Религиозные экскурсии по святым местам Порт-Луи

Найдено 3 экскурсии в категории «Святые места» в Порт-Луи на русском языке, цены от €257. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Зелёное сердце Маврикия
На машине
7 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Маврикия: от кратера вулкана до храма Шивы и гигантских черепах. Уникальные впечатления гарантированы
23 июн в 09:00
24 июн в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Тропические орхидеи, исчезающие виды животных и водопады Маврикия. Получите благословение у сакрального озера и раскройте секрет Семицветной долины
«Это место паломничества местных хинду, где вы сможете получить благословение от жреца и полюбоваться красивыми статуями богов Шивы и Ганеша»
15 июн в 09:00
16 июн в 09:00
€1400 за всё до 5 чел.
Заповедник и деревня Шамарель
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедник и деревня Шамарель
Прикоснуться к красоте Маврикия: вера, природа, чудеса
Начало: У вашего отеля
«В храме всех встречают с радостью — даже иноверцев ждёт благословение Шивы»
15 июн в 09:00
16 июн в 09:00
$650 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    3 июня 2025
    Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
    Харизма Елены, её эрудиция, любовь к стране, природе и жизни делают из путешествия приятное, полезное и незабываемое мероприятие. Ооочень рекомендуем её и её команду. Заказывали 3 экскурсии, все превзошли ожидания. Огромное спасибо за наполнение, безопасность и индивидуальный подход!
  • А
    Аида
    30 мая 2025
    Зелёное сердце Маврикия
    Анна воплощает в себе все черты идеального гида! Влюблена в Маврикий и охотно делится своей любовью, показывая самые красивые места
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    острова. Прекрасный рассказчик, максимально подстроила маршрут под наши запросы и меняла его оперативно по ходу в зависимости от погоды и наших потребностей. Мы взяли экскурсию несмотря на то, что у нас была арендная машина и нисколько не пожалели. Только местный гид может рассказать подробнее, акцентировать внимание на деталях, которые бы прошли мимо нас и отвезти в тайные места, не известные в широком кругу. Всем советую от всего сердца прекрасную Анну!

  • Р
    Роман
    29 мая 2025
    Зелёное сердце Маврикия
    Однозначно рекомендуем Анну! Экскурсия очень-очень понравилась. Анна влюбила нас в этот замечательный остров. Великолепный рассказ об острове, знание фактов из истории острова, помноженные на тактичность и доброжелательность Анны - как итог - прекрасный экскурсионный день, сотни видовых фотографий наикрасивейших локаций. Анна, спасибо Вам огромное!!!
    Однозначно рекомендуем Анну!Однозначно рекомендуем Анну!Однозначно рекомендуем Анну!Однозначно рекомендуем Анну!Однозначно рекомендуем Анну!
  • K
    Ksenia
    24 мая 2025
    Зелёное сердце Маврикия
    Анна – потрясающий гид и душевный человек! С ней мы увидели Маврикий с другой стороны: нетуристические тропы, уютные уголки природы
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    и места, куда сами бы никогда не добрались. Она легко подстраивалась под наш ритм, рассказывала интересные детали, а её искренняя любовь к острову заряжала с первых минут. Спасибо за тёплый приём и отличную экскурсию ♥️🌿

    Анна – потрясающий гид и душевный человек! С ней мы увидели Маврикий с другой стороны: нетуристическиеАнна – потрясающий гид и душевный человек! С ней мы увидели Маврикий с другой стороны: нетуристическиеАнна – потрясающий гид и душевный человек! С ней мы увидели Маврикий с другой стороны: нетуристические
  • O
    Olga
    15 апреля 2025
    Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
    Получили огромное удовольствие исследуя остров с Еленой. День пролетел незаметно. Елена прекрасный рассказчик, хорошо знает остров, чутко ловит настроение туристов и моментально подстраивается. А фото и клипы на выходе - вообще отдельная песня. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    29 марта 2025
    Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
    Огромное спасибо Елене за насыщенную программу. Непринужденный диалог, много новой информации. Сложилось впечатление, что мы очень давно знакомы. Елена очень
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    грамотно подошла к организации экскурсии, так как с нами был ребенок 8 лет, Елена организовала маршрут таким образом чтобы никто не утомился, не устал. Дети довольны. Комфортный автомобиль, снеки и водичка. Елена позаботилась обо всем! Мы обязательно вернемся! Спасибо!

    Огромное спасибо Елене за насыщенную программу. Непринужденный диалог, много новой информации. Сложилось впечатление, что мы оченьОгромное спасибо Елене за насыщенную программу. Непринужденный диалог, много новой информации. Сложилось впечатление, что мы оченьОгромное спасибо Елене за насыщенную программу. Непринужденный диалог, много новой информации. Сложилось впечатление, что мы оченьОгромное спасибо Елене за насыщенную программу. Непринужденный диалог, много новой информации. Сложилось впечатление, что мы оченьОгромное спасибо Елене за насыщенную программу. Непринужденный диалог, много новой информации. Сложилось впечатление, что мы оченьОгромное спасибо Елене за насыщенную программу. Непринужденный диалог, много новой информации. Сложилось впечатление, что мы очень

Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Святые места»

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  1. Зелёное сердце Маврикия
  2. Влюбиться в Маврикий за один день на экскурсии с гидом-видеографом
  3. Заповедник и деревня Шамарель
Сколько стоит экскурсия по Порт-Луи в июне 2025
Сейчас в Порт-Луи в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 1400. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Порт-Луи (Маврикий 🇲🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 33 ⭐ отзыва, цены от €257. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Маврикия. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август