острова. Прогулялись по центру Порт-луи, посмотрели на город с смотровой площадки, прошлись по шумному аутентичному рынку, была возможность попробовать местный стрит фуд в проверенных местах. Дарья профессионал своего дела, весь день мы с увлечением слушали и получали ответы на любые вопросы, от истории острова до советов для хорошего отдыха и рекомендации ресторанов. Ботанический сад очень понравился, как и сахарная фабрика. Дарья очень внимательна, учитывала все наши пожелания и интересы, нам понравилось!