1 чел. По популярности На машине 9 часов 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Влюбиться в Маврикий за один день Тропические орхидеи, исчезающие виды животных и водопады Маврикия. Получите благословение у сакрального озера и раскройте секрет Семицветной долины Начало: Забираем вас из отеля €1000 за всё до 5 чел. На машине 8 часов 13 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Порт-Луи и Северный Маврикий Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели Начало: У вашего отеля €631 за всё до 5 чел. На машине 7 часов 31 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Зелёное сердце Маврикия Индивидуальная экскурсия по живописным местам Маврикия: от кратера вулкана до храма Шивы и гигантских черепах. Уникальные впечатления гарантированы €321 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Порт-Луи

