Развлечения в Порт-Луи

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Порт-Луи на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
На лодке
Круизы
4.5 часа
2 отзыва
Круиз
Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам
Понаблюдать за удивительными созданиями в их естественной среде обитания
20 янв в 06:30
21 янв в 06:30
€320 за человека
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
4.5 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено)
Насыщенный день на Маврикии: прогулка в океане, снорклинг и отдых на необитаемом острове
Начало: На пристани Чёрной реки
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:00
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
€180 за человека
Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах
На квадроциклах
3 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах
Погрузитесь в захватывающее приключение на квадроциклах в парке Долина Цвета. Откройте для себя живописные водопады и озёра с опытным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 13 чел.
Blue Safari: погружение на подводной лодке
На лодке
2 часа
Водная прогулка
Blue Safari: погружение на подводной лодке
Ощутите волшебство подводного мира Маврикия на глубине 35 метров. Увлекательное путешествие в компании экзотических рыб и затонувших кораблей
Начало: Залив Гранд Бэй
Расписание: По договорённости.
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 13 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порт-Луи
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам;
  2. Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено);
  3. Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах;
  4. Blue Safari: погружение на подводной лодке.
Какие места ещё посмотреть в Порт-Луи
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в январе 2026
Сейчас в Порт-Луи в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 180 до 350. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
