Мои заказы

Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)

Создать колье с берберским кулоном и прикоснуться к традиционным символам Марокко
В нашей уютной студии в центре города вы за одно занятие сделаете оригинальное украшение, которое захочется носить каждый день.

Вы выберете бусины по цвету и настроению, а мы покажем, как собрать из них колье с кулоном в виде символа марокканской культуры.
Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)
Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)
Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)

Описание мастер-класса

Наша мастерская находится в районе Гелиз — современном и уютном квартале, куда удобно добраться из любой части города.

На мастер-классе:

  • вы познакомитесь с традиционными символами и орнаментами берберской культуры
  • выберете бусины из широкого ассортимента — цвета и сочетания подбираете сами
  • освоите технику бисероплетения
  • создадите колье с серебряным берберским кулоном в центре

Каждое изделие получится неповторимым!

Организационные детали

  • Важно: перед бронированием, пожалуйста, обязательно напишите нам, чтобы уточнить, готов ли мастер провести занятие в выбранные вами день и время
  • По запросу пригласим переводчика русского языка за доплату — уточним в переписке
  • Занятие проведёт мастер из нашей команды

ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Район Гелиз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 670 туристов
Я представляю дружную команду русскоговорящих гидов в Марракеше. Все мы профессионалы своего дела, влюблённые в Королевство Марокко. С радостью поделимся его тайнами.

Входит в следующие категории Марракеша

Похожие экскурсии на «Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)»

Добро пожаловать в Марракеш
Пешая
4 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Марракеш
Марракеш - город с богатой историей и культурой. Прогуляйтесь по Медине, посетите дворцы и наслаждайтесь атмосферой площади Джама-эль-Фна
Начало: Около Кафе Кутубия
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
€250 за всё до 8 чел.
Марракеш для своих. Тайны старого города
Пешая
3.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
Марракеш для своих. Тайны старого города
Колоритные базары, королевские дворцы и шумные площади
Начало: По договоренности
Завтра в 19:00
1 июн в 10:00
от €390 за человека
Все богатства Марракеша
Пешая
3.5 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Все богатства Марракеша
Главные достопримечательности и тайные уголки волшебного города на обзорной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€170 за всё до 4 чел.
Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Традиции восточного базара: шопинг-экскурсия по Марракешу
Отыскать лучшее в «сокровищнице Африки»
Начало: По договоренности
Завтра в 21:00
1 июн в 10:00
от €390 за человека
У нас ещё много экскурсий в Марракеше. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Марракеше
$80 за человека