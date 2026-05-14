Хайкинг из Порт-Луи на вершину Ле-Морн-Брабант с видом на подводный водопад
Подняться на одну из самых красивых гор Маврикия и увидеть знаменитую оптическую иллюзию
Мы пройдём через тропический лес и непростые скальные участки. С вершины горы откроется панорама Индийского океана и необычная оптическая иллюзия. Она возникает из-за мощных течений, которые уносят песок с мелководья в глубокий океан. Сверху это выглядит как каскад, падающий в бездну.
3:00–4:00 — старт маршрута для тех, кто хочет встретить рассвет на вершине 7:00–8:00 — опция для тех, кто не любит рано вставать
Сбор на пляже Ле-Морн и инструктаж по технике безопасности
Тропа через тропический лес
Первый участок маршрута пройдёт по пологой тропе через прибрежный лес. Вы увидите эндемичные растения и сфотографируете виды на лагуну Ле-Морн. Гид расскажет об истории горы.
Скальный подъём
Этот участок проходит по скалам и не подойдёт людям с сильным страхом высоты. Сложность маршрута — умеренная, требует физической подготовки. Для безопасности установлены цепи и крюки.
Вершина Ле-Морн-Брабант
Вы увидите бирюзовую лагуну Ле-Морн, остров Бенитье и подводный водопад — иллюзию, созданную потоками песка. Гид подскажет лучшие ракурсы для фотографий. Рекомендуем взять с собой перекус, чтобы восстановить силы.
Спуск
Возвращение проходит по той же тропе с остановками для отдыха и фотографий.
Организационные детали
С вами будет сертифицированный англоговорящий гид-спортсмен из нашей команды.
Дополнительные опции по желанию:
услуги русскоговорящего гида — около €250 в зависимости от размера группы
трансфер от отеля до места сбора и обратно — от €70 до €100 в зависимости от расположения отеля
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Ле-Морн (Le Morne Beach)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирида — ваша команда гидов в Порт-Луи
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 165 туристов
Мы команда организаторов туров на Сейшелах и Маврикии. Будем рады показать вам всю красоту африканских островов, морской экзотический мир и культуру местных жителей.
С нами вы увидите острова Праслин и Ла Диг, полетаете на вертолёте над подводным водопадом и окажетесь на морской прогулке с китами на Маврикии.
Отзывы и рейтинг
Мария
Очень классная экскурсия! Всем рекомендуем от души! Фернандо очень классный гид! Несмотря на небольшие познания в Английском, мы прекрасно понимали друг друга. Виды очень красивые.
Natalia
Экскурсия началась ночью в 3:30, под руководством опытного, с хорошим чувством юмора, внимательно гида Фернандо. Подъем на вершину горы занял около полутора часов. На горе мы встретили рассвет, полюбовались оптической читать дальшеуменьшить
иллюзией-водопад, пофотались. Виды невероятно красивые, облака на вершине словно протекали через тебя и ты был частью круговорота жизни. Спуск занял примерно такое же время. Мы были долго на вершине одни и это было круто, ближе к 6:30 стали приходить другие команды. По мере спуска количество людей было огромное, но из-за уже палящего солнца, видно было, что они уже изнурены на старте. Поэтому рада, что старт был ночью, это позволило комфортно преодолеть все сложности восхождения 🤍
Ольга
Осуществляли хайкинг на Ле-Морн втроем. Экскурсовод Фернандо очень внимательный и веселый что облегчило подъем.
