Южный Маврикий: дикое побережье

Узнать остров настоящим - с крутыми скалами, чёрными пляжами и тайными водопадами
Мы отправляемся туда, где красота острова остаётся в первозданном виде. Вас ждут могучие скалы, тайные тропы, дикие бухты и водопады, спрятанные в базальтовых чашах. Чёрные пляжи и застывшие потоки лавы, напоминающие о происхождении Маврикия. А по дороге — множество историй и легенд, которых не найти в путеводителе.
Описание экскурсии

Пон Натюрель (Pont Naturel) — природный каменный мост из застывшей лавы на юго-восточном побережье Маврикия, в уединённом месте среди диких скал и бушующего океана.

Гри Гри (Gris Gris) — участок побережья на самом юге Маврикия, знаменитый крутыми скалами. Океан здесь особенно бурный, а виды — драматичные. На смотровой площадке можно увидеть Плачущий камень.

Водопад Рочестер (Rochester Falls) — водопад в южной части Маврикия с необычными базальтовыми колоннами и каскадом воды около 10 метров. Добираемся по грунтовой дороге через сахарные плантации — само по себе приключение.

Я поделюсь фактами о рождении Маврикия — с чего всё началось и каким был остров до появления человека.

Расскажу истории, которых нет в путеводителях, и покажу Маврикий глазами местного.

Примерный тайминг

  • Дорога в одну сторону — от 30 мин до 2 ч, зависит от места вашего проживания
  • Пон Натюрель — 30 мин
  • Дорога до Гри Гри — 40 мин
  • Гри Гри — 3 ч
  • Водопад Рочестер — 1 ч

Тайминг указан ориентировочно и корректируется по ситуации.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Nissan Juke, в салоне — питьевая вода
  • Дополнительные расходы: обед — €15-20 за чел.
  • Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
  • Надевайте удобную закрытую обувь, берите принадлежности для купания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Порт-Луи
Люблю путешествия, фотографию и приключения. Живу на Маврикии и провожу частные экскурсии по острову — от морских экскурсий и снорклинга до уютных прогулок по побережью. Для меня каждая поездка — это
не просто маршрут, а история, которую мы создаем вместе. Во время путешествий я всегда снимаю фото и видео, чтобы вы могли унести с собой не только воспоминания, но и красивые кадры. Я показываю Маврикий без туристических штампов — с его настоящими людьми, цветами, океаном и природой. Хотите почувствовать остров по-настоящему? Едем со мной!

