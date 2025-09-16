M MALTSEV От дворца до базара: обзорная экскурсия по Марракешу Дата посещения: 16 сентября 2025 Экскурсия очень понравилась: интересный рассказ, насыщенная программа, было очень интересно. Большое спасибо.

О Ольга Все богатства Марракеша Слиман отличный гид! Хорошо знает историю страны и города. Хорошо говорит по русски,мы всё понимали. Экскурсия интересная,нам всё понравилось! Большое спасибо Слиману!

М Михаил Все богатства Марракеша Отличный гид, хорошо и понятно разговаривает по русски, просто попросите не торопится и все будет в порядке. Знает много интересных мест и очень хорошо владеет историей. Спасибо большое за экскурсию.

Ю Юрий Все богатства Марракеша Экскурсия по Медине понравилась. Считаю, что гид просто необходим, т. к. в одиночку, без знания Медины, вы ничего увидеть не сможете. Слиман хороший гид и хорошо говорит по-русски.

Д Дмитрий Все богатства Марракеша Было очень интересно. Слиман отличный экскурсовод. узнали много нового. Рекомендэ;)

А Артем Все богатства Марракеша Отличный гид. Рекомендую. Безопасно и быстро провел по всем достопримечательностям Марракеша

О Ольга Все богатства Марракеша Экскурсию провела для нас прекрасная Рамиля.

Подстроила маршрут под место встречи у нашего риада, за четыре часа обошли и посетили все важные достопримы, с хорошим рассказом, рекомендациями и чудесным настроением.

Спасибо!

М Мария Все богатства Марракеша У нас был гид Рамиля! Очень приятная, свободно говорит на разные темы, ведет куда захотите, дает рекомендации. Мы рекомендуем!

А Александр Все богатства Марракеша Хорошая экскурсия с приятным гидом. Очень понравилось что удалось увидеть не только старый город, но и современный Марракеш