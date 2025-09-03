Путешествие начинается в Порт-Луи и ведет к самым живописным местам Маврикия.
Посетители увидят дюны из семи цветов в парке Шамарель, полюбуются тропическими лесами с высоты смотровой площадки Блэк Ривер и ощутят
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные феномены
- 🏞️ Захватывающие виды на горы и леса
- 🕌 Посещение священных мест
- 📸 Фотогеничные локации
- 🐢 Встреча с гигантскими черепахами
- 🏖️ Уединение на секретном пляже
Что можно увидеть
- Парк Шамарель
- Смотровая площадка на парк Блэк Ривер
- Остров Гранд-Бассэн
- Скала Маконд
- Мыс Гри-Гри
- Ферма с гигантскими черепахами
- Секретный пляж
Описание экскурсии
- Парк Шамарель. Восхитимся редким природным феноменом — дюнами из семи цветов.
- Смотровая площадка на парк Блэк Ривер. Полюбуемся на горы, покрытые тропическим лесом.
- Остров Гранд-Бассэн. Посетим священное озеро и крупнейший индуистский храм Маврикия.
- Скала Маконд. Остановимся у одного из самых фотогеничных мест острова.
- Мыс Гри-Гри. Ощутим силу природы и океана.
- Ферма с гигантскими черепахами. Пообщаемся и покормим исполинов.
- Секретный пляж. Завершим день на уединённом пляже, встречая закат.
Вы узнаете:
- О древних легендах острова и природе, которая сохранилась здесь в первозданном виде.
- Культуре, традициях и религиях местных жителей.
- Секретных локациях и историях, которых нет в путеводителях.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Toyota Vitz, Suzuki Ertiga, Hyundai Fit, Suzuki Swift или аналогичной модели.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — 2000 рупий (€40) за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дэн — Организатор в Порт-Луи
Мы консьерж-компания, работающие в 16 странах мира. Наша задача заключается в том, чтобы гости получили максимум от каждой страны, чувствовали себя в безопасности и наслаждались отдыхом. Все остальное мы забираем на себя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
3 сен 2025
Поездка на весь день. Экскурсоводом был Михаил. Все очень понравилось! Красота неописуемая))) черепахи, водопады, пески, пляж, обрывы, закат…
Программа для тех, кто хочет насладиться природой по-максимому. Очень приятный бонус: Михаил прекрасно фотографирует)
