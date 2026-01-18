Найдено 4 экскурсии в категории « Развлечения » в Порт-Луи на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На лодке Круизы 4.5 часа 2 отзыва Круиз Маврикийская песнь кита: круиз к кашалотам Понаблюдать за удивительными созданиями в их естественной среде обитания €320 за человека 4.5 часа 2 отзыва Водная прогулка Путешествие к дельфинам на катамаране (всё включено) Насыщенный день на Маврикии: прогулка в океане, снорклинг и отдых на необитаемом острове Начало: На пристани Чёрной реки Расписание: в понедельник, вторник и среду в 09:00 €180 за человека На квадроциклах 3 часа Индивидуальная до 13 чел. Чистый адреналин: индивидуальная экскурсия на квадроциклах Погрузитесь в захватывающее приключение на квадроциклах в парке Долина Цвета. Откройте для себя живописные водопады и озёра с опытным гидом Начало: Ваш отель Расписание: По договорённости. $350 за всё до 13 чел. На лодке 2 часа Водная прогулка Blue Safari: погружение на подводной лодке Ощутите волшебство подводного мира Маврикия на глубине 35 метров. Увлекательное путешествие в компании экзотических рыб и затонувших кораблей Начало: Залив Гранд Бэй Расписание: По договорённости. $350 за всё до 13 чел. Другие экскурсии Порт-Луи

