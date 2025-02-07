4.5 часа
Водная прогулка
Приключение на Маврикии: остров, киты и релакс
Погрузитесь в мир океана, наблюдая за китами на Маврикии. Безопасное плавание с кашалотами и горбатыми китами в сопровождении опытного инструктора
Начало: В яхт-клубе в заливе Тамарин
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 05:00
26 фев в 05:00
27 фев в 05:00
€325 за человека
скидка
5%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Маврикий навсегда: авторская экскурсия
Откройте сердце Маврикия: дикий южный берег, водопады и колониальные особняки ждут вас в уникальной экскурсии с любовью к острову
3 мар в 09:30
4 мар в 09:30
359€342 за всё до 4 чел.
скидка
20%
4.5 часа
Водная прогулка
Путешествие к дельфинам на катамаране
Насладитесь морским путешествием на катамаране с возможностью увидеть дельфинов, посетить необитаемый остров и попробовать маврикийский обед
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:45
27 фев в 08:45
28 фев в 08:45
170€136 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 февраля 2025Прекрасно провели время на индивидуальной экскурсии. Посмотрели красивые места юга и юга-запада острова Маврикий. Анна отлично все организовала, мы были
- ВВладимир27 января 2025Благодарю Ирину и Таис за экскурсию. Эмоции незабываемы! Маврикий и киты - потрясающее сочетание! Все качественно, комфортно и соответствует договоренности! Спасибо!
- ААлеся20 января 2025Анна, спасибо вам за такое замечательное путешествие, влюбили нас в этот прекрасный остров, очень рекомендуем. Обязательно еще вернемся! Анна показала
- ТТимур20 января 2025Отличное приключение вызывающее просто детский восторг! Снорклинг с кашалотами это невероятный опыт. Организовано все очень хорошо, вышли в море в
- ООльга16 января 2025Анна очень любит остров. Мне кажется это супер важно, когда занимаешься тем, что рассказываешь другим про это место. Это был
- ООльга15 января 2025Мне очень понравилась организация экскурсии. Контакт с Ириной, которая все организовывала. Все было очень четко, понятно, пунктуально. Мы выехали вовремя
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Скидки»
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