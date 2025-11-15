Отправимся к священным местам и живописным природным уголкам.
Побываете в храмовом комплексе, увидите водопады и заповедник Чёрной реки, а в Шамареле — редкий эбеновый лес и загадочные Семицветные пески.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
В заповеднике
- Побываем на священном озере и в индуистском храмовом комплексе.
- Поднимемся в святилище Ханумана, обдуваемое всеми ветрами. В храме всех встречают с радостью — даже иноверцев ждёт благословение Шивы.
- Погуляем в заповеднике ущелья Чёрной реки.
- Посетим все самые красивые смотровые площадки на ущелье и водопады и понаблюдаем за нетронутой природой.
В Шамарель
- Здесь рестораны в горах, самый протяжённый водопад на Маврикии и необыкновенное чудо — Семицветные пески.
- Углубимся в эбеновый лес — редчайший реликтовый лес с потрясающими панорамными видами.
- По желанию можно подняться на пик горы, откуда открывается обзор во все стороны.
Организационные детали
- Я встречу вас у вашего отеля в любой точке Маврикия в 9:00, но по необходимости можем начать экскурсию позже. Тайминг зависит от вашего темпа.
- Дополнительные расходы: вход на территорию с Семицветными песками — €12 за чел., подъём на гору — от €8 за чел., еда и напитки — по желанию.
- Едем на арендованном автомобиле. В салоне будет вода и всё необходимое для комфортного путешествия в тропиках.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Порт-Луи
Провела экскурсии для 68 туристов
Меня зовут Анна, я открываю затерянный мир Маврикия с 2011 года. Вместе с путешественниками мы исследуем его историю, заглядываем в кратеры вулканов, забираемся в горные святилища и заряжаемся энергией сакральных мест. С радостью стану вашим проводником по острову!Задать вопрос
