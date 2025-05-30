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острова. Прекрасный рассказчик, максимально подстроила маршрут под наши запросы и меняла его оперативно по ходу в зависимости от погоды и наших потребностей. Мы взяли экскурсию несмотря на то, что у нас была арендная машина и нисколько не пожалели. Только местный гид может рассказать подробнее, акцентировать внимание на деталях, которые бы прошли мимо нас и отвезти в тайные места, не известные в широком кругу. Всем советую от всего сердца прекрасную Анну!