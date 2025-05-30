Индивидуальная
до 4 чел.
Зелёное сердце Маврикия
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Маврикия: от кратера вулкана до храма Шивы и гигантских черепах. Уникальные впечатления гарантированы
«Мы проедем до кратера вулкана Тру-о-Сёрф, заглянем в храмовый комплекс Ганга Талао, вдохнём ароматы чайных полей и погрузимся в нетронутый край маврикийских лесов»
23 июн в 09:00
24 июн в 09:00
€257 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Маврикий за один день
Тропические орхидеи, исчезающие виды животных и водопады Маврикия. Получите благословение у сакрального озера и раскройте секрет Семицветной долины
«Мы посетим священный храмовый комплекс Гран-Бассен, расположенный в кратере потухшего вулкана»
15 июн в 09:00
16 июн в 09:00
€1400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедник и деревня Шамарель
Прикоснуться к красоте Маврикия: вера, природа, чудеса
Начало: У вашего отеля
«Побываем на священном озере и в индуистском храмовом комплексе»
15 июн в 09:00
16 июн в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААида30 мая 2025Зелёное сердце МаврикияАнна воплощает в себе все черты идеального гида! Влюблена в Маврикий и охотно делится своей любовью, показывая самые красивые места
- РРоман29 мая 2025Зелёное сердце МаврикияОднозначно рекомендуем Анну! Экскурсия очень-очень понравилась. Анна влюбила нас в этот замечательный остров. Великолепный рассказ об острове, знание фактов из истории острова, помноженные на тактичность и доброжелательность Анны - как итог - прекрасный экскурсионный день, сотни видовых фотографий наикрасивейших локаций. Анна, спасибо Вам огромное!!!
- KKsenia24 мая 2025Зелёное сердце МаврикияАнна – потрясающий гид и душевный человек! С ней мы увидели Маврикий с другой стороны: нетуристические тропы, уютные уголки природы
- OOlga15 апреля 2025Получили огромное удовольствие исследуя остров с Еленой. День пролетел незаметно. Елена прекрасный рассказчик, хорошо знает остров, чутко ловит настроение туристов и моментально подстраивается. А фото и клипы на выходе - вообще отдельная песня. Рекомендую!
- ООльга29 марта 2025Огромное спасибо Елене за насыщенную программу. Непринужденный диалог, много новой информации. Сложилось впечатление, что мы очень давно знакомы. Елена очень
- ННаталья27 августа 2024Совершенно не зря экскурсия так называется! Я была на Маврикии не впервые, но, кажется, по-настоящему смогла его прочувствовать только после
Ответы на вопросы от путешественников по Порт-Луи в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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