Экскурсии со скидкой в Порт-Луи до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Порт-Луи на русском языке, цены от €136, скидки до 20%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Приключение на Маврикии: киты и релакс
6 отзывов
4.5 часа
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 05:00
26 фев в 05:00
27 фев в 05:00
325 за человека
Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
На машине
скидка
5%
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия
Откройте сердце Маврикия: дикий южный берег, водопады и колониальные особняки ждут вас в уникальной экскурсии с любовью к острову
3 мар в 09:30
4 мар в 09:30
359342 за всё до 4 чел.
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
скидка
20%
4.5 часа
Водная прогулка
Путешествие к дельфинам на катамаране
Насладитесь морским путешествием на катамаране с возможностью увидеть дельфинов, посетить необитаемый остров и попробовать маврикийский обед
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
27 фев в 08:45
28 фев в 08:45
170136 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 февраля 2025
    Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
    Прекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отлично все организовала, мы были
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    практически везде одни, без толп туристов. Фотографировала нас. При встрече вручила подарки, а это очень приятно. Поэтому всем рекомендую Анну, чудесного человека и гида, который знает и любит Маврикий!

    Прекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отличноПрекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отличноПрекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отличноПрекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отличноПрекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отличноПрекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отличноПрекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отлично
  • В
    Владимир
    27 января 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Благодарю Ирину и Таис за экскурсию. Эмоции незабываемы! Маврикий и киты - потрясающее сочетание! Все качественно, комфортно и соответствует договоренности! Спасибо!
  • А
    Алеся
    20 января 2025
    Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
    Анна, спасибо вам за такое замечательное путешествие, влюбили нас в этот прекрасный остров, очень рекомендуем. Обязательно еще вернемся! Анна показала
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    нетуристические места, сделала для нас так много фото и видео на память, мы остались в восторге от знакомства и от путешествия.

  • Т
    Тимур
    20 января 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Отличное приключение вызывающее просто детский восторг! Снорклинг с кашалотами это невероятный опыт. Организовано все очень хорошо, вышли в море в
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    оговоренное время, команда отработала отлично, большое внимание уделялось безопасности. Инструктор одновременно брал в воду не более 2 человек, что разительно отличалось от некоторых других лодок, где с одним инструктором было человек по 10-15. Давал четкие указания, следил чтобы все держались от китов на безопасном расстоянии, но так чтобы все было видно. Нам вообще повезло, за день до нашей экскурсии родился китенок и было интересно наблюдать, как вокруг него плавали взрослые киты. Ну и сами киты показали себя со всех сторон, и хвосты и плавники и выпрыгивали из воды. Одно из самых ярких впечатлений за последнее время.

    Отличное приключение вызывающее просто детский восторг! Снорклинг с кашалотами это невероятный опыт. Организовано все очень хорошоОтличное приключение вызывающее просто детский восторг! Снорклинг с кашалотами это невероятный опыт. Организовано все очень хорошо
  • О
    Ольга
    16 января 2025
    Маврикий навсегда: авторская экскурсия с любовью к острову
    Анна очень любит остров. Мне кажется это супер важно, когда занимаешься тем, что рассказываешь другим про это место. Это был
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    очень насыщенный день, мы успели посмотреть много как популярных, так и скрытых мест. Анна старается находить индивидуальный подход и учитывать все пожелания. Было очень комфортно провести весь день вместе. Буду делиться её контактом с друзьями обязательно

  • О
    Ольга
    15 января 2025
    Приключение на Маврикии: киты и релакс
    Мне очень понравилась организация экскурсии. Контакт с Ириной, которая все организовывала. Все было очень четко, понятно, пунктуально. Мы выехали вовремя
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    на хорошей мощной лодке, было очень безопасно, но самое главное, что мы увидели китов и смогли поплавать с ними. Да так поплавали, что вымотались, потому что было много заплывов. Очень весело, радостно, глубоко потрясающе получилось. Рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Скидки»

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  3. Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в феврале 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 136 до 342 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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