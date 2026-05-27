Утро в океане — лучшее время для встречи с дельфинами. Вы окажетесь в лагуне недалеко от берега и при удаче понаблюдаете за ними вблизи. Мы встречаем дельфинов в 90% случаев
Описание экскурсии
- Вы встретитесь с гидом на пляже Тамарин, сядете на моторную лодку и отправитесь в океан.
- Если повезёт, увидите дельфинов в их естественной среде и при желании поплаваете с маской и трубкой рядом с ними.
- Остановитесь у кораллового рифа и исследуете подводный мир. В прозрачной бирюзовой воде понаблюдаете за тропическими рыбами и другими обитателями лагуны.
- Это водная прогулка без рассказов гида.
Организационные детали
- В стоимость включены аренда снаряжения для снорклинга (трубки и маски), питьевая вода и безалкогольные напитки.
- Перед отправлением вы пройдёте инструктаж по технике безопасности. На лодке есть спасательные жилеты.
- Порядок остановок может меняться в зависимости от погоды и перемещения морских животных.
- Трогать дельфинов и других обитателей строго запрещено.
- С вами будет англоговорящий гид-инструктор из нашей команды.
Дополнительные опции по желанию:
- услуги русскоговорящего гида — €200 за группу до 4 чел.
- трансфер от отеля до причала и обратно — от €70 до €110 в зависимости от расположения отеля.
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€64
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Тамарин (Tamarin Public Beach)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида — ваша команда гидов в Порт-Луи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 164 туристов
Мы команда организаторов туров на Сейшелах и Маврикии. Будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей. С нами вы увидите острова Праслин и Ла Диг, полетаете на вертолёте над подводным водопадом и окажетесь на морской прогулке с китами на Маврикии.
Входит в следующие категории Порт-Луи
Похожие экскурсии на «Водная прогулка на Маврикии и снорклинг у кораллового рифа (из Порт-Луи)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевная обзорная экскурсия по Маврикию - из Порт-Луи
Откройте для себя удивительные уголки Маврикия: от священных храмов до дюн из семи цветов. Путешествие, которое запомнится навсегда
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
€345 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса природы на юге Маврикия
Из Порт-Луи - к огромным черепахам, водопадам, храмам и священному озеру
31 мая в 08:00
1 июн в 08:00
€322 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Луи и Северный Маврикий
Откройте для себя Порт-Луи и Северный Маврикий: колониальный дом, ботанический сад, сахарный музей и дегустация рома. Уникальные впечатления и виды с цитадели
Начало: У вашего отеля
29 мая в 13:00
30 мая в 09:00
€645 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Подняться на одну из самых красивых гор Маврикия и увидеть знаменитую оптическую иллюзию
Начало: На пляже Ле-Морн (Le Morne Beach)
Завтра в 04:00
29 мая в 07:00
от €124 за человека
€64 за человека