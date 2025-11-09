Мои заказы

Гостеприимный Маврикий

Приглашаем в увлекательное путешествие по Маврикию. Откройте для себя Порт-Луи, его колоритные рынки и знаменитые достопримечательности
Путешествие по Маврикию предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу острова.

Участники экскурсии посетят форт Аделаида с его захватывающим видом на Порт-Луи, исследуют историческое место Ааправаси-Гхат и прогуляются по набережной Каудан.

Ботанический сад
Памплемус удивит разнообразием флоры, а центральный рынок - колоритом и оживлённой торговлей. Узнайте о судьбе птиц додо и легендах о золоте флибустьеров. Комфортабельный транспорт и опытный гид сделают ваше путешествие незабываемым

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Посещение ботанического сада Памплемус
  • 🏰 Исследование форта Аделаида
  • 🛍️ Прогулка по центральному рынку
  • 🌊 Визит на набережную Каудан
  • 📜 Узнайте историю индийских иммигрантов
  • 🍲 Дегустация местной кухни

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Маврикия - с мая по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без лишней суеты. Декабрь и январь также подходят для путешествия, но возможны кратковременные дожди. В феврале и марте, несмотря на более влажный климат, всё же можно насладиться островом, избегая больших толп туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя15
ноя17
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Форт Аделаида
  • Ааправаси-Гхат
  • Набережная Каудан
  • Центральный рынок
  • Ботанический сад Памплемус

Описание экскурсии

  • Порт-Луи — столица острова, где французское наследие колонизаторов перекликается с влиянием индийской самобытности и африканскими мотивами
  • Центральный рынок с оживлённой торговлей и следами маврикийского колорита времён Британской колонизации
  • Ааправаси-Гхат — место прибытия первых индийских иммигрантов на Маврикий
  • Набережная Каудан, где переплетаются мода, культура и развлечения
  • Форт Аделаида — британский военный форт 19 века с панорамным видом на город
  • Памплемус — один из старейших ботанических садов Южного полушария

Я расскажу:

  • Как сформировался Маврикий и почему у него такая необычная природа
  • Кто и когда колонизировал остров, и как сложилось его рабовладельческое прошлое
  • Почему вымерли все птицы додо
  • Где, по легенде, спрятано золото французских флибустьеров
  • Как на остров попали индусы и какую роль они сыграли в его истории
  • Почему перец чили здесь считают лекарством от всех болезней и источником долголетия
  • Где производят лучший местный ром и в чём его особенности

И многое другое!

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Suzuki Ertiga, минивэне Toyota Hiace или автобусе Toyota Coaster (зависит от количества участников)
  • Детям младше 6 лет будет сложновато: ходить будем достаточно много

Дополнительные расходы:

  • Вход в ботанический сад — 300 рупий (€6) за чел.
  • Дегустации местной кухни (стритфуд во время прогулки по Порт-Луи) по желанию — около 600 рупий (€12) за чел.
  • Полноценный обед в поездку не включён (время ограничено), но:
    — можно взять с собой ланч-бокс из отеля
    — обычно дегустаций хватает, чтобы не проголодаться

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€155
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Каудан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даша
Даша — ваш гид в Порт-Луи
Провёл экскурсии для 425 туристов
Я живу и работаю в туризме на Маврикии с 2011 года, поэтому очень хорошо знакома с местными особенностями, жизнью, бытом и скрытыми от глаз тайнами острова. Мой муж — местный
житель, поэтому я не понаслышке знаю, что такое маврикийский менталитет. Приехав сюда, я детально изучила историю острова, его обычаи и культуру, познакомилась с различными религиями, узнала, что такое креольская кухня, а также посвятила долгие годы своего пребывания здесь нашим туристам, с которыми я с радостью готова делиться всеми своими знаниями и опытом. Мы с вами откроем Маврикий с абсолютно новой для вас стороны, которая не оставит вас равнодушными!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ольга
Ольга
9 ноя 2025
Благодарим за незабываемые покорения просторов Маврикия. Столица Маврикия очень далека от мировых столиц, но благодаря нашему гиду Маше, мы многое узнали, увидели и познали. Великолепие ботанического сада просто восхищает, своим величием и красотой. Вид с цитадели завораживающий, рынок пестрит буйством красок и фруктов. Ананас с перцем превзошел все наши ожидания 😁 ❤️❤️❤️
Ю
Юлия
27 июл 2025
Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу острова. Прогулялись по центру Порт-луи, посмотрели на город с смотровой
площадки, прошлись по шумному аутентичному рынку, была возможность попробовать местный стрит фуд в проверенных местах. Дарья профессионал своего дела, весь день мы с увлечением слушали и получали ответы на любые вопросы, от истории острова до советов для хорошего отдыха и рекомендации ресторанов. Ботанический сад очень понравился, как и сахарная фабрика. Дарья очень внимательна, учитывала все наши пожелания и интересы, нам понравилось!

Входит в следующие категории Порт-Луи

