читать дальше

оговоренное время, команда отработала отлично, большое внимание уделялось безопасности. Инструктор одновременно брал в воду не более 2 человек, что разительно отличалось от некоторых других лодок, где с одним инструктором было человек по 10-15. Давал четкие указания, следил чтобы все держались от китов на безопасном расстоянии, но так чтобы все было видно. Нам вообще повезло, за день до нашей экскурсии родился китенок и было интересно наблюдать, как вокруг него плавали взрослые киты. Ну и сами киты показали себя со всех сторон, и хвосты и плавники и выпрыгивали из воды. Одно из самых ярких впечатлений за последнее время.