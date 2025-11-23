Мы отправляемся туда, где красота острова остаётся в первозданном виде. Вас ждут могучие скалы, тайные тропы, дикие бухты и водопады, спрятанные в базальтовых чашах. Чёрные пляжи и застывшие потоки лавы, напоминающие о происхождении Маврикия. А по дороге — множество историй и легенд, которых не найти в путеводителе.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Порт-Луи

Описание экскурсии

Пон Натюрель (Pont Naturel) — природный каменный мост из застывшей лавы на юго-восточном побережье Маврикия, в уединённом месте среди диких скал и бушующего океана.

Гри Гри (Gris Gris) — участок побережья на самом юге Маврикия, знаменитый крутыми скалами. Океан здесь особенно бурный, а виды — драматичные. На смотровой площадке можно увидеть Плачущий камень.

Водопад Рочестер (Rochester Falls) — водопад в южной части Маврикия с необычными базальтовыми колоннами и каскадом воды около 10 метров. Добираемся по грунтовой дороге через сахарные плантации — само по себе приключение.

Я поделюсь фактами о рождении Маврикия — с чего всё началось и каким был остров до появления человека.

Расскажу истории, которых нет в путеводителях, и покажу Маврикий глазами местного.

Примерный тайминг

Дорога в одну сторону — от 30 мин до 2 ч, зависит от места вашего проживания

Пон Натюрель — 30 мин

Дорога до Гри Гри — 40 мин

Гри Гри — 3 ч

Водопад Рочестер — 1 ч

Тайминг указан ориентировочно и корректируется по ситуации.

