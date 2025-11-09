Путешествие по Маврикию предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу острова.Участники экскурсии посетят форт Аделаида с его захватывающим видом на Порт-Луи, исследуют историческое место Ааправаси-Гхат и прогуляются по набережной Каудан.Ботанический сад

Памплемус удивит разнообразием флоры, а центральный рынок - колоритом и оживлённой торговлей. Узнайте о судьбе птиц додо и легендах о золоте флибустьеров. Комфортабельный транспорт и опытный гид сделают ваше путешествие незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Маврикия - с мая по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без лишней суеты. Декабрь и январь также подходят для путешествия, но возможны кратковременные дожди. В феврале и марте, несмотря на более влажный климат, всё же можно насладиться островом, избегая больших толп туристов.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.