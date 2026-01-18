Круиз
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
Понаблюдать за удивительными созданиями в их естественной среде обитания
20 янв в 06:30
21 янв в 06:30
€320 за человека
Водная прогулка
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Насыщенный день на Маврикии: прогулка в океане, снорклинг и отдых на необитаемом острове
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:00
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
€180 за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах
Погрузитесь в захватывающее приключение на квадроциклах в парке Долина Цвета. Откройте для себя живописные водопады и озёра с опытным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 13 чел.
Водная прогулка
Blue Safari: погружение на подводной лодке
Ощутите волшебство подводного мира Маврикия на глубине 35 метров. Увлекательное путешествие в компании экзотических рыб и затонувших кораблей
Начало: Залив Гранд Бэй
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 13 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в январе 2026
Сейчас в Порт-Луи в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 4 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март