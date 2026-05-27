Мастер-класс по бисероплетению в Марракеше (на английском или французском языке)

В нашей уютной студии в центре города вы за одно занятие сделаете оригинальное украшение, которое захочется носить каждый день.
Вы выберете бусины по цвету и настроению, а мы покажем, как собрать из них колье с кулоном в виде символа марокканской культуры.
Описание мастер-класса
Наша мастерская находится в районе Гелиз — современном и уютном квартале, куда удобно добраться из любой части города.
На мастер-классе:
- вы познакомитесь с традиционными символами и орнаментами берберской культуры
- выберете бусины из широкого ассортимента — цвета и сочетания подбираете сами
- освоите технику бисероплетения
- создадите колье с серебряным берберским кулоном в центре
Каждое изделие получится неповторимым!
Организационные детали
- Важно: перед бронированием, пожалуйста, обязательно напишите нам, чтобы уточнить, готов ли мастер провести занятие в выбранные вами день и время
- По запросу пригласим переводчика русского языка за доплату — уточним в переписке
- Занятие проведёт мастер из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Район Гелиз
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Марракеше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 670 туристов
Я представляю дружную команду русскоговорящих гидов в Марракеше. Все мы профессионалы своего дела, влюблённые в Королевство Марокко. С радостью поделимся его тайнами.
