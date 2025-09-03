Мои заказы

Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи

Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Путешествие начинается в Порт-Луи и ведет к самым живописным местам Маврикия.

Посетители увидят дюны из семи цветов в парке Шамарель, полюбуются тропическими лесами с высоты смотровой площадки Блэк Ривер и ощутят
духовную атмосферу индуистского храма на острове Гранд-Бассэн.

На мысе Гри-Гри океанские волны покажут свою мощь, а на ферме с гигантскими черепахами можно будет пообщаться с этими удивительными существами. Завершит день отдых на секретном пляже

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные феномены
  • 🏞️ Захватывающие виды на горы и леса
  • 🕌 Посещение священных мест
  • 📸 Фотогеничные локации
  • 🐢 Встреча с гигантскими черепахами
  • 🏖️ Уединение на секретном пляже
Что можно увидеть

  • Парк Шамарель
  • Смотровая площадка на парк Блэк Ривер
  • Остров Гранд-Бассэн
  • Скала Маконд
  • Мыс Гри-Гри
  • Ферма с гигантскими черепахами
  • Секретный пляж

Описание экскурсии

  • Парк Шамарель. Восхитимся редким природным феноменом — дюнами из семи цветов.
  • Смотровая площадка на парк Блэк Ривер. Полюбуемся на горы, покрытые тропическим лесом.
  • Остров Гранд-Бассэн. Посетим священное озеро и крупнейший индуистский храм Маврикия.
  • Скала Маконд. Остановимся у одного из самых фотогеничных мест острова.
  • Мыс Гри-Гри. Ощутим силу природы и океана.
  • Ферма с гигантскими черепахами. Пообщаемся и покормим исполинов.
  • Секретный пляж. Завершим день на уединённом пляже, встречая закат.

Вы узнаете:

  • О древних легендах острова и природе, которая сохранилась здесь в первозданном виде.
  • Культуре, традициях и религиях местных жителей.
  • Секретных локациях и историях, которых нет в путеводителях.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Vitz, Suzuki Ertiga, Hyundai Fit, Suzuki Swift или аналогичной модели.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты — 2000 рупий (€40) за чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дэн
Дэн — Организатор в Порт-Луи
Мы консьерж-компания, работающие в 16 странах мира. Наша задача заключается в том, чтобы гости получили максимум от каждой страны, чувствовали себя в безопасности и наслаждались отдыхом. Все остальное мы забираем на себя.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Алина
Алина
3 сен 2025
Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
Программа для тех, кто хочет насладиться природой по-максимому. Очень приятный бонус: Михаил прекрасно фотографирует)
Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
Программа для тех, кто хочет насладиться природой по-максимому. Очень приятный бонус: Михаил прекрасно фотографирует)

