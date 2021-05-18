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Местное время в Марракеше
19:1856
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇲🇦 Марокко
Название городаМарракеш
По-английскиMarrakesh
Столица регионаМарракеш является столицей региона
Население города839 296 чел.
АэропортМарракеш RAK
Часовой поясAfrica/Casablanca
Средняя высота457 м. от уровня моря

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Популярные экскурсии в Марракеше

Марракеш для своих: современный город
Марракеш для своих: современный город
$
237
за чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
5
8 отзывов
$
237
за чел.
Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата
Ночное путешествие в Загору через пустыню Сахара из Уарзазата
$
107
за чел.
В этом ночном путешествии из Уарзазата в пустыню Загора вы откроете для себя волшебные места, проведете ночь в типичном берберском шатре и насладитесь...
Приключение в Марракеше на квадроциклах: пустыня, как на ладоне
Приключение в Марракеше на квадроциклах: пустыня, как на ладоне
$
33
за чел.
Приглашаем вас присоединиться к нам в этом удивительном путешествии по самой большой пустыни в мире – пустыне Сахара. Вы будете передвигаться на квадр...
Марракеш для своих. Тайны старого города
Марракеш для своих. Тайны старого города
4.9
41 отзыв
от
182
за чел.
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
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