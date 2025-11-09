Путешествие по Маврикию предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу острова.
Участники экскурсии посетят форт Аделаида с его захватывающим видом на Порт-Луи, исследуют историческое место Ааправаси-Гхат и прогуляются по набережной Каудан.
Ботанический сад
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Посещение ботанического сада Памплемус
- 🏰 Исследование форта Аделаида
- 🛍️ Прогулка по центральному рынку
- 🌊 Визит на набережную Каудан
- 📜 Узнайте историю индийских иммигрантов
- 🍲 Дегустация местной кухни
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Маврикия - с мая по ноябрь, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями без лишней суеты. Декабрь и январь также подходят для путешествия, но возможны кратковременные дожди. В феврале и марте, несмотря на более влажный климат, всё же можно насладиться островом, избегая больших толп туристов.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Форт Аделаида
- Ааправаси-Гхат
- Набережная Каудан
- Центральный рынок
- Ботанический сад Памплемус
Описание экскурсии
- Порт-Луи — столица острова, где французское наследие колонизаторов перекликается с влиянием индийской самобытности и африканскими мотивами
- Центральный рынок с оживлённой торговлей и следами маврикийского колорита времён Британской колонизации
- Ааправаси-Гхат — место прибытия первых индийских иммигрантов на Маврикий
- Набережная Каудан, где переплетаются мода, культура и развлечения
- Форт Аделаида — британский военный форт 19 века с панорамным видом на город
- Памплемус — один из старейших ботанических садов Южного полушария
Я расскажу:
- Как сформировался Маврикий и почему у него такая необычная природа
- Кто и когда колонизировал остров, и как сложилось его рабовладельческое прошлое
- Почему вымерли все птицы додо
- Где, по легенде, спрятано золото французских флибустьеров
- Как на остров попали индусы и какую роль они сыграли в его истории
- Почему перец чили здесь считают лекарством от всех болезней и источником долголетия
- Где производят лучший местный ром и в чём его особенности
И многое другое!
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Suzuki Ertiga, минивэне Toyota Hiace или автобусе Toyota Coaster (зависит от количества участников)
- Детям младше 6 лет будет сложновато: ходить будем достаточно много
Дополнительные расходы:
- Вход в ботанический сад — 300 рупий (€6) за чел.
- Дегустации местной кухни (стритфуд во время прогулки по Порт-Луи) по желанию — около 600 рупий (€12) за чел.
- Полноценный обед в поездку не включён (время ограничено), но:
— можно взять с собой ланч-бокс из отеля
— обычно дегустаций хватает, чтобы не проголодаться
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Каудан
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Даша — ваш гид в Порт-Луи
Провёл экскурсии для 425 туристов
Я живу и работаю в туризме на Маврикии с 2011 года, поэтому очень хорошо знакома с местными особенностями, жизнью, бытом и скрытыми от глаз тайнами острова. Мой муж — местныйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
9 ноя 2025
Благодарим за незабываемые покорения просторов Маврикия. Столица Маврикия очень далека от мировых столиц, но благодаря нашему гиду Маше, мы многое узнали, увидели и познали. Великолепие ботанического сада просто восхищает, своим величием и красотой. Вид с цитадели завораживающий, рынок пестрит буйством красок и фруктов. Ананас с перцем превзошел все наши ожидания 😁 ❤️❤️❤️
Ю
Юлия
27 июл 2025
Спасибо огромное Дарье за прекрасный день! Мы поехали на экскурсию на следующий день после приезда, и сразу погрузились в атмосферу острова. Прогулялись по центру Порт-луи, посмотрели на город с смотровой
Входит в следующие категории Порт-Луи
