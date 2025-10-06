Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Тропические орхидеи, исчезающие виды животных и водопады Маврикия. Получите благословение у сакрального озера и раскройте секрет Семицветной долины
Начало: Забираем вас из отеля
6 окт в 09:00
7 окт в 09:00
€1000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
€631 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Маврикия: от кратера вулкана до храма Шивы и гигантских черепах. Уникальные впечатления гарантированы
26 сен в 09:00
30 сен в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
