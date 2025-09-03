Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 12:00
9 окт в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
9 окт в 10:00
11 окт в 10:00
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина3 сентября 2025Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
Программа для тех, кто хочет насладиться природой по-максимому. Очень приятный бонус: Михаил прекрасно фотографирует)
- ЮЮлия27 июля 2025Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу
