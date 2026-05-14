Мы пройдём через тропический лес и непростые скальные участки. С вершины горы откроется панорама Индийского океана и необычная оптическая иллюзия. Она возникает из-за мощных течений, которые уносят песок с мелководья в глубокий океан. Сверху это выглядит как каскад, падающий в бездну.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €124 за человека

Описание экскурсии

Два варианта начала:

3:00–4:00 — старт маршрута для тех, кто хочет встретить рассвет на вершине

7:00–8:00 — опция для тех, кто не любит рано вставать

Сбор на пляже Ле-Морн и инструктаж по технике безопасности

Тропа через тропический лес

Первый участок маршрута пройдёт по пологой тропе через прибрежный лес. Вы увидите эндемичные растения и сфотографируете виды на лагуну Ле-Морн. Гид расскажет об истории горы.

Скальный подъём

Этот участок проходит по скалам и не подойдёт людям с сильным страхом высоты. Сложность маршрута — умеренная, требует физической подготовки. Для безопасности установлены цепи и крюки.

Вершина Ле-Морн-Брабант

Вы увидите бирюзовую лагуну Ле-Морн, остров Бенитье и подводный водопад — иллюзию, созданную потоками песка. Гид подскажет лучшие ракурсы для фотографий. Рекомендуем взять с собой перекус, чтобы восстановить силы.

Спуск

Возвращение проходит по той же тропе с остановками для отдыха и фотографий.

Организационные детали

С вами будет сертифицированный англоговорящий гид-спортсмен из нашей команды.

Дополнительные опции по желанию: