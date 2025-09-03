Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Порт-Луи на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 12:00
9 окт в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
9 окт в 08:00
10 окт в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Гостеприимный Маврикий
На микроавтобусе
5 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Гостеприимный Маврикий
Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Начало: На набережной Каудан
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
9 окт в 10:00
11 окт в 10:00
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    3 сентября 2025
    Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
    Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
    Программа для тех, кто хочет насладиться природой по-максимому. Очень приятный бонус: Михаил прекрасно фотографирует)
    Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2025
    Гостеприимный Маврикий
    Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу
    читать дальше

    острова. Прогулялись по центру Порт-луи, посмотрели на город с смотровой площадки, прошлись по шумному аутентичному рынку, была возможность попробовать местный стрит фуд в проверенных местах. Дарья профессионал своего дела, весь день мы с увлечением слушали и получали ответы на любые вопросы, от истории острова до советов для хорошего отдыха и рекомендации ресторанов. Ботанический сад очень понравился, как и сахарная фабрика. Дарья очень внимательна, учитывала все наши пожелания и интересы, нам понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
  2. Чудеса природы на юге Маврикия
  3. Гостеприимный Маврикий
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в октябре 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 3 ⭐ отзыва, цены от $130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь