательно: мы познакомились с марокканской архитектурой и историей, увидели множество интересных уголков города и узнали о местных традициях. Рамиля — очень интеллигентный человек и превосходный собеседник. Время пролетело незаметно.
    Экскурсия прошла замечательно: мы познакомились с марокканской архитектурой и историей, увидели множество интересных уголков города иЭкскурсия прошла замечательно: мы познакомились с марокканской архитектурой и историей, увидели множество интересных уголков города иЭкскурсия прошла замечательно: мы познакомились с марокканской архитектурой и историей, увидели множество интересных уголков города и

Ответы на вопросы от путешественников по Марракешу в категории «Сад «Мажорель»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марракеше
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Все богатства Марракеша;
  2. От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу;
  3. Эстетика и ароматы Марракеша: сад Мажорель, медина и парфюмерный мастер-класс.
Какие места ещё посмотреть в Марракеше
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Площадь Джамаа-эль-Фна;
  3. Берберский рынок;
  4. Мечеть Аль-Кутубия;
  5. Сад «Мажорель»;
  6. Медресе Бен Юсуфа;
  7. Дворец Бахия;
  8. Музей Ива Сен-Лорана;
  9. Вилла Жака Мажореля;
  10. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Марракешу в марте 2026
Сейчас в Марракеше в категории "Сад «Мажорель»" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 333 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Экскурсии на русском языке в Марракеше (Марокко 🇲🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Сад «Мажорель»», 86 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Марокко. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май